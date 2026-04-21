Perú

Fiscalía anula resolución que archivó investigación contra Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti

Persecución. Fiscal que reemplazó a Pablo Sánchez ordena nuevo pronunciamiento sin que se descarten a los “testigos de oídas” y con nuevas diligencias

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Investigación fue catalogada como "compleja" y se fijó un plazo de 8 meses. Foto: composición Infobae
Investigación fue descartada inicialmente porque no se podían corroborar los hechos denunciados y versiones contradictorias de testigos. Foto: composición Infobae

La Primera Fiscalía Suprema en lo Penal declaró la nulidad de la disposición que archivó la investigación preliminar contra Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como contra el periodista Gustavo Gorriti. Esta medida deja sin efecto la decisión del fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, quien consideró que no correspondía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria sobre 4 presuntos hechos delictivos revelados por Jaime Villanueva.

Cabe precisar que la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal era el despacho de Pablo Sánchez, quien tenía que haber resuelto la elevación de actuados. Sin embargo, esta nueva disposición la emita la fiscal adjunta suprema Karla Zecenarro. Tomás Gálvez le encargó el referido descpacho a la magistrada luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), de manera arbitrataria, no ratificó a Sánchez.

Según la disposición a la que accedió Infobae, la razón principal para anular el archivo es que el fiscal Edward Casaverde no habría explicado de manera clara y lógica sus razones para cerrar el caso. De acuerdo con Zecenarro, el fiscal habría analizado las pruebas de forma independiente; es decir, miró cada dato por separado en lugar de conectarlos todos. Además, se señala que se cometió un error al exigir demasiadas pruebas en esta etapa inicial cuandi una investigación preliminar solo se necesita una sospecha razonable para seguir indagando. Zecenarro dice que Casaverde exigió un nivel de pruebas tan alto como si ya estuviera en un juicio oral.

Otro motivo importante para la anulación es que habría una confusión entre lo que pasó y si eso es un delito. La disposición dice que se habría cerrado el caso sin que se analice correctamente si las conductas denunciadas encajaban en los delitos de corrupción. Por ejemplo, se menciona que no se estudió a fondo si el supuesto “apoyo mediático” que un periodista daría a un fiscal puede ser considerado legalmente como un “beneficio indebido” o un “soborno” invisible dentro de un pacto ilegal.

Disposición que anula el archivo de la investigación contra Rafael Vela, Gustavo Gorriti y José Domingo Pérez.
Disposición que anula el archivo de la investigación contra Rafael Vela, Gustavo Gorriti y José Domingo Pérez.

Así, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal ordena que se emita un nuevo pronunciamiento respecto a si corresponde formalizar o no la investigación preparatoria contra Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti. Se ha pedido que no se descarten las versiones de testigos que no presenciaron los hechos, sino que lo oyeron de otros. Los denominados testigos de oídas. Pide que busquen otras pistas para confirmar o descartar esos relatos. También se ordena realizar diligencias que antes se omitieron.

Los Hechos

La investigación preliminar trata de 4 supuestos hechos delictivos revelados por Jaime Villanueva. Estos son:

  • Hecho 01: Se investiga si los fiscales Vela y Pérez hicieron “maniobras administrativas” para que Pérez se encargara del caso “Cócteles” sin perder un bono económico. A cambio, se sospecha que entregaban información secreta de los casos al periodista Gustavo Gorriti para que este los apoyara mediáticamente.
  • Hecho 02: Se indaga un supuesto acuerdo entre Rafael Vela y Gorriti para que el periodista ayudara a Vela a mantenerse en su cargo de coordinador. Para esto, Vela habría entregado a Gorriti recibos de pagos de Odebrecht relacionados al expresidente Alan García, con el fin de difundirlos y justificar un pedido para que el exmandatario no saliera del país.
  • Hecho 03: Conocido como el “Caso JNE”, investiga si Rafael Vela coordinó con una asesora del Jurado Nacional de Elecciones para obtener información privilegiada sobre las estrategias de esta institución durante las elecciones de 2021.
  • Hecho 04: Se investiga si Rafael Vela intentó ayudar a Dina Boluarte en una investigación por lavado de activos. El objetivo habría sido que el fiscal a cargo no la incluyera en pedidos de prisión. A cambio, se habrían prometido gestiones para crear plazas de fiscales supremos donde Vela pudiera postular
Concedieron apelaciones al archivo de la investigación preliminar contra los fiscales y el periodista.
Concedieron apelaciones al archivo de la investigación preliminar contra los fiscales y el periodista.

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