Renzo Reggiardo exige renuncia de Piero Corvetto de la ONPE y pide ampliar votación hasta las 8 p.m.

Renzo Reggiardo exige la salida de Piero Corvetto de la ONPE por las demoras en la instalación de mesas en las Elecciones 2026 en Lima, mientras votantes hacen fila en la imagen. (Infobae)

Este domingo 12 de abril, el alcalde de Lima,Renzo Reggiardo, exigió públicamente la renuncia inmediata del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, debido a la demora en la apertura de mesas de sufragio en varios distritos de Lima Metropolitana. El alcalde calificó en sus redes sociales como “escandalosa” esta situación, que ha afectado a cientos de electores en una jornada clave para el Perú.

Tras el anuncio del jefe de la ONPE sobre la extensión del horario de votación para mitigar los efectos de estos retrasos, el alcalde respaldó la medida compensatoria. Sin embargo, subrayó que los funcionarios responsables deben asumir las consecuencias de lo ocurrido.

“Me parece una medida adecuada, porque hemos detectado —algunas autoridades— esta situación. Y creo que, gracias a los medios de comunicación que también lo han venido difundiendo, no se hubiera logrado lo que me están anunciando, y me parece saludable”, afirmó el alcalde en RPP Noticias.

“Quien dirige y quien está a cargo de la ONPE, el señor Piero Corvetto... Esto tiene que tener una responsabilidad, desde el punto de vista administrativo, pero también penal, porque ustedes saben que hay un delito de omisión funcional, que está contemplado en el artículo 377”, señaló.

Críticas a la gestión y ampliación de la jornada electoral

Votantes experimentan demoras en las mesas de sufragio de la Universidad Católica, mientras personal de ONPE brinda información durante las Elecciones 2026. (Paula Díaz Elizalde)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó que la votación, prevista originalmente desde las 7:00 hasta las 17:00, fue ampliada en Lima Metropolitana por una hora, debido a los retrasos en la instalación de mesas en varios distritos. Según la ONPE, la medida busca asegurar que todos los ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto, especialmente en zonas donde los incidentes logísticos generaron largas filas y malestar entre los electores.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, defendió la decisión de extender el horario y sostuvo que el organismo actúa con transparencia, bajo supervisión del Jurado Nacional de Elecciones y observadores internacionales. Hasta el mediodía, se reportaron demoras en la apertura de mesas en diversos locales de Rímac, San Borja, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Comas, donde la presencia de votantes fue especialmente alta.

Críticas a la gestión electoral

La crítica de Reggiardo, quien asumió la alcaldía de Lima tras la salida de Rafael López Aliaga para postularse a la presidencia de Perú, se suma a las de otras autoridades locales y ciudadanos que expresaron su preocupación por el desarrollo del proceso electoral en la capital.

El artículo 377 del Código Penal peruano establece que “el funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa”.

El burgomaestre instó en su cuenta de X a que se extienda “la prórroga hasta las 20:00 del cierre de mesas de hoy”, para que los ciudadanos afectados durante la mañana puedan ejercer su derecho al voto.

Acciones institucionales

El Ministerio Público informó que ha desplegado fiscales en los centros de votación donde se registraron incidentes, con el objetivo de levantar actas que documenten la instalación tardía de las mesas y otras irregularidades logísticas en los distritos afectados. Estas constancias serán analizadas para determinar las medidas a adoptar, en el marco de las investigaciones iniciadas sobre la actuación de la ONPE.

Además, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), anunció el inicio de una investigación disciplinaria que incluye la revisión de la ratificación de Piero Corvetto como jefe de la ONPE a raíz de estos hechos. “Las competencias y capacidades deben ser evaluadas en el ejercicio profesional”, señalaron.