Perú

Luis Galarreta dice que Fuerza Popular no tiene pruebas de fraude, pero que estará “más tranquilo” si Corvetto no dirige la ONPE

El candidato a la vicepresidencia indicó que la decisión sobre el futuro de Piero Corvetto en su cargo dependerá de la Junta Nacional de Justicia

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El candidato a la vicepresidencia indicó que la decisión sobre el futuro de Piero Corvetto en su cargo dependerá de la Junta Nacional de Justicia. REUTERS/Angela Ponce
El candidato a la vicepresidencia indicó que la decisión sobre el futuro de Piero Corvetto en su cargo dependerá de la Junta Nacional de Justicia. REUTERS/Angela Ponce

Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, afirmó que su partido no ha identificado pruebas de fraude en las elecciones generales celebradas el 12 de abril. El representante del fujimorismo sostuvo que la agrupación liderada por Keiko Fujimori coincide con los pronunciamientos de organismos internacionales de observación, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que descartaron la existencia de fraude.

En conversación con Exitosa, el ex presidente del Congreso manifestó que, de acuerdo con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya se ha procesado cerca del 90% de las actas provenientes de todo el país y del extranjero. “No hemos visto, como para señalar una situación de un fraude, porque si nosotros vemos un hecho concreto, por supuesto que vamos a cuestionar”.

El representante de Fuerza Popular respaldó las declaraciones de la OEA y la Unión Europea, pero también subrayó que ambas misiones observaron la demora en la apertura de mesas de sufragio por la ausencia de materiales electorales, hecho que se presentó en tres distritos de Lima Sur y causó la extensión del periodo de votación hasta el día siguiente debido a la cantidad de mesas de votación afectadas.

Conteo ONPE al 90.927 % indica que la segunda vuelta sería entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: ONPE)
Conteo ONPE al 90.927 % indica que la segunda vuelta sería entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: ONPE)

“Primero, creemos que debe llegarse hasta las últimas consecuencias la individualización de las responsabilidades administrativas y hasta penales, porque le han hecho mucho daño a un proceso que iba a ser tan complejo”, sostuvo el candidato.

Galarreta atribuyó la proliferación de denuncias sobre un presunto fraude a la gestión de la ONPE y señaló que la organización electoral debe responder por las irregularidades logísticas que se registraron durante la jornada. “Esto, pues de alguna manera se agarran algunos grupos por la situación irregular de la ONPE. Entonces, ahí hay un tema de responsabilidades”, afirmó.

“Estaríamos más tranquilos” sin Corvetto en la ONPE

Respecto a las movilizaciones de simpatizantes de otros partidos, que se sumaron a las acusaciones sobre un supuesto fraude, el Galarreta indicó que la responsabilidad recae en la ONPE, ya que la falta de previsión y organización generó un ambiente de incertidumbre. Además, recordó que su partido ya tuvo desacuerdos con la gestión de Piero Corvetto. “Nosotros nos hemos enfrentado a la ONPE de Corvetto hace más de cinco años”, puntualizó.

En otro momento, Galarreta manifestó que tanto Fuerza Popular como el candidato que pase a la segunda vuelta estarían “más tranquilos” si otra persona asume la dirección de la ONPE para la segunda vuelta electoral.

Piero Corvetto - Congreso - ONPE - JNE - Perú - 14 abril
Fotografía: Congreso de la República / Flickr

“Creo que ambos, nosotros y quien pase a la segunda vuelta, estaríamos más tranquilos con otra persona dirigiendo la ONPE. Ahora, ¿cómo debe salir? Eso no nos compete a los partidos, eso le compete tanto a la Junta Nacional (de Justicia), creo que está haciendo un procedimiento, o a otras instancias respectivas”, afirmó el candidato al medio radial.

Posible segunda vuelta: Fujimori vs Sánchez

De acuerdo con los resultados oficiales difundidos por la ONPE, con más del 90% de actas procesadas, Keiko Fujimori Higuchi lidera la preferencia electoral con un 16,999%, seguida por Roberto Sánchez Palomino (Juntos Por el Perú) con un 12,051%. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) figura en tercer lugar con 11,882%, mientras que Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) alcanza 11,080%. Las cifras continuarán variando hasta que se complete el procesamiento del 100% de las actas.

Tanto Fuerza Popular como Juntos Por el Perú se mantienen atentos al final del conteo para confirmar su participación en la segunda vuelta, programada para el 7 de junio.

El proceso electoral y la gestión de la ONPE siguen bajo observación de la opinión pública y los organismos internacionales, en espera de las decisiones que adopten las autoridades respecto a eventuales responsabilidades administrativas o penales.

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