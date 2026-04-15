Perú

Nueva campaña de DNI electrónico gratis para este 17 de abril: conoce dónde y cuáles son los requisitos

El DNIe permite una identificación confiable, habilita el uso de servicios digitales y otorga la posibilidad de firmar documentos con respaldo legal

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Este documento incorpora tecnologías avanzadas que dificultan la falsificación y ofrecen mayor protección frente a fraudes de identidad - Créditos: Andina.

La Municipalidad de San Martín de Porres anunció la realización de una nueva campaña gratuita de DNI electrónico, programada para este viernes 17 de abril. La jornada está dirigida a menores de 17 años y tendrá lugar en el pasaje Los Leones con jirón Pedregal 406-408, a partir de las 9:00 horas.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso al documento nacional de identidad en su versión digital, promoviendo la inclusión y la identificación formal de niños y adolescentes del distrito.

Este documento incorpora tecnologías avanzadas que dificultan la falsificación y ofrecen mayor protección frente a fraudes de identidad - Créditos: Andina.
Este documento incorpora tecnologías avanzadas que dificultan la falsificación y ofrecen mayor protección frente a fraudes de identidad - Créditos: Andina.

La atención será brindada por un registrador del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), quien atenderá a los asistentes según el orden de llegada, desde las 9:00 horas o hasta agotar el stock disponible para la jornada. Uno de los beneficios destacados de esta campaña es la toma gratuita de la fotografía para el trámite, lo que elimina un costo adicional para las familias beneficiarias.

La municipalidad recordó la importancia de que los menores acudan acompañados por uno de sus padres o tutor legal, quienes deberán presentar su propio DNI para completar el proceso. El objetivo de la campaña es reducir las barreras de acceso a la identificación, elemento clave para acceder a servicios públicos y derechos ciudadanos.

La campaña busca reducir barreras brechas de identificación - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.
La campaña busca reducir barreras brechas de identificación - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

Servicios sociales y atención integral

Además del trámite gratuito de DNI electrónico, el evento incluirá una variedad de servicios complementarios orientados al bienestar de la comunidad. Entre las actividades programadas se ofrecen cortes de cabello y sesiones de manicure sin costo, pensadas para atender las necesidades básicas de los asistentes y mejorar su presentación personal.

La jornada contará, asimismo, con la presencia de áreas municipales dedicadas a la atención social, como la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped), el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), así como los programas Mujer y Bienestar Familiar. Estos servicios buscan orientar, informar y brindar apoyo especializado a los diferentes grupos poblacionales del distrito.

Otra campaña de DNI electrónico

La Municipalidad de Lince anunció la realización de una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico, dirigida a menores de edad y adolescentes próximos a alcanzar la mayoría de edad.

La actividad se llevará a cabo este viernes 17 de abril, entre las 9:30 y las 13:00, en la Casa del Vecino, situada en el pasaje Condorcuna n.º 118, cerca de la cuadra 20 del jirón Pezet y Monel.

De acuerdo con la información proporcionada por la comuna, la iniciativa está orientada a facilitar la obtención y actualización del documento de identidad digital para niñas, niños y jóvenes que aún no dispongan del DNI electrónico o que necesiten renovarlo. La campaña contempla requisitos diferenciados según el grupo etario que solicite el beneficio.

Los menores de 0 a 16 años deberán acudir acompañados por su madre o padre, quienes deberán presentar también su DNI. Para los adolescentes de 17 años, será suficiente con que asistan personalmente y presenten su documento de identidad vigente.

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