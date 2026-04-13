JNE: ¿Mañana 13 de abril en qué horario podrán votar en Lima los afectados por la falla en las mesas de sufragio?

Un hombre examina detenidamente la lista de electores pegada en una puerta de madera, posiblemente buscando su nombre o el de un familiar durante un proceso electoral. (Paula Díaz Elizalde)

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que este lunes 13 de abril los más de 63.000 electores de Lima Metropolitana, afectados por la falta de instalación de mesas de sufragio, podrán votar entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde.

La decisión responde a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, que instó a las autoridades electorales a tomar una medida urgente ante los problemas logísticos registrados el domingo. El acuerdo del JNE también abarca dos circunscripciones en Estados Unidos con situaciones similares.

La ampliación del proceso electoral se concretó luego de que la Defensoría del Pueblo pidiera una “decisión histórica” frente a la magnitud de la situación. El requerimiento fue presentado pocos minutos antes de las 6 de la tarde del domingo. En respuesta, el JNE aprobó extender el horario para instalar mesas de sufragio hasta las 2 de la tarde y prolongar la votación hasta las 6 de la tarde, respetando los distintos usos horarios.

Miembros de mesa en Perú recopilan información de boletas electorales para determinar al próximo presidente y congresistas bicamerales tras el cierre de las mesas de votación. (Andina)

Más de 60 mil afectados

De acuerdo con datos oficiales proporcionados por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, “no se logró entregar material electoral a un total de 15 locales de votación en Lima: tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y cinco en Pachacámac”.

Esta situación impidió la instalación de 211 mesas de sufragio, afectando a 63.300 electores y electoras. La cifra se considera clave, ya que la participación de este grupo podría incidir en el resultado final de las Elecciones 2026.

Desde las primeras horas de este domingo, se reportaron demoras considerables en la entrega de material electoral en distritos del sur de la capital, como San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y Villa el Salvador.

Estos contratiempos, atribuidos a la empresa Servicios Generales Galaga por no contar con la flota necesaria, derivaron en la imposibilidad de que cientos de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en la fecha originalmente programada.

La gente vota durante las elecciones generales de Perú, en el distrito de San Juan Miraflores, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

En conferencia de prensa, Piero Corvetto ofreció disculpas a los ciudadanos afectados: “Nosotros le presentamos nuestras disculpas no solamente a esos 63.300 ciudadanos perjudicados de manera directa, sino a los que tuvieron que esperar, tanto miembros de mesa como electores, a lo largo de la mañana, para que puedan tener el material a la mano”.

Medidas adicionales

El JNE solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros que otorgue facilidades para mantener los centros educativos disponibles, lo que permitirá la instalación de las mesas de sufragio este lunes. Además, pidió al Ministerio de Trabajo que brinde las condiciones necesarias para que los trabajadores afectados puedan acudir a votar en el nuevo horario.

Entre las disposiciones complementarias, el JNE exhortó a la ciudadanía y a los medios a no difundir encuestas de conteo rápido ni otros instrumentos similares durante la jornada del lunes. Esta medida busca resguardar la transparencia y la integridad del proceso.

Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Exoneración de multa

Según la ONPE, de las 92.012 mesas de sufragio programadas a nivel nacional, se logró instalar el 99,8 %, lo que refleja el carácter excepcional del incidente en Lima Sur. El jefe del organismo electoral aseguró que se están realizando los trámites para que los electores impedidos de votar en las mesas no instaladas queden exentos de la multa correspondiente.

Según expertos electorales, la ampliación de la jornada electoral para estos 63.000 ciudadanos representa una acción inédita en la reciente historia electoral peruana, marcada por los desafíos logísticos y las respuestas institucionales ante imprevistos de gran escala.