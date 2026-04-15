Perú

Presentan pedidos ante el JNE exigiendo la nulidad total de las elecciones generales

Dos solicitudes fueron formuladas por el candidato presidencial Wolfgang Grozo y el saliente congresista Edward Málaga, quienes no fueron favorecidos en los comicios

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Pleno del JNE atendió pedido de la Defensoría. Foto: JNE
Pedidos serán resueltos en primera instancia por los JEE. En caso de apelarse, resolvería el Pleno del JNE. Foto: JNE

Se presentaron los primeros pedidos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exigiendo la nulidad total de las Elecciones Generales 2026 por las fallas registradas durante la jornada del 12 de abril.

Una de la solicitudes fue presentada por el excandidato presidencial del partido Integridad Democrática Wolfgang Grozo, quien requiere la nulidad de los comicios por “encontrarse viciadas de nulidad al haberse configurado causales que afectan la validez del acto electoral”. Grozo cuestiona que se haya ampliado las elecciones para el lunes 13 de abril, lo que rompería la unidad del voto y permitió que un grupo de electores voten conociendo los resultados preliminares de los comicios.

El excandidato solicita una “cautelar de suspensión de cómputo y proclamación” para, dice, evitar que votos “contaminados” ingresen al conteo general.

Pedido de nulidad de Wolfgang Grozo.
Pedido de nulidad de Wolfgang Grozo.

Otro de los pedidos de nulidad fue formulado por el congresista Edward Málaga, quien buscó sin exito la reelección con el partido País para Todos de Carlos Álvarez. El parlamentario también cuestiona que mesas de sufragio se hayan instalado pasado el mediodía, pese a la prohibición legal.

“Solicito a su despacho (...) que se evalúe si la magnitud, extensión territorial y efecto acumulado de dichas nulidades parciales comprometen la validez del proceso en determinadas circunscripciones o, si de ser el caso -y aplicando el criterio de razonabilidad- se configura alguno de los supuestos legales que pudieran dar lugar a la nulidad total de las elecciones”, se lee en el documento.

Pedido de nulidad de Edward Málaga.
Pedido de nulidad de Edward Málaga.

Más pedidos de nulidad

Otro pedido de nulidad fue presentado por el abogado Carlos Quinto Céspedes, quien milita en el partido Ahora Nación de Alfonso López Chau. Este letrado asegura que los candidatos a la Presidencia no presentaron “certificado de goce del derecho de sufragio para ser elegidos”, pese a que no existe

Quinto Céspedes también sostiene que es causal de nulidad que se haya extendido las elecciones para el lunes 13 de abril, cuando la Ley Orgánica de Elecciones establece que los comicios generales se llevan a cabo el segundo domingo de abril.

“Lo cual implica en el primer caso que las elecciones generales debieron relizarse hasta las 11.59 de la noche del dia domingo que legalmente estaba señalado y no suspenderse para continuarse el dia siguiente que ademas es un dia habil”, se lee en el documento.

Otro pedido de nulidad de las elecciones.
Otro pedido de nulidad de las elecciones.

Y agrega: “Entoces se tiene que al haberse dispuesto la suspension delas elecciones generales el dia domingo para continuarse el dia lunes, viola de manera flagrante la constitucion politica del peru, por consiguiente este proceso electoral es nulo en su totalidad por la indebida actuacion del ente electoral de disponer la suspension y la continuacion del proceso electoral, lo que debera ser corregido por esta instancia”.

Por otro lado, el último pedido de nulidad fue presentado por Colin Fernández Mendez, candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Prin. En esta solicitud no se solicita la nulidad absoluta de las elecciones, sino solo de las mesas de sufragio que no se llegaron a instalar antes del mediodía del domingo 12 de abril.

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