Candidatos al Senado por Cusco: Estos son los partidos y nombres que compiten este domingo

La región definirá a sus representantes en el Senado este 12 de abril. Dos puestos en la Cámara Alta concentran la disputa. (Infobae / Fotocomposición)

El Senado vuelve a la escena política en las Elecciones 2026 tras más de tres décadas, en un proceso que marca un cambio clave en la estructura del Congreso peruano. En este nuevo esquema bicameral, Cusco elegirá a dos representantes en la Cámara Alta, lo que vuelve a poner el foco en la representación regional.

En esta circunscripción, 35 partidos presentan 70 candidaturas al Senado, en una competencia que combina figuras con trayectoria política y nuevos perfiles. Además, el 50% de las postulaciones corresponde a mujeres, en línea con las normas de paridad vigentes.

El perfil de los candidatos también refleja ciertas tendencias: la edad mediana es de 56 años, lo que evidencia una presencia importante de postulantes con experiencia. En cuanto a formación, predomina el nivel universitario, el más frecuente entre quienes buscan un escaño en la Cámara Alta.

La jornada electoral se realizará este domingo 12 de abril, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en todo el país. Los ciudadanos podrán consultar su local de votación con su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Candidatos al Senado por Cusco

A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:

Ahora Nación

Isdras Zapata Yaros – Nº 1

Lucila Espitia Condori – Nº 2

Las candidatas de Ahora Nación al Senado por Cusco en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Alianza Electoral Venceremos

Alvaro Campana Ocampo – Nº 1

Zulma Karina Tejada Salizar – Nº 2

Los candidatos al Senado por Cusco para las Elecciones Generales de 2026, representando a la Alianza Electoral Venceremos. (Voto Informado - JNE)

Alianza para el Progreso

Raul Miguel Olivera Rosas – Nº 1

Yesica Romero Vergara – Nº 2

Candidatos al Senado por Cusco en las Elecciones Generales 2026, representando a Alianza Para el Progreso. (Voto Informado - JNE)

Avanza País

Violeta Escalante Valencia – Nº 1

William Vladimir Blacutt Vigil – Nº 2

Los candidatos al Senado por el partido Avanza País en el distrito electoral de Cusco para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

FREPAP

Francisca Galiano Huaman de Champi – Nº 2

Única candidata a senadora por Cusco del partido FREPAP, para las Elecciones Generales 2026 en el contexto del congreso bicameral. (Voto Informado - JNE)

Fuerza Popular

Walter Misael Mancilla Huaman – Nº 1

Walter Misael Mancilla Huaman es uno de los candidatos a senador por Cusco en las Elecciones Generales de 2026, representando a Fuerza Popular. (Voto Informado - JNE)

Fuerza y Libertad

Faustino Quispe Suclle – Nº 1

Maria Griselda Lasteros Aiquipa – Nº 2

Los candidatos a senadores por Cusco del partido Fuerza y Libertad para las elecciones generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Juntos por el Perú

Wilfredo Verano Saravia – Nº 1

Juana Jancco Espinoza – Nº 2

Candidatos al Senado por Cusco del partido Juntos por el Perú, con miras a las elecciones generales de 2026 para el congreso bicameral. (Voto Informado - JNE)

Libertad Popular

Raul Valdivia Saravia – Nº 1

Beatzabe Achahui Condori – Nº 2

Los candidatos de Libertad Popular por Cusco para senadores en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Aprista Peruano

Guido Walter Bayro Orellana – Nº 1

Rosa Augusta Mosqueira Silva – Nº 2

Candidatos al Senado por Cusco del Partido Aprista Peruano, para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Cívico Obras

Marco Emilio Uriona Puma – Nº 1

Margarita Auccaysi Ortiz de Orue – Nº 2

Los candidatos del Partido Cívico Obras se presentan para las elecciones de senadores 2026 en el distrito electoral de Cusco. (Voto Informado - JNE)

Partido del Buen Gobierno

Ruth Alejandrina Baez Quispe – Nº 1

Wasington Loaiza Cuba – Nº 2

Candidatos del Partido del buen gobierno al Senado por el distrito de Cusco, en el marco de las próximas elecciones para el congreso bicameral. (Voto Informado - JNE)

Partido Demócrata Unido Perú

Wilbert Gabino Segovia Quin – Nº 1

America Espinoza Quirita – Nº 2

Candidatos de Unido Perú al Senado por Cusco para las elecciones de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Demócrata Verde

T’ika Luizar Obregon – Nº 1

Fulgencio Suma Camala – Nº 2

Candidatos del Partido Demócrata Verde al Senado por Cusco en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Democrático Federal

Delio Huanca Palomino – Nº 1

Rene Garcia Huallpa de Pauccara – Nº 2

Candidatos al Senado por el partido Perú Federal en las Elecciones Generales de 2026 para el distrito electoral de Cusco. (Voto Informado - JNE)

Partido Democrático Somos Perú

Herbe Olave Ugarte – Nº 1

Rosa Alicia Serrano Alvarez – Nº 2

Los candidatos al Senado por el distrito electoral de Cusco, representando al Partido Democrático Somos Perú. (Voto Informado - JNE)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Marco Antonio Valcarcel Rodriguez – Nº 1

Jesus Estela Deza Chavez – Nº 2

Candidatos al Senado por Cusco para las Elecciones Generales de 2026 del Partido Frente de la Esperanza 2021. (Voto Informado - JNE)

Partido País para Todos

Edgard Julio Uribe Barrios – Nº 1

Ruth Esther Figueroa Giraldo – Nº 2

Los candidatos del Partido País Para Todos, buscan un escaño en el Senado por Cusco en las próximas elecciones de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Patriótico del Perú

Gorik Sandro Echegaray Castillo – Nº 1

Rene Dimna Zuñiga Calderon – Nº 2

La lista de candidatos al Senado por el Partido Patriótico del Perú en Cusco para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Cooperación Popular

Macedo Valeriano Rueda Quintana – Nº 1

Margarita Villavicencio Sanchez – Nº 2

Los candidatos al Senado por el Partido Político Cooperación Popular en Cusco para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Integridad Democrática

Wellington Prada Chipayo – Nº 1

Rosa Margarita Zora Carvajal Alvarez – Nº 2

Lista de candidatos al Senado del partido integridad Democrática por el distrito electoral de Cusco para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Libre

Rene Garcia Yanquirimachi – Nº 1

Silvia Doris Castelo Condori – Nº 2

Lista de candidatos para senadores de Perú Libre por el distrito electoral de Cusco en las Elecciones Generales de Perú de 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Acción

Fredy Loaiza Manrique – Nº 1

Maria de la Cruz Taipe – Nº 2

Candidatos de Partido Político Perú Acción, se presentan para senadores por el distrito electoral de Cusco en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Primero

Enrique Nuñez Alvarez – Nº 1

Vilda Valentina Condori Ferro – Nº 2

Candidatos de Perú Primero quienes compiten por una cururl al Senado por el distrito de Cusco en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Moderno

Augusto Esteban Chacon Quispe – Nº 1

Maritza Taboada Zapata – Nº 2

Candidatos al Senado por el partido Perú Moderno en el distrito electoral de Cusco para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Podemos Perú

Hernan de la Torre Dueñas – Nº 1

Angelica Indira Florez Concha – Nº 2

Candidatos al Senado por Podemos Perú para el distrito electoral de Cusco en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Primero la Gente

Sayri Tupac Garcia Roca – Nº 1

Jenny Rossana Huarcaya Revilla – Nº 2

Los candidatos al Senado por Cusco del partido Primero La Gente, se presentan para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Progresemos

Climaco Garcia Ccahuana – Nº 1

Paula Quispe de Cusi – Nº 2

Progresemos inscribió a sus dos candidatos para el Senado por Cusco en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Renovación Popular

Javier Francisco Cornejo Paredes – Nº 1

Elena Gonzalez Florez – Nº 2

Los candidatos al Senado por Renovación Popular en el distrito de Cusco. (Voto Informado - JNE)

Salvemos al Perú

Dany Antenor Palomino Diaz – Nº 1

Dany Antenor Palomino Díaz, es único candidato al Senado por el partido Salvemos al Perú. (Voto Informado - JNE)

Un Camino Diferente

Julio Cesar Perez Caceres – Nº 1

El candidato al Senado por Cusco del partido Un Camino diferente para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Unidad Nacional

Raul Atau Kana – Nº 1

Gisella Rodriguez Moron – Nº 2

Los candidatos al Senado por el distrito de Cusco para las Elecciones Generales de 2026, representando a Unidad Nacional. (Voto Informado - JNE)

El regreso del Senado

La reimplementación del Senado marca uno de los cambios institucionales más importantes del sistema político peruano en las últimas décadas. Con el retorno al sistema bicameral, el Congreso vuelve a dividirse en dos cámaras: Diputados y Senadores, cada una con funciones específicas dentro del proceso legislativo.

En este esquema, el Senado tendrá un rol clave en la revisión de leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, así como en el control político y en la deliberación de temas de alcance nacional. Su funcionamiento busca incorporar una segunda instancia de debate en la elaboración de normas, lo que forma parte del rediseño institucional aprobado para estas elecciones.

¿Cómo conocer el perfil de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma “Voto Informado”, una herramienta digital que centraliza la información oficial de los candidatos que participan en las Elecciones Generales 2026.

A través de este portal, los ciudadanos pueden acceder a las hojas de vida presentadas por los postulantes, donde se detallan aspectos como formación académica, experiencia laboral, trayectoria política y declaraciones juradas. También es posible revisar la información por organización política o por tipo de elección.

Para ingresar, se puede acceder a: votoinformado.jne.gob.pe, donde la información se encuentra organizada para facilitar su consulta antes de acudir a las urnas.