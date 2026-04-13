Perú

Roberto Sánchez se pronuncia por conteo rápido que lo ubica en segundo lugar: “Es muy importante el respeto a los resultados”

El candidato de Juntos por el Perú indicó que, a pesar de que el proceso electoral se haya visto manchado por situaciones como mesas de sufragio no instaladas, “no quiere decir que todo el proceso no sirva”

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Un posible enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez podría introducir más presión e incertidumbre en el mercado cambiario.
Un posible enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez podría introducir más presión e incertidumbre en el mercado cambiario. Foto: EFE

La tarde posterior a la difusión del conteo rápido al 95,7% elaborado por la Asociación Civil Transparencia, la atención se centró en el mensaje de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), quien subrayó su tranquilidad ante los resultados y la confianza en el proceso llevado por sus equipos.

Destacó que mantiene plena seguridad en los datos de sus actas y reconoció el esfuerzo de cada voluntario y responsable de campo que integró su organización. Además, expresó la importancia de que el proceso electoral mantenga los estándares exigidos por la observación internacional y solicitó que los órganos de justicia investiguen cualquier irregularidad detectada. Insistió en que ningún incidente aislado debe poner en duda la integridad de toda la elección, garantizando la defensa del voto.

Durante su conferencia de prensa, Sánchez manifestó: “Tenemos tranquilidad y serenidad de todas las actas y de nuestros equipos legales e ingenieros para la defensa de nuestro voto”. Además, subrayó que, pese a situaciones excepcionales surgidas durante la jornada electoral, “estas nunca estarán por encima del derecho a que todos los peruanos puedan sufragar”.

Roberto Sánchez afirma estar "muy contento" por conteo rápido que lo ubica en segundo lugar. (Video: Epicentro)

Reacciones al conteo rápido

El informe de Transparencia confirmó que el conteo rápido al 95,7% deja a Sánchez con 12,4% de los votos válidos, Rafael López Aliaga con 11,3% y Jorge Nieto con 10,7%. Esta diferencia de 1,7 puntos porcentuales entre los tres candidatos impidió anticipar quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta el 7 de junio. Según el informe, se trata de un “empate técnico”, lo que aumenta la tensión y marca la expectativa de los equipos de campaña de cara al escrutinio final.

Sánchez resaltó en la misma conferencia el respaldo recibido en la conocida “ruta castillista”, identificando los territorios rurales donde su campaña mostró mayor tracción, y recalcó la exigencia del respeto a los resultados oficiales. Agradeció el trabajo de los equipos y reiteró que, aunque se han registrado situaciones irregulares, espera que los organismos competentes investiguen y sancionen cualquier anomalía reportada. Insistió siempre en mantener serenidad y confianza en el trabajo realizado desde las bases.

Pueden haber ocurrido situaciones muy lamentables, las cuales los órganos de justicia deben investigar, identificar responsables y sancionar. Pero eso no quiere decir que todo el proceso no sirva. Hay estándares, hay la comunidad internacional que está siguiendo este proceso. Nosotros llamamos para que esos estándares se cumplan como corresponda en este proceso electoral”.

Roberto Sánchez no responde sobre su triple empate en segundo lugar. (Video: Epicentro)

Distribución del voto y contexto electoral

Conforme a los datos de Transparencia, Roberto Sánchez alcanzó el 17,1% de los votos en regiones fuera de Lima Metropolitana, cifra que sube al 33,8% en áreas rurales, mientras en la capital solo obtuvo un 3 %. Por su parte, Rafael López Aliaga logra 19,9% en Lima Metropolitana, reduce su porcentaje a 7 % en regiones y suma apenas 3 % en zonas rurales. Jorge Nieto muestra una distribución intermedia: 15,1% en Lima, 8,5% en regiones, 12,3% en áreas urbanas y 2,9% en rurales.

La fragmentación del voto regional y el peso relativo del voto rural pueden ser determinantes para definir qué candidato avanzará al balotaje. Con la publicación de los primeros resultados oficiales y mientras continúa el escrutinio, Sánchez reiteró la necesidad de reglas claras y supervisión electoral sostenida hasta la finalización del proceso, como base para la aceptación de los resultados.

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