Fiesta de Cuasimodo: qué es, por qué se celebra este 12 de abril y en qué regiones se vive con mayor tradición

Cuasimodo: el significado, la historia y el impacto social de una festividad que moviliza pueblos y tradiciones en la sierra peruana. (Foto: Agencia Andina)

La Fiesta de Cuasimodo es una celebración religiosa y cultural que marca el calendario en varias regiones de los Andes peruanos. Esta festividad católica, de fecha móvil, se realiza una semana después del Domingo de Pascua y es conocida por su profundo arraigo en comunidades rurales y urbanas. El nombre “Cuasimodo” alude a la postura encorvada que adoptó Jesucristo al cargar la cruz en su camino al Gólgota, símbolo central de la fe que inspira la devoción de los fieles durante estas jornadas.

La celebración tiene su origen en la tradición católica y representa la continuidad de la Semana Santa, extendiéndose hasta la llamada Octava de Pascua. Sus rituales, procesiones y encuentros familiares reflejan una mezcla de costumbres ancestrales y prácticas religiosas, lo que convierte a la Fiesta de Cuasimodo en una de las expresiones más vivas de la identidad cultural andina.

Aunque la festividad se conmemora en diversas localidades de la sierra peruana, existen tres regiones donde la tradición cobra especial importancia: Arequipa, Huancavelica y Junín. En cada una, la Fiesta de Cuasimodo se vive con matices propios, fortaleciendo la cohesión social y el sentido de pertenencia colectiva.

Procesiones, altares y ferias ganaderas: las múltiples expresiones de la Fiesta de Cuasimodo en las comunidades andinas del Perú. (Foto: Agencia Andina)

Tiabaya: epicentro religioso y cultural en Arequipa

En el distrito de Tiabaya, provincia de Arequipa, la Festividad del Cuasimodo de Jesús Nazareno ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta celebración, de origen virreinal, es una de las más representativas de la región y se extiende por dos semanas, comenzando con el primer quinario tras la Semana Santa. Durante este periodo, las familias devotas organizan misas, peregrinaciones y rituales que se repiten año tras año, fortaleciendo las tradiciones orales y la memoria colectiva local.

El Sábado de Cuasimodo marca el inicio de las actividades centrales, con recorridos y salvas de cohetes desde localidades cercanas hasta la parroquia Santiago Apóstol de Tiabaya. La misa vespertina y la tradicional bebida caliente denominada “diana” son elementos infaltables en la víspera del Domingo de Cuasimodo y la octava, una semana más tarde. El Domingo de Cuasimodo, la procesión de la imagen de Jesús Nazareno recorre las principales calles del distrito, donde se levantan altares efímeros decorados por familias devotas y se entonan cantos religiosos.

La festividad continúa los días siguientes con misas, procesiones y la elaboración de alfombras de aserrín, así como la colocación de gladiolos y cirios en las calles durante la guardada de la imagen. Todo esto, acompañado de bandas de músicos y actividades comunitarias, refuerza el sentido de identidad y la cooperación social entre los habitantes de Tiabaya.

La Fiesta de Cuasimodo: una celebración religiosa y cultural que reúne procesiones, ferias y tradiciones ancestrales en los Andes peruanos. (Fuente: Agencia Andina)

Paucará y Chilca: ferias, trueque y cultura viva

En Huancavelica, la Fiesta de Cuasimodo se celebra de manera especial en el distrito de Paucará, provincia de Acobamba, donde tiene lugar la Feria Macrorregional Cuasimodo Paucará y el tradicional Chanin Rantipakuy. Este evento reúne a expositores agropecuarios y artesanales de distintas regiones, promoviendo el intercambio ancestral de productos mediante el trueque. La feria se convierte en un espacio para concursos de platos típicos, esquila de animales y exposiciones de biodiversidad agrícola, lo que fortalece la economía local y la transmisión de conocimientos ancestrales.

Por su parte, en Chilca, provincia de Huancayo (Junín), se desarrolla la Feria Nacional Ganadera Cuasimodo, que incluye exhibiciones y premiaciones de ganado, concursos de danzas tradicionales como el Huaylarsh, y degustaciones de la gastronomía típica del Valle del Mantaro. Entre las actividades más destacadas figuran la elaboración de la pachamanca más grande del mundo, desfiles de caballos peruanos de paso y carreras de morochucos, jinetes emblemáticos de la región. Estos eventos atraen a visitantes de distintas provincias y contribuyen a la valoración de las expresiones artísticas y productivas locales.

En ambos distritos, la festividad de Cuasimodo no solo es una manifestación religiosa, sino también un punto de encuentro para el intercambio cultural y comercial, fortaleciendo los lazos entre comunidades vecinas y la identidad regional.

Entre la devoción y el intercambio cultural: así se vive la Fiesta de Cuasimodo en las principales regiones del interior del país. (Foto: Agencia Andina)

Fe, identidad y colaboración comunitaria en la Fiesta de Cuasimodo

La Fiesta de Cuasimodo se distingue por su capacidad de cohesionar a las comunidades a través de la participación colectiva en rituales, procesiones y actividades productivas. Durante la festividad, las familias y hermandades asumen roles específicos en la organización de misas, altares y procesiones, mientras que los devotos preparan alimentos tradicionales y colaboran en la decoración de los espacios públicos.

Entre las actividades más simbólicas destaca la “Bendición de carros”, instaurada en Tiabaya en 1942, donde los fieles buscan la protección de Jesús Nazareno para sus vehículos. Este acto, aunque externo al programa central de la festividad, refleja el dinamismo y la adaptación de las tradiciones a las necesidades contemporáneas de la población.

De Tiabaya a Chilca: cómo la Fiesta de Cuasimodo fortalece la identidad y la fe en las regiones de Arequipa, Huancavelica y Junín. (Foto: Agencia Andina)

La Fiesta de Cuasimodo representa una manifestación de fe y colaboración social, con elementos dinámicos que refuerzan el sentido de pertenencia y la apropiación temporal de los espacios públicos por parte de los devotos. Así, la festividad se consolida como uno de los principales referentes del patrimonio cultural inmaterial de los Andes peruanos, donde la religiosidad y la identidad local se entrelazan en una celebración única cada año.