Balacera interrumpe concierto del hijo de Chacalón Jr. en San Juan de Miraflores: asistentes buscaron refugio tras los disparos

Cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que un sujeto armado dispara contra un local donde se presentaba Johan Palacios, hijo de Chacalón Jr. El violento ataque estaría vinculado a la extorsión. Latina Noticias

Una noche de música en San Juan de Miraflores terminó marcada por el miedo. Un ataque armado registrado en Pamplona Alta obligó a suspender una presentación artística y generó una rápida reacción entre quienes se encontraban dentro y fuera del establecimiento.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 6 de junio, cuando el cantante Johan Palacios, hijo del intérprete conocido como Chacalón Jr., se encontraba sobre el escenario. La irrupción de disparos alteró el desarrollo normal del evento y provocó que parte del público buscara refugio ante el riesgo que representaban las detonaciones.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad se incorporaron a las investigaciones que desarrolla la Policía Nacional del Perú (PNP). Los registros muestran la secuencia del ataque y forman parte de los elementos que las autoridades revisan para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del caso.

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Cámaras registraron la llegada y fuga de los atacantes

Según las imágenes de seguridad difundidas tras el atentado, un automóvil negro se detuvo frente al local donde se realizaba el concierto. Segundos después, un hombre encapuchado descendió del vehículo y sacó un arma de fuego.

El sujeto efectuó varios disparos contra la fachada del establecimiento y luego regresó al automóvil. Tras la acción, el vehículo abandonó la zona junto con los ocupantes que lo acompañaban.

Los videos también permitieron establecer parte de la dinámica del ataque, información que ahora forma parte de las diligencias policiales. La secuencia quedó registrada mientras el evento continuaba con normalidad en el interior del inmueble.

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Suspensión del espectáculo y evacuación de asistentes

Disparos interrumpieron la presentación de Johan Palacios en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Composición: Infobae

Las detonaciones generaron alarma entre los asistentes al concierto. Muchas personas intentaron protegerse al escuchar los disparos que provenían del exterior del local.

Tras el atentado, los organizadores suspendieron la actividad. Parte del público abandonó el recinto mientras se evaluaba la situación y se verificaban las condiciones de seguridad en la zona.

Los reportes preliminares indican que varios proyectiles impactaron en la fachada y en otras áreas del inmueble. Además, las autoridades investigan si algunos disparos tuvieron como destino a personas que permanecían fuera del establecimiento en el momento del ataque.

Investigación apunta a una posible extorsión

Entre las líneas de investigación que maneja la PNP figura la posibilidad de que el atentado esté relacionado con un caso de extorsión. Por el momento, las autoridades continúan con la recopilación de evidencias y el análisis de los registros de video obtenidos en el lugar.

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La hipótesis surge en medio de una serie de investigaciones vinculadas a ataques armados contra negocios y locales de eventos en distintos puntos de Lima. Diversos casos recientes mantienen relación con presuntas redes dedicadas a exigir pagos ilegales a propietarios o empresarios.

La información disponible hasta el momento no establece responsabilidades directas ni identifica a los autores materiales o intelectuales del ataque. Esa labor permanece a cargo de los equipos policiales encargados del caso.

Antecedente de amenazas contra la propietaria del inmueble

De acuerdo con reportes de medios locales, la propietaria del local informó que recibió amenazas aproximadamente tres años atrás. Sin embargo, precisó que no volvió a recibir mensajes o advertencias de ese tipo en fechas recientes.

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Ese antecedente también forma parte de la información que las autoridades revisan durante las investigaciones. Los agentes buscan determinar si existe alguna conexión entre aquellos hechos y el ataque registrado durante el concierto.

Mientras continúan las diligencias, los investigadores analizan los daños ocasionados por los disparos, las grabaciones de seguridad y los testimonios de personas que presenciaron el atentado. La información recopilada permitirá establecer las circunstancias exactas del ataque ocurrido durante la presentación de Johan Palacios en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores.