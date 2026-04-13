¿Cómo quedaría conformado el Senado tras las Elecciones 2026? Resultados oficiales de la ONPE

¿Quiénes buscan llegar al nuevo Senado en las Elecciones 2026? Composición Infobae Perú

Millones de peruanos y peruanas acudieron este domingo 12 de abril a las urnas para elegir a los miembros del nuevo Senado del Congreso, que regresa al sistema bicameral tras más de 30 años.

En total serán 60 senadores: 30 elegidos por todos los peruanos y otros 30 elegidos por distrito electoral.

De acuerdo con las actas contabilizadas por la ONPE al 0,015%, 13 senadores del distrito único nacional serían de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 4 de Ahora Nación, 4 de Fuerza Popular y 3 del Partido Cívico Obras.

A estos resultados preliminares se le deberán sumar los votos al Senado por distrito electoral múltiple, que se encuentra en un 0.004% de procesamiento de actas contabilizadas.

Cabe precisar que los partidos políticos deberán cumplir 2 requisitos simultáneamente para acceder a la distribución de escaños en el Senado:

Obtener al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional para el Senado. Este porcentaje se calculará sumando los votos válidos obtenidos en las dos modalidades de elección para el Senado: la lista nacional (distrito electoral único) y las circunscripciones regionales (distritos múltiples).

Lograr al menos el 5% del número legal de miembros del Senado, es decir, al menos tres senadores

Miembros de mesa en Perú recopilan información de boletas electorales para determinar al próximo presidente y congresistas bicamerales tras el cierre de las mesas de votación. (Andina)

Si no se cumple alguno de esos requisitos, el partido no obtendrá curules en el Senado.

Este criterio fue definido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a mediados de marzo de 2026, ante el vacío legal en la ley que reintrodujo la bicameralidad en el sistema parlamentario peruano.

También se debe mencionar que el conteo de votos para el Senado y la Cámara de Diputados se procesa de una manera más lenta. Personal del ONPE recomendó a los miembros de mesa contabilizar los votos desde la izquierda a la derecha de la cédula de sufragio. Es decir, primero se suben al sistema de cómputo los votos de la elección presidencial y luego las del Congreso y Parlamento Andino.

¿Cuáles son las funciones del Senado?

El Senado de la República se perfila a tener un poder sumamente importante. Estas son algunas de las funciones que tendrá a su cargo:

Revisar, modificar y aprobar proyectos de ley que hayan sido presentados y aprobados inicialmente por la Cámara de Diputados. El Senado tendrá la última palabra sobre el texto final de las leyes.

Elegir a autoridades clave del Estado, entre ellas: los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, los miembros del directorio del Banco Central de Reserva (y ratificar a su presidente), el Contralor General de la República, el Superintendente de Banca y Seguros y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

Ejercer funciones de control político sobre altos funcionarios del Estado, incluyendo la posibilidad de su remoción en ciertos casos.

Aprobar el presupuesto nacional junto a la Cámara de Diputados en sesiones conjuntas.

Ratificar tratados internacionales y autorizar el ingreso de tropas extranjeras o la salida del presidente del país.

El Senado no podrá ser disuelto bajo ninguna circunstancia por el Poder Ejecutivo.

Nuevo Congreso tendrá 190 integrantes. (Foto Congreso/Composición Infobae)

¿Dónde ver los resultados de la ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó la apertura del conteo de votos tras el cierre de las elecciones generales en Perú el 12 de abril de 2026. Desde ese momento, la entidad puso a disposición de la ciudadanía una plataforma en línea que permite monitorear en tiempo real el avance del registro de actas procesadas y los resultados preliminares de las cinco elecciones hechas en la jornada, según información de la ONPE.

A través de la dirección web (resultadoelectoral.onpe.gob.pe), la población puede acceder instantáneamente a la actualización de datos diferenciales para presidencial, senadores (nacional y regional), diputados y parlamentarios andinos. La interfaz ofrece, al hacer clic sobre la foto de cada candidato o partido, la cantidad exacta de votos obtenidos, tanto a nivel nacional como por distrito electoral, incluido el segmento de ‘Peruanos en el exterior’.