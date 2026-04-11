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¿Listo para votar? Seis cosas que debes tener en cuenta antes de ir a tu local este domingo 12

Antes de asistir a las urnas, es clave revisar el padrón, llevar el documento de identidad vigente y conocer las indicaciones oficiales para agilizar el trámite y evitar inconvenientes en el centro de votación

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Trabajadores asisten a una charla informativa sobre derechos laborales en días de elecciones.| Gemini IA
Trabajadores asisten a una charla informativa sobre derechos laborales en días de elecciones.| Gemini IA

El domingo 12 marcará una nueva jornada electoral en la que millones de ciudadanos deberán cumplir una serie de pasos clave antes de acercarse a su local de votación. La organización y la anticipación resultan determinantes para evitar inconvenientes y agilizar el procedimiento.

Una mano inserta una papeleta en una ánfora transparente de la ONPE, con el Congreso de Perú de fondo y un mapa del Callao y un cartel sobre Elecciones 2026.
Una mano introduce un voto en una ánfora de la ONPE frente al Congreso peruano, con un mapa del Callao y un cartel anunciando la lista de candidatos al Senado para las Elecciones 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete cosas que debes tener en cuenta

  • La verificación del lugar de votación es el primer paso fundamental. Las autoridades electorales recordaron que en cada elección pueden producirse cambios en los locales asignados. Por ello, consultar el padrón actualizado a través de los canales oficiales del tribunal electoral resulta imprescindible. La ubicación exacta y la mesa asignada suelen estar disponibles en línea.
  • La documentación obligatoria constituye el segundo aspecto central. Presentar el documento de identidad vigente es un requisito excluyente. En caso de portar un documento vencido o no coincidente con el padrón, el acceso al sufragio puede quedar restringido. Las recomendaciones oficiales incluyen revisar con anticipación la validez y el estado del DNI, cédula o pasaporte.
  • El horario de apertura y cierre de los centros de votación representa otro elemento que no debe pasar inadvertido. Aunque suele haber un margen amplio durante la jornada, las autoridades insisten en la importancia de respetar los horarios oficiales para garantizar el derecho al voto. Podrás acudir desde las 7:00 a.m. hasta las 17:00 horas.
  • La consulta previa al padrón electoral permite conocer la mesa y el número de orden asignados, lo que facilita la identificación rápida al llegar al local. Las plataformas digitales oficiales ofrecen esta información de manera ágil y segura.
  • La legislación electoral prohíbe el ingreso de elementos partidarios dentro de los locales de votación. No se permite exhibir banderas, insignias ni indumentaria con referencias políticas en el recinto, ya que el objetivo es preservar la neutralidad y el clima de respeto entre los votantes.
  • La ONPE sugiere que los votantes lleguen al local con una decisión tomada sobre sus candidatos para que el proceso sea más rápido. Además, recomienda llevar una hoja de consulta personal para guiarse al momento de votar. El material del voto presenta cinco columnas independientes entre sí, por lo que cada elector puede elegir diferentes opciones en cada una. Llevar preparada esta referencia permite agilizar el proceso y disminuir errores en la selección de las opciones.

Más de 27 millones de ciudadanos participarán en las Elecciones Generales 2026 en Perú, este domingo 12 de abril. Será una jornada que definirá la composición del Poder Ejecutivo y el regreso del Congreso Bicameral.

Un día de descanso compensable para los trabajadores

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso medidas laborales especiales para facilitar la participación ciudadana en las elecciones generales del domingo 12 de abril. La normativa, publicada en el Diario Oficial El Peruano, está dirigida a trabajadores de los sectores público y privado que sean miembros de mesa o presten servicios lejos de su lugar de votación.

El Decreto Supremo Nº 003-2026-TR otorga un día de descanso remunerado compensable el lunes 13 de abril para quienes se desempeñen como miembros de mesa, debiendo acreditar su función mediante el certificado entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las horas no laboradas durante este descanso deberán compensarse en los diez días siguientes o en el plazo que determine cada empleador.

Además, los trabajadores que deban movilizarse a otras regiones para votar podrán ausentarse del trabajo los días sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril, con obligación de compensar esas horas. Quienes tengan turnos coincidentes con el día de los comicios tendrán derecho a periodos de tolerancia para ejercer su voto, sujetos a compensación posterior.

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