Andrés Hurtado podría permanecer 18 meses más en cárcel: Fiscalía pide prolongar su prisión preventiva

Andrés Hurtado 'Chibolín' solicitó junto a su defensa la variación de la medida de prisión preventiva en su contra por el caso que se le sigue por presunto tráfico de influencia. (Justicia TV)

La Fiscalía solicitó al Poder Judicial ampliar la prisión preventiva contra el conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, por 18 meses adicionales. Esto en la investigación en su contra por la presunta trama de corrupción en la que habría participado junto a la fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur.

En la audiencia de este miércoles 11 de marzo, el fiscal adjunto supremo Denis Pérez sustentó ante el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley los fundamentos por los que requiere la ampliación de la prisión preventiva, cuyo plazo inicial vencerá este 18 de marzo. Las razones son: la complejidad de la investigación y peligro de fuga de Hurtado.

Según el fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, todavía existe el peligro de que Andrés Hurtado huya de la justicia si es que sale en libertad. Y es que, dice, no cuenta con arraigo familiar ni con arraigo domiciliario porque su hija menor tiene a su madre y no posee un domicilio estable y de manera constante se hospeda en hoteles.

Asimismo advirtió la falta de arraigo laboral porque Panamericana Televisión suspendió su vínculo laboral y es poco probable que vuelva a dicha casa televisora porque su nuevo dueño es Jimmy Pflucker, quien figura como agraviado de los presuntos actos delicitivos de ‘Chibolín’.

Fiscal Elizabeth Peralta, coinvestigada de Andrés Hurtado.

También se señaló que Hurtado no tenía cuentas bancarias, sino que usaba las de terceros, y que mintió al decir solo contaba con dos números telefónicos cuando en realidad tenía 8, según Osiptel.

Entre los nuevos elementos que obtuvo la Fiscalía, el fiscal Denis Pérez reveló que un extrabajador de Hurtado declaró en un proceso de colaboración eficaz que el conductor ordenaba a sus trabajadores realizar transferencias de dinero a familiares y terceros. Esto, sostiene el Ministerio Público, con el objetivo de ocultar información sobre el origen del dinero.

Por otro lado, el fiscal dio a conocer que otro trabajador dijo que ‘Chibolín’ les puso defensa legal, a través de Elio Riera, a pesar de que nunca lo habían solicitado. Con esta conducta, dice Ministerio Público, se habría buscado influir en los testigos.

Investigado y sin arraigos

De acuerdo con el Ministerio Público, la vinculación de ‘Chibolín’ con diversas investigaciones en distintos despachos fiscales (Lavado de Activos, Anticorrupción y Suprema) “incrementan la carga investigativa y la dificultad técnica del caso, lo que justifica” que permanezca 18 meses más recluido.

El fiscal Denis Pérez también señaló que aún están pendientes algunas diligencias sobre los teléfonos de Iván y Francisco Siucho Neira, y de Hurtado, sobre el que recién en enero se autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Justamente, Pérez sostuvo que la demora del Poder Judicial para resolver sus requerimientos fiscales suponen una dificultad en la investigación.

Defensa

Para empezar, la defensa de Andrés Hurtado, Elio Riera, negó que existe una especial dificultad en la investigación porque el plazo de la investigación preparatoria ya acabó a inicios de marzo y la Fiscalía ha requerido reposición de “cierto número de días”.

Riera también dijo que a lo largo de la investigación preparatoria no se habría confirmado la ruta del dinero que Hurtado habría recibido o depositado.

La defensa de ‘Chibolín’, por otro lado, cuestionó que el fiscal considere que Hurtado no será contratado en Panamericana y que no es necesaria la presencia con su menor hija, quien dependería económicamente del presentador de televisión.

Por ello, Riera solicitó al juez Checkley que se rechace el pedido de prolongación de prisión preventiva y se dicten, en todo caso, otras medidas coercitivas como una comperecencia con restricciones.