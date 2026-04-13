Perú

JNE: ¿Mañana 13 de abril en qué horario podrán votar en Lima los afectados por la falla en las mesas de sufragio?

La decisión permite que más de 63 mil ciudadanos peruanos afectados por la falta de instalación de mesas puedan acudir a sufragar este lunes, tras incidentes registrados el domingo 12 en varios algunas zonas capitalinas

Guardar
Un hombre de camisa a cuadros azul y blanca mira una lista de electores pegada en una puerta de madera marrón con bisagras metálicas
Un hombre examina detenidamente la lista de electores pegada en una puerta de madera, posiblemente buscando su nombre o el de un familiar durante un proceso electoral. (Paula Díaz Elizalde)

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que este lunes 13 de abril los más de 63.000 electores de Lima Metropolitana, afectados por la falta de instalación de mesas de sufragio, podrán votar entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde.

La decisión responde a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, que instó a las autoridades electorales a tomar una medida urgente ante los problemas logísticos registrados el domingo. El acuerdo del JNE también abarca dos circunscripciones en Estados Unidos con situaciones similares.

La ampliación del proceso electoral se concretó luego de que la Defensoría del Pueblo pidiera una “decisión histórica” frente a la magnitud de la situación. El requerimiento fue presentado pocos minutos antes de las 6 de la tarde del domingo. En respuesta, el JNE aprobó extender el horario para instalar mesas de sufragio hasta las 2 de la tarde y prolongar la votación hasta las 6 de la tarde, respetando los distintos usos horarios.

Varias personas en una sala, dos sentadas en mesas azules escribiendo en documentos electorales. Una mujer de pie con chaleco supervisa y otra persona se inclina
Miembros de mesa en Perú recopilan información de boletas electorales para determinar al próximo presidente y congresistas bicamerales tras el cierre de las mesas de votación. (Andina)

Más de 60 mil afectados

De acuerdo con datos oficiales proporcionados por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, “no se logró entregar material electoral a un total de 15 locales de votación en Lima: tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y cinco en Pachacámac”.

Esta situación impidió la instalación de 211 mesas de sufragio, afectando a 63.300 electores y electoras. La cifra se considera clave, ya que la participación de este grupo podría incidir en el resultado final de las Elecciones 2026.

Desde las primeras horas de este domingo, se reportaron demoras considerables en la entrega de material electoral en distritos del sur de la capital, como San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y Villa el Salvador.

Estos contratiempos, atribuidos a la empresa Servicios Generales Galaga por no contar con la flota necesaria, derivaron en la imposibilidad de que cientos de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en la fecha originalmente programada.

La gente vota durante las elecciones generales de Perú, en el distrito de San Juan Miraflores, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca
La gente vota durante las elecciones generales de Perú, en el distrito de San Juan Miraflores, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

En conferencia de prensa, Piero Corvetto ofreció disculpas a los ciudadanos afectados: “Nosotros le presentamos nuestras disculpas no solamente a esos 63.300 ciudadanos perjudicados de manera directa, sino a los que tuvieron que esperar, tanto miembros de mesa como electores, a lo largo de la mañana, para que puedan tener el material a la mano”.

Medidas adicionales

El JNE solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros que otorgue facilidades para mantener los centros educativos disponibles, lo que permitirá la instalación de las mesas de sufragio este lunes. Además, pidió al Ministerio de Trabajo que brinde las condiciones necesarias para que los trabajadores afectados puedan acudir a votar en el nuevo horario.

Entre las disposiciones complementarias, el JNE exhortó a la ciudadanía y a los medios a no difundir encuestas de conteo rápido ni otros instrumentos similares durante la jornada del lunes. Esta medida busca resguardar la transparencia y la integridad del proceso.

Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Exoneración de multa

Según la ONPE, de las 92.012 mesas de sufragio programadas a nivel nacional, se logró instalar el 99,8 %, lo que refleja el carácter excepcional del incidente en Lima Sur. El jefe del organismo electoral aseguró que se están realizando los trámites para que los electores impedidos de votar en las mesas no instaladas queden exentos de la multa correspondiente.

Según expertos electorales, la ampliación de la jornada electoral para estos 63.000 ciudadanos representa una acción inédita en la reciente historia electoral peruana, marcada por los desafíos logísticos y las respuestas institucionales ante imprevistos de gran escala.

Temas Relacionados

Jurado Nacional de EleccionesJNELima MetropolitanaElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticias

Más Noticias

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

La directora y fundadora del club de las ‘diosas’ habló sobre el proyecto que ha logrado consolidar en el máximo nivel del vóley peruano y sus objetivos a futuro

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

El candidato de Juntos por el Perú se mostró confiado en disputar una eventual segunda vuelta tras el flash electoral de Ipsos y agradeció el respaldo obtenido, especialmente en regiones

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Elecciones 2026 EN VIVO: JNE dispone que votaciones sigan el lunes 13 de abril en lugares donde no se instalaron mesas de sufragio

A las 6:00 de pm (hora local) se cerraron las mesas de votación en todo el país, en una jornada que se ha visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Elecciones 2026 EN VIVO: JNE dispone que votaciones sigan el lunes 13 de abril en lugares donde no se instalaron mesas de sufragio

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

El conteo de votos se actualiza de forma progresiva conforme llegan las actas desde los distintos centros de votación del país y del extranjero, lo que permite conocer avances parciales del escrutinio a lo largo de la jornada

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

El delantero de la selección peruana contabiliza 12 dianas en su primera temporada. Con esos registros cerró la fase regular y ahora se meterá de lleno al play-off de permanencia

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto tras boca de urna: “Hay que esperar el conteo rápido del Jurado Nacional de Elecciones”

Jorge Nieto tras boca de urna: “Hay que esperar el conteo rápido del Jurado Nacional de Elecciones”

Ampliación de Elecciones Perú 2026 al lunes 13 de abril recibe respaldo de la Defensoría del Pueblo: “Decisión histórica”

JNE amplía las elecciones: este lunes 13 podrán votar los 63 mil electores afectados

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Elecciones 2026 EN VIVO: JNE dispone que votaciones sigan el lunes 13 de abril en lugares donde no se instalaron mesas de sufragio

ENTRETENIMIENTO

Flash electoral a Boca de Urna: Así reaccionaron Carlos Orozco, Curwen y ‘Pelao’ Good ante los resultados de las encuestadoras

Flash electoral a Boca de Urna: Así reaccionaron Carlos Orozco, Curwen y ‘Pelao’ Good ante los resultados de las encuestadoras

Flash Electoral 2026: los memes más virales tras los primeros resultados a boca de urna en Perú

Phillip Chu Joy regaló PS5 a cada uno de los miembros de la mesa donde votó

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre votar a los 84 años en las Elecciones 2026

Magaly Medina molesta con personal de la ONPE por no dejarla declarar tras votación: “Con lo mal que han trabajado hoy”

DEPORTES

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

Jean Pierre Archimbaud exalta la labor de Pablo Guede en Alianza Lima: “Es intenso en el día a día, los entrenamientos son fuertes; es un loco”

Cusco FC ya se encuentra en Argentina para enfrentar a Estudiantes de La Plata por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Marcos López fue titular en el triunfo de Copenhague sobre Randers y se consolida en la cima del grupo de descenso danés