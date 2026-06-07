Contralor no pudo votar por ausencia de miembros de mesa en su local de votación: “Tendré que volver”

César Aguilar Surichaqui

A solo horas del inicio de la jornada electoral, el contralor Carlos Aguilar indicó que no pudo emitir su voto debido a la ausencia de miembros de mesa en su local de votación, por lo que aún no pudo ser instalada y, por lo tanto, aún no se hace entrega de los documentos necesarios para sufragar.

El titular del órgano de control llegó temprano a votar, pero no encontró personal en su mesa. “No, no hay nadie. He llegado temprano para cumplir mi deber cívico y después dedicarme a mis acciones propias, pero todavía no, lamentablemente no hay nadie, tendré que volver”, afirmó en conversación con Exitosa.

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Durante la entrevista, Aguilar indicó que que días atrás sufrió una descompensación de origen “cardíaco, cerebrovascular”, que ocurrió en Ayacucho, tras la cual fue trasladado de emergencia a Lima y permaneció casi una semana en el hospital Rebagliati, pero que está listo para volver a asumir sus funciones.

Contralor advierte sobre presuntas irregularidades

Aguilar también advirtió que la Contraloría ya emitió una alerta oficial al Jurado Nacional de Elecciones por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos durante el proceso electoral, en particular sobre la contratación de fiscalizadores bajo un acuerdo “verbal”.

Aguilar sostuvo que la intervención del organismo no empezó el día de la votación. Según dijo, el viernes ya habían estado en Lurín para verificar el despliegue del material electoral, y el sábado enviaron un documento oficial de alerta al Jurado Nacional de Elecciones.

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“El Jurado Nacional de Elecciones tiene que contratar a toda la gente encargada de la función fiscalizadora del proceso electoral. Entonces, yo no estoy diciendo que el doctor Burneo, tal o cual es culpable o es responsable. Justamente vamos a iniciar las investigaciones para ver qué es lo que ha pasado y, al igual que en todo el país, estamos justamente ahorita viendo qué es lo que pasa con los recursos que se han destinado para las elecciones.”

Aguilar afirmó que la función de la Contraloría se limita al control del gasto y no a las competencias del jurado electoral. Remarcó que la cédula de votación, la contratación de locadores y fiscalizadores, la distribución y el alquiler de camiones forman parte del universo de recursos públicos que su despacho está obligado a supervisar.

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Contratación de fiscalizadores sin formalizar

Aguilar respondió que su despacho recibió información sobre “incorporaciones” y contratos de personas para actuar como fiscalizadores electorales, aunque aclaró que todavía no podía darlo por acreditado.

¿Qué pasa con las actas observadas? El procedimiento que sigue el JNE tras las elecciones. (Foto: JNE)

“No le puedo aseverar todavía lo que estamos escuchando de que han habido unas incorporaciones, unos contratos, pero sin formalizar“, aseguró el titular del organismo de control.

Cuando se le preguntó si se contrató a fiscalizadores “sin contrato, de boca”, Aguilar indicó que estas contrataciones habrían sido con “un contrato consensuado, verbal, si cabe el término”, dijo Aguilar.

El contralor evitó atribuir responsabilidades individuales. Señaló que el Jurado Nacional de Elecciones es la entidad que debe contratar al personal encargado de la función fiscalizadora del proceso y añadió que recién iniciarán las investigaciones para establecer “qué es lo que ha pasado”.

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