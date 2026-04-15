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Josué Gutiérrez: “No hay condiciones para hablar de un fraude” en las Elecciones

Defensor del Pueblo sí considera que existe responsabilidad institucional de la ONPE y el JNE por el retraso en la entrega de material electoral

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Josué Gutiérrez. Foto: Defensoría del Pueblo.
Josué Gutiérrez. Foto: Defensoría del Pueblo.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, descartó rotundamente un fraude en las Elecciones Generales 2026, ante las invocaciones por parte de candidatos como Rafael López Aliaga.

“No hay condiciones ténicas ni legales para hablar de fraude. No existen esas primeras condiciones, no existen los presupuestos sobre el tema podría hablarse. Sí hay responsabilidad institucional de la ONPE y en el JNE”, dijo Gutiérrez en entrevista con RPP Noticias.

En esa línea, el titular de la Defensoría explicó que no está afirmando “que el señor Piero Corvetto sea de manera directa responsable de algo o diciendo que el presidente del JNE y el Pleno tenga alguna tipo de responsabilidad directa”. Indicó que la demora de personal administrativo de ambas instituciones podría tener la responsabilidad de las fallas el día de los comicios.

“Si a las 11:59 de la noche, el fiscalizador verifica que no están (los materiales electorales) en cada local, tiene que llamar a su jefe el presidente del JNE diciendo informamos con estos actas que no ha llegado el material y algo hay que hacer, hay que activar alguna contingencia porque se pone en riesgo que llegue en unas horas más. Lo que no se puede hacer es planificar la entrega el domingo en la madrugada”, indicó.

Ciudadanos de 15 locales de votaciones donde no se abrieron mesas el domingo, acuden a votar este lunes 13 de abril. ONPE
Ciudadanos de 15 locales de votaciones donde no se abrieron mesas el domingo, acuden a votar este lunes 13 de abril. ONPE

Y agregó: “Las responsabilidades individuales se van a determinar, lo que hoy día sabemos es que hay responsabilidad institucional de todas maneras en la ONPE y en el JNE. El Jurado no puede salirse de ese sistema”.

Fiscal de la Nación también descarta fraude

El fiscal de la Nación Tomás Gálvez descartó de forma categórica la existencia de fraude electoral tanto en las Elecciones Generales 2026 como en los comicios de 2021, pese a los reclamos y denuncias surgidas durante la jornada. Gálvez precisó que el Ministerio Público movilizó a 6.800 fiscales a nivel nacional y que, aunque se registraron incidentes por retrasos en el material electoral, estos casos no son suficientes para invalidar el proceso.

Gálvez afirmó que no existen elementos para hablar de fraude en los procesos recientes: “Obviamente para eso no tenemos ningún elemento de juicio. Sí estamos viendo que, por ejemplo, se impidió votar a un grupo importante de electores, creo que más de 50.000 y eso ya implica la presunta comisión de un delito que se está investigando tanto por la policía como por la fiscalía”.

El funcionario también reconoció que “las personas que no son favorecidas por los resultados pueden mostrar su disconformidad”, y advirtió que esto puede dar lugar a acusaciones infundadas, como la existencia de fraude. “Pero si ellos tienen alguna prueba de que hay fraude o una prueba que pueda viciar al proceso electoral, pues que lo presenten”, instó.

Las irregularidades encontradas por los fiscales, precisó Gálvez, se concentraron especialmente en Lima e incluyeron algunos casos de suplantación de identidad, además del inicio tardío de las votaciones en ciertas mesas. Sin embargo, reiteró que en el análisis realizado “no tenemos nosotros por lo menos indicios para asumir o para concluir de que ha habido fraude”.

Respecto a las elecciones de 2021, donde Pedro Castillo resultó electo presidente, Gálvez enfatizó: “Ya en los últimos 5 años hemos hablado de fraude (...), pero como para asumir un fraude propiamente, ni en las elecciones pasadas ni en estas creo que se ha podido acreditar, de tal forma de que no podemos hablar de esa situación”.

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