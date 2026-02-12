Magaly Medina critica a Milett Figueroa por asegurar que vive ‘de su arte’ en Argentina: “¿Dónde la han contratado?

La periodista fue enfática y le recordó que no ha tenido ningún éxito en algún proyecto en el país albiceleste desde que migró |TikTok / Farándula Lorcha

La afirmación de Milett Figueroa sobre su vida profesional en Argentina generó controversia en el ámbito del espectáculo. La modelo, en una reciente entrevista, sostuvo que vive plenamente de su labor artística en el país, lo que despertó reacciones inmediatas tanto en la televisión argentina como en la peruana.

La conductora Magaly Medina cuestionó en televisión abierta la autenticidad de esa versión y puso en duda la presencia de Figueroa en proyectos artísticos desde su llegada al país.

Durante su aparición en el programa Puro Show de El Trece, Figueroa respondió a las preguntas del periodista Pampito acerca de su relación con Marcelo Tinelli y la vida que comparte en redes sociales. Negó los rumores de una separación y defendió su estilo de vida, señalando que lo que muestra es genuino y que se dedica a su arte.

En palabras de la modelo: “No tengo que fingir ni hablar falacias de nadie para poder hablar y tener un poco de cámara. Ese no es mi trabajo, mi trabajo es vivir feliz de la vida, vivir de mi arte y mi realidad”.

Milett Figueroa sonríe feliz mientras Marcelo Tinelli la abraza en un íntimo reencuentro en Buenos Aires, capturando el momento en una selfie.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien desde su espacio televisivo en Perú desestimó la versión de la modelo. Según Medina, no existe evidencia de que Figueroa haya participado en algún proyecto artístico relevante en Argentina durante 2025 y lo que va de 2026.

La conductora fue específica al preguntar: “¿Dónde, dónde? Buscando con lupa, por favor, ¿dónde ha aparecido en este último año 2025, por ejemplo, en inicios de este 2026, que ya estamos en febrero, dónde ha aparecido cantando, bailando, haciendo una aparición pública pagada? ¿Dónde la han contratado como actriz, como animadora, como cantante, como bailarina? ¿Dónde?”.

Para Medina, la respuesta de Figueroa reflejaría una visión personal alejada de la realidad del medio artístico argentino. La periodista agregó: “¿En su imaginación, en el planeta de los sueños que ella seguramente debe vivir en una realidad alterna a la nuestra? Porque en esta realidad en la que pisamos tierra firme, no la hemos visto en nada”.

Magaly Medina, en su programa de televisión, cuestiona a Milett Figueroa por sus declaraciones sobre su vida artística en Argentina. (Magaly TV La Firme)

La conductora también se refirió a la insistencia de Figueroa en sostener su versión, pese a la falta de pruebas concretas de su trabajo en espectáculos, música o teatro.

“Así que yo creo que su respuesta tan alucinada tiene mucho de mentira porque está mintiéndonos a todos diciendo que ella vive de su arte, de su baile, de su actuación. ¿Cuál baile? Más bien ella llamará a la telenovela que vive con Tinelli, esa de que se viene un tiempo, él se va solo de viaje... Aparentemente, no tienen ninguna relación”, afirmó Medina.

Pampito también arremetió contra Milett

El conductor Pampito, desde el programa de El Trece, también expresó dudas sobre las afirmaciones de Milett Figueroa. Durante la transmisión, el periodista cuestionó el tipo de arte al que hace referencia la modelo y la desafió a mencionar un solo ejemplo que respalde su argumento. “Por favor y aparte dice, yo vivo de mi arte. ¿Qué arte, Milett?”, preguntó Pampito, generando comentarios entre los panelistas.

Milett Figueroa confrontó a periodista argentino por hablar de su romance con Marcelo Tinelli. | Capturas América TV (Argentina)

El periodista fue más allá y solicitó pruebas concretas sobre la supuesta carrera artística de Figueroa en el país. “Pero decíme una obra de teatro, decíme un éxito de Milett Figueroa”, insistió Pampito. Según el panel de El Trece, la modelo no ha logrado consolidar una carrera artística visible y carece de antecedentes laborales en el ambiente teatral o televisivo argentino.

Las posturas de Pampito y Magaly Medina muestran una coincidencia en el análisis sobre la trayectoria de la modelo en Argentina. Ambos remarcaron la ausencia de proyectos, contratos o presentaciones que respalden la afirmación de vivir del arte.