Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían juntos solo por contrato con Prime, según periodista argentina Yanina Latorre

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli mantienen su relación solo por contrato, asegura Yanina Latorre.

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se encuentra nuevamente cuestionada, luego de que surgieran nuevas versiones sobre la autenticidad de su vínculo sentimental. La reciente ausencia de la modelo peruana en la celebración por los 66 años del conductor, el 1 de abril, activó especulaciones en la prensa sobre un posible quiebre, mientras fuentes del ámbito televisivo sugieren que la pareja se mantendría unida solo por cuestiones contractuales.

La periodista Yanina Latorre abordó el tema en su programa SQP, donde afirmó que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habría llegado a su fin hace varias semanas, aunque ambos continúan mostrándose juntos en público por compromisos laborales asumidos. De acuerdo con la comunicadora, el propio conductor de televisión habría dado indicios del distanciamiento en su pódcast, aunque después matizó sus palabras para frenar el escándalo. “Amazon Prime levantó el teléfono, los retaron y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad estaban cortados”, sostuvo la periodista,.

La versión difundida por la prensa argentina apunta a que la imagen de pareja entre Figueroa y Tinelli se sostiene de forma pública ante la inminente llegada del reality “Los Tinelli” a la plataforma Prime Video. Según explicó Latorre, “ellos ya terminaron de grabar porque en julio es el estreno y tienen que ir juntos. Prime Video le sirve más que ellos vayan como pareja y no como separados, porque sino no tiene gracia lo que vamos a ver”. Esta afirmación se vincula con el interés de la producción de mantener la expectativa del público y evitar que el programa se vea afectado por una confirmación de ruptura.

Milett Figueroa sonríe feliz mientras Marcelo Tinelli la abraza en un íntimo reencuentro en Buenos Aires, capturando el momento en una selfie.

Distanciamiento entre Milett y Marcelo

La ausencia de Milett Figueroa en el cumpleaños de Marcelo Tinelli no fue el único indicio de distanciamiento. La modelo tampoco le dedicó un mensaje público a través de sus redes sociales, un gesto que en anteriores ocasiones sí había tenido lugar. Esta actitud, interpretada como señal de enfriamiento en la relación, generó múltiples comentarios en plataformas digitales y motivó a seguidores y periodistas a buscar explicaciones sobre el estado actual del vínculo.

En el ámbito privado, personas cercanas a la pareja señalaron que no existe un conflicto puntual que haya detonado el quiebre. “No pasó nada, no es que se pelearon, pero nunca hubo ‘feeling’ ni los hijos con ella, pero tampoco ella hizo nada por ganárselos. Él es muy familiero, cada vez que ella aparece es como que se borra de los hijos y vuelve a verlos cuando ella se va y eso es lo que le molesta a todos”, indicó Latorre.

Esta visión pone el acento en las diferencias personales y en la falta de integración familiar como los factores principales detrás del aparente fin de la relación.

El ciclo de grabaciones de “Los Tinelli” se desarrolló en Perú, donde tanto la modelo como el conductor compartieron escenas y actividades ante las cámaras. La estrategia de continuar mostrando un frente unido responde a exigencias contractuales con la plataforma de streaming, que aguarda el estreno del reality para el mes de julio. “Están los dos mudos y ella no contesta. Ellos ya terminaron de grabar porque en julio es el estreno y tienen que ir juntos”, insistió Latorre, resaltando que la continuidad pública de la pareja es central para los intereses de Prime Video.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli nuevamente envueltos en rumores de separación.

La falta de declaraciones oficiales por parte de los protagonistas alimenta la incertidumbre. Ni Milett Figueroa ni Marcelo Tinelli han emitido hasta ahora comunicados directos sobre el estado de su relación, lo que ha derivado en múltiples interpretaciones en la prensa de espectáculos.

El vínculo entre la modelo peruana y el presentador argentino se gestó en el entorno del programa “Bailando”, donde compartieron pantalla durante varios meses. Posteriormente, la relación acaparó portadas en revistas de farándula en ambos países, con imágenes y declaraciones que consolidaron la imagen de pareja mediática. Sin embargo, la ausencia de Milett Figueroa en eventos familiares importantes, como el reciente cumpleaños de Tinelli, ha generado dudas sobre la solidez del lazo.