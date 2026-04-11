Elecciones 2026: si llevas estos documentos no te dejarán votar en tu mesa de sufragio

Los miembros de mesa están obligados a exigir el documento físico y rechazar cualquier otro, asegurando la legitimidad del voto - Créditos: Andina.

Las elecciones generales 2026 en Perú se celebrarán este domingo 12 de abril, convocando a millones de ciudadanos a las urnas para definir el rumbo político del país. En medio de la expectativa y la organización de la jornada, uno de los aspectos más relevantes es la identificación de los votantes al momento de acercarse a su mesa de sufragio.

La normativa electoral es clara y estricta sobre los documentos permitidos: solo quienes presenten el documento nacional de identidad (DNI), ya sea el formato azul tradicional o el electrónico en cualquiera de sus versiones, podrán ejercer su derecho al voto.

A pesar de la flexibilidad excepcional que permite sufragar con el documento vencido, no se admiten otras formas de identificación. El sistema electoral excluye el uso de pasaporte, carné de extranjería, partida de nacimiento, constancias, fotocopias, certificado de inscripción (C4) u otros documentos supletorios.

El C4 y otros documentos supletorios, aunque acrediten identidad en otros contextos, no cumplen la función legal exigida para votar en los comicios - Créditos: Andina.

El C4, aunque acredita que el ciudadano figura en el Registro Único de Personas Naturales, no reemplaza las funciones legales del DNI ante una mesa de votación. Tampoco son válidos carnés laborales, licencias de conducir, comprobantes de trámite ni credenciales institucionales.

Esta exigencia responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la autenticidad del voto y la integridad del proceso. Los miembros de mesa, encargados de instalar las mesas, supervisar el desarrollo de la jornada y contabilizar los sufragios, están obligados a exigir el DNI físico y rechazar cualquier otro documento.

Si el documento está dañado hasta el punto de que los datos o la fotografía no sean legibles, el elector podría quedar impedido de emitir su voto, en función del criterio del personal electoral.

La medida, ratificada tanto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), busca evitar suplantaciones, fraudes y asegurar que solo los ciudadanos habilitados participen en la elección. La revisión rigurosa de los datos personales y la fotografía en el DNI físico es el único mecanismo reconocido para autorizar la entrega de la cédula y permitir el sufragio.

Se permite el uso de DNI vencido como medida excepcional, pero quedan excluidos el pasaporte, carné de extranjería, partida de nacimiento, constancias, fotocopias y certificados de inscripción (C4) - Créditos: Andina.

Paso a paso para consultar tu local de votación

Ingresa a la plataforma oficial de la ONPE para consultar tus datos electorales en https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier computadora, tablet o teléfono móvil.

Escribe tu número de DNI en el campo solicitado y selecciona la opción “Consultar”.

Verifica la información que aparecerá en la pantalla: tus nombres y apellidos, el distrito de residencia registrado en el documento y los datos completos de tu local de sufragio, como: Nombre del establecimiento (colegio, instituto, universidad, etc.) Dirección precisa y referencia geográfica Número de mesa asignada Número de orden en la lista de electores Pabellón, piso y aula correspondiente (si aplica) Indicación si eres miembro de mesa, titular o suplente Opciones para visualizar el mapa del local y descargar el croquis

Guarda o imprime esta información: realiza una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime los datos para tenerlos a mano el día de la elección, especialmente si no contarás con acceso a internet en el local de votación.