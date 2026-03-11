Perú

Andrés Hurtado podría permanecer 18 meses más en cárcel: Fiscalía pide prolongar su prisión preventiva

Ministerio Público advierte que dificultades en la investigación y peligro de que el presentador de televisión huya de la justicia si queda en libertad

Andrés Hurtado 'Chibolín' solicitó junto a su defensa la variación de la medida de prisión preventiva en su contra por el caso que se le sigue por presunto tráfico de influencia. (Justicia TV)

La Fiscalía solicitó al Poder Judicial ampliar la prisión preventiva contra el conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, por 18 meses adicionales. Esto en la investigación en su contra por la presunta trama de corrupción en la que habría participado junto a la fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur.

En la audiencia de este miércoles 11 de marzo, el fiscal adjunto supremo Denis Pérez sustentó ante el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley los fundamentos por los que requiere la ampliación de la prisión preventiva, cuyo plazo inicial vencerá este 18 de marzo. Las razones son: la complejidad de la investigación y peligro de fuga de Hurtado.

Según el fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, todavía existe el peligro de que Andrés Hurtado huya de la justicia si es que sale en libertad. Y es que, dice, no cuenta con arraigo familiar ni con arraigo domiciliario porque su hija menor tiene a su madre y no posee un domicilio estable y de manera constante se hospeda en hoteles.

Asimismo advirtió la falta de arraigo laboral porque Panamericana Televisión suspendió su vínculo laboral y es poco probable que vuelva a dicha casa televisora porque su nuevo dueño es Jimmy Pflucker, quien figura como agraviado de los presuntos actos delicitivos de ‘Chibolín’.

Fiscal Elizabeth Peralta, coinvestigada de Andrés Hurtado.

También se señaló que Hurtado no tenía cuentas bancarias, sino que usaba las de terceros, y que mintió al decir solo contaba con dos números telefónicos cuando en realidad tenía 8, según Osiptel.

Entre los nuevos elementos que obtuvo la Fiscalía, el fiscal Denis Pérez reveló que un extrabajador de Hurtado declaró en un proceso de colaboración eficaz que el conductor ordenaba a sus trabajadores realizar transferencias de dinero a familiares y terceros. Esto, sostiene el Ministerio Público, con el objetivo de ocultar información sobre el origen del dinero.

Por otro lado, el fiscal dio a conocer que otro trabajador dijo que ‘Chibolín’ les puso defensa legal, a través de Elio Riera, a pesar de que nunca lo habían solicitado. Con esta conducta, dice Ministerio Público, se habría buscado influir en los testigos.

Investigado y sin arraigos

De acuerdo con el Ministerio Público, la vinculación de ‘Chibolín’ con diversas investigaciones en distintos despachos fiscales (Lavado de Activos, Anticorrupción y Suprema) “incrementan la carga investigativa y la dificultad técnica del caso, lo que justifica” que permanezca 18 meses más recluido.

El fiscal Denis Pérez también señaló que aún están pendientes algunas diligencias sobre los teléfonos de Iván y Francisco Siucho Neira, y de Hurtado, sobre el que recién en enero se autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Justamente, Pérez sostuvo que la demora del Poder Judicial para resolver sus requerimientos fiscales suponen una dificultad en la investigación.

Defensa

Para empezar, la defensa de Andrés Hurtado, Elio Riera, negó que existe una especial dificultad en la investigación porque el plazo de la investigación preparatoria ya acabó a inicios de marzo y la Fiscalía ha requerido reposición de “cierto número de días”.

Riera también dijo que a lo largo de la investigación preparatoria no se habría confirmado la ruta del dinero que Hurtado habría recibido o depositado.

La defensa de ‘Chibolín’, por otro lado, cuestionó que el fiscal considere que Hurtado no será contratado en Panamericana y que no es necesaria la presencia con su menor hija, quien dependería económicamente del presentador de televisión.

Por ello, Riera solicitó al juez Checkley que se rechace el pedido de prolongación de prisión preventiva y se dicten, en todo caso, otras medidas coercitivas como una comperecencia con restricciones.

María Pía Copello confirma su regreso a la televisión: tendrá programa los sábados por América TV

La conductora y streamer confesó que negocia su regreso a la TV con un programa propio los sábados de la mano de Pro TV.

Nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana propone 'pichangas' interbarrios, izamientos de bandera y usar IA para prevenir el crimen

Lista de las “Intervenciones Estratégicas” en materia de prevención incluye la compra de vehículos y celulares para la Policía Nacional. Infobae Perú pudo conocer que nuevo Plan copia propuestas ideadas durante el gobierno de José Jerí

¿Transporte urbano se suma al paro de este jueves 12 de marzo?

Gremios de carga pesada, taxistas y mototaxistas confirman su adhesión a esta medida de fuerza ante ola de extorsiones y crisis de combustibles

Pedro Gallese comparte el deseo más genuino de Renato Tapia: "No deja de pensar en la selección peruana"

El ‘Pulpo, consciente de la importancia de los jerarcas en el nuevo proceso de la ‘bicolor’, aseguró que el futbolista del Al-Wasl “dará lo mejor, como siempre lo ha hecho”

Así puedes denunciar ante Osinergmin si precios de grifos no coinciden con Facilito

El Minem indicó que Osinergmin e Indecopi realizan operativos para atender reclamos y supervisar el mercado frente a la crisis energética

Gobierno no acepta la renuncia del ministro de Salud, Luis Quiroz: "Estamos en una crisis compleja; él sigue trabajando"

Carlo De Los Santos La Serna es el nuevo jefe del gabinete de asesores del Mininter: perfil y hoja de vida

Edwin Martínez tras renuncia de Luis Quiroz al Minsa, a pocos días del voto de confianza: “Cuando el barco se hunde, las ratas huyen”

Vladimir Cerrón no es prófugo, sino “una víctima de atropello judicial”, dice Humberto Abanto ante el TC

Críticas del alcalde de Lima al Plan de Seguridad de Balcázar: advierte que ignoró propuestas de municipios y del sistema de justicia

María Pía Copello confirma su regreso a la televisión: tendrá programa los sábados por América TV

Hijo de Abencia Meza rompe su silencio tras ser acusado de dejar a músico en UCI por brutal golpiza

Nicole Kidman revela su deseo de recorrer Machu Picchu y apuesta por un año de exploración personal

Alexandra Hörler respalda a Marisel Linares tras polémica en el caso Liceth Marzano: “Le están haciendo un cargamontón”

SZYA estrena ‘La Jefa’, una fusión de ritmos que marca un nuevo paso en su carrera urbana

Pedro Gallese comparte el deseo más genuino de Renato Tapia: "No deja de pensar en la selección peruana"

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Jean Deza deberá pagar cuantioso monto a club de Liga 2 para jugar por Sport Boys: “Solo tiene entre hoy y mañana. No hay más plazo”

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La dura multa económica y sanción que impondrá la FIFA a la selección de Irán por no ir al Mundial 2026