MTC impulsa inversión de USD 189.9 millones para modernizar el muelle del Callao y reforzar exportaciones de minería

FOTO DE ARCHIVO-Una cinta transporta concentrado de minerales a un barco durante la ceremonia de inauguración de una terminal de concentrado de minerales en el puerto de Callao, en Lima. 29 de mayo de 2014. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil

El Gobierno peruano busca acelerar la modernización de una de las infraestructuras más estratégicas del país. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se impulsará una inversión estimada de USD 189.9 millones para optimizar el funcionamiento del muelle de minerales del Puerto del Callao, considerado un punto clave para el comercio exterior.

La iniciativa apunta a reforzar la capacidad operativa de este terminal, utilizado principalmente para el embarque de concentrados de minerales, un sector fundamental en la economía peruana. Según informó el MTC, el proyecto también tiene como objetivo mejorar los niveles de seguridad, reducir riesgos operativos y asegurar la continuidad del servicio en una instalación crítica para las exportaciones.

Modernización del muelle del Callao: inversión apunta a eficiencia y seguridad en exportaciones

Trabajadores manipulan contenedores en APM Terminals en el puerto de Callao mientras la compañía se prepara para una nueva fase de expansión de la terminal, en Callao, Perú 19 de noviembre de 2025. REUTERS/Gerardo Marin

El plan de modernización será liderado por el MTC, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que ya inició coordinaciones con la empresa Transportadora Callao S.A., actual concesionaria del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales. En una reciente reunión multisectorial, ambas partes avanzaron en la estructuración de una adenda contractual que permitirá viabilizar las inversiones previstas.

Entre los principales componentes del proyecto se encuentra la mejora de la faja transportadora, infraestructura esencial para el traslado de minerales desde tierra hasta las embarcaciones. Este sistema es considerado uno de los puntos más sensibles de la operación, por lo que su optimización resulta clave para evitar interrupciones y garantizar un flujo constante en las exportaciones.

De acuerdo con lo señalado por el sector, estas intervenciones permitirán optimizar los tiempos de operación, lo que impactaría directamente en la competitividad del país en los mercados internacionales. El Puerto del Callao, principal puerta de salida de productos peruanos, concentra una gran parte del movimiento de carga, por lo que cualquier mejora en su infraestructura tiene efectos inmediatos en la cadena logística internacional.

Además, el proyecto busca elevar los estándares en materia de seguridad portuaria, un aspecto cada vez más relevante en el contexto del comercio global. La reducción de riesgos operativos no solo favorece la continuidad de las operaciones, sino que también contribuye a mejorar la percepción del país como socio confiable en el transporte de minerales.

Exportaciones mineras crecieron 27,2% en 2025 impulsadas por el oro, pero el cobre se mantuvo como líder

FOTO DE ARCHIVO: Barras de lingotes de oro del Reino Unido se apilan en Baird & Co en Hatton Garden en Londres, Gran Bretaña, 8 de octubre de 2025. REUTERS/Hiba Kola/Foto de archivo

El sector minero peruano registró un fuerte desempeño durante el 2025, con exportaciones que alcanzaron los US$ 62.848 millones, lo que significó un incremento de 27,2% frente a los US$ 49.417 millones reportados en 2024. Este crecimiento estuvo sostenido principalmente por el aumento en los precios internacionales y una mayor demanda de minerales estratégicos en el mercado global.

Uno de los principales motores fue el oro, cuyas exportaciones sumaron US$ 23.244 millones entre enero y diciembre, reflejando un alza de 48,8% interanual. Este metal llegó a representar cerca del 25% del total exportado por el Perú, consolidándose como uno de los pilares de la canasta minera. También se observaron incrementos relevantes en otros productos como el plomo (+66,8%), hierro (+67,7%), zinc (+22,4%) y la plata refinada, que registró un notable crecimiento de 162,2%.

Pese al avance del oro, el cobre se mantuvo como el principal producto de exportación minera del país, con envíos que alcanzaron los US$ 28.130 millones en 2025, lo que representó un crecimiento de 19,3% respecto al año previo. Este metal concentró el 30,2% del valor total de las exportaciones nacionales, impulsado por la demanda vinculada a la transición energética, la electrificación global y el desarrollo de industrias tecnológicas.

Otros minerales también aportaron al resultado positivo. Las exportaciones de zinc llegaron a US$ 2.770 millones, mientras que el plomo alcanzó los US$ 3.262 millones, en un contexto de consumo sostenido asociado a la industria de baterías y almacenamiento energético. Sin embargo, este escenario favorable comenzó a moderarse en 2026, luego de que se registraran caídas en los precios internacionales del oro y el cobre tras haber alcanzado máximos históricos.