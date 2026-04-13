Perú

CONFIEP: empresarios exigen saber “qué falló, dónde y por qué” tras la primera vuelta electoral

Las incidencias técnicas y retrasos en la apertura de mesas impidieron votar a más de 52 mil electores, según el último informe de la ONPE

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La demora en la instalación de 211 mesas en Lima y consulados del exterior limitó el acceso de un importante segmento del padrón electoral. REUTERS/Manuel Orbegozo
La demora en la instalación de 211 mesas en Lima y consulados del exterior limitó el acceso de un importante segmento del padrón electoral. REUTERS/Manuel Orbegozo

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) expresó su “enorme preocupación” por las graves incidencias registradas durante la instalación de mesas de votación el domingo 12 de abril de 2026, principalmente en Lima.

Según destacó la organización, las fallas en la organización, los retrasos en la entrega de material y la instalación de mesas impactaron directamente en miles de ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto.

“Exhortamos a las autoridades competentes a brindar, de manera inmediata, una explicación clara y verificable sobre lo sucedido: qué falló, dónde, por qué y qué medidas se están adoptando”, dijo.

CONFIEP
La CONFIEP expresó su preocupación ante fallas en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026 en Lima.

En su pronunciamiento, la entidad señaló que “es indispensable garantizar que las personas afectadas puedan ejercer su derecho al sufragio. No puede admitirse que una deficiencia operativa derive en la pérdida de un derecho fundamental”.

CONFIEP remarcó que estas incidencias afectan no solo la elección presidencial, sino también la de senadores y otras autoridades, por lo que el proceso debe concluir asegurando la participación de todos los ciudadanos habilitados.

Gremios y empresarios cuestionan la organización electoral

Diversos gremios empresariales publicaron comunicados señalando su rechazo a las fallas registradas durante la jornada electoral. La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX) denunció las graves consecuencias generadas por la omisión de funciones de la ONPE y sostuvo que “la institucionalidad electoral se resguarda con transparencia y correcciones inmediatas”.

El gremio exportador exigió explicaciones oficiales inmediatas y reclamó que se adopten medidas concretas para evitar nuevas afectaciones al derecho al voto.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su enérgico rechazo ante las deficiencias logísticas y tecnológicas que impidieron votar a miles de ciudadanos. “Ampliar el horario de votación no es gestión: es la prueba del fracaso de una preparación que debió ser irreprochable”, sostuvo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) extendió el horario de votación y suspendió la difusión de resultados hasta concluir el proceso extraordinario.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) extendió el horario de votación y suspendió la difusión de resultados hasta concluir el proceso extraordinario.

En un pronunciamiento conjunto, el gremio empresarial exigió responsabilidades claras, una investigación transparente y garantías de que ningún ciudadano quede sin sufragar por una falla que el Estado tenía la obligación de prever y evitar.

Finalmente, la Asociación de Exportadores (ADEX) pidió una segunda ampliación del horario de votación y subrayó que las debilidades logísticas en la distribución de material deben corregirse para futuros procesos electorales.

“Estas demoras han afectado el desarrollo normal de la jornada electoral y el ejercicio pleno del derecho al voto de miles de ciudadanos”, indicó ADEX en su comunicado.

Una jornada marcada por retrasos y reclamos contra la ONPE

La jornada electoral del 12 de abril estuvo marcada por retrasos en la apertura de locales y fallas técnicas que impidieron la instalación de 211 mesas en Lima Metropolitana y circunscripciones en el extranjero. Según la ONPE, más de 52.251 electores resultaron afectados, cifra revisada a la baja respecto de los más de 63.000 reportados inicialmente.

El JNE resolvió extender la votación hasta este lunes para los ciudadanos que no pudieron votar y suspendió la difusión de resultados hasta concluir la jornada ampliada.

Gremios empresariales como COMEX y la Cámara de Comercio de Lima pidieron investigaciones y responsabilidades ante la omisión de funciones de la ONPE. REUTERS/Manuel Orbegozo
Gremios empresariales como COMEX y la Cámara de Comercio de Lima pidieron investigaciones y responsabilidades ante la omisión de funciones de la ONPE. REUTERS/Manuel Orbegozo

En el plano económico, el dólar inició la jornada de este lunes 13 de abril de 2026 en 3,3891 soles por unidad, según datos preliminares de Investing.

Esta cifra se mantiene cercana al cierre oficial del viernes 10, cuando el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) fijó la cotización en 3,3950 soles. El comportamiento del tipo de cambio refleja la cautela de los mercados tras los incidentes electorales y la expectativa por el desenlace de la jornada ampliada.

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