Perú

Candidatos al Senado por Cusco: Estos son los partidos y nombres que compiten este domingo

Cusco elegirá a dos senadores este 12 de abril. Son 70 candidatos de 35 partidos en competencia. Revisa quiénes postulan y cómo se configura la disputa en la región

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Fachada del Congreso de Perú en blanco y negro, un mapa de Perú en amarillo con Cusco resaltado en naranja, y una mano introduciendo un voto en una urna de la ONPE
La región definirá a sus representantes en el Senado este 12 de abril. Dos puestos en la Cámara Alta concentran la disputa. (Infobae / Fotocomposición)

El Senado vuelve a la escena política en las Elecciones 2026 tras más de tres décadas, en un proceso que marca un cambio clave en la estructura del Congreso peruano. En este nuevo esquema bicameral, Cusco elegirá a dos representantes en la Cámara Alta, lo que vuelve a poner el foco en la representación regional.

En esta circunscripción, 35 partidos presentan 70 candidaturas al Senado, en una competencia que combina figuras con trayectoria política y nuevos perfiles. Además, el 50% de las postulaciones corresponde a mujeres, en línea con las normas de paridad vigentes.

El perfil de los candidatos también refleja ciertas tendencias: la edad mediana es de 56 años, lo que evidencia una presencia importante de postulantes con experiencia. En cuanto a formación, predomina el nivel universitario, el más frecuente entre quienes buscan un escaño en la Cámara Alta.

La jornada electoral se realizará este domingo 12 de abril, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en todo el país. Los ciudadanos podrán consultar su local de votación con su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Candidatos al Senado por Cusco

A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:

Ahora Nación

  • Isdras Zapata Yaros – Nº 1
  • Lucila Espitia Condori – Nº 2
Captura de pantalla de una web que muestra a dos candidatos al Senado por Cusco, Isdras Zapata Yaros y Lucila Espitia Condori, para las elecciones de 2026
Las candidatas de Ahora Nación al Senado por Cusco en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Alianza Electoral Venceremos

  • Alvaro Campana Ocampo – Nº 1
  • Zulma Karina Tejada Salizar – Nº 2
Captura de pantalla de una página web con fotos y nombres de los candidatos Alvaro Campana Ocampo y Zulma Karina Tejada Salizar para el Senado por Cusco
Los candidatos al Senado por Cusco para las Elecciones Generales de 2026, representando a la Alianza Electoral Venceremos. (Voto Informado - JNE)

Alianza para el Progreso

  • Raul Miguel Olivera Rosas – Nº 1
  • Yesica Romero Vergara – Nº 2
Captura de pantalla de una página web con los perfiles de Raúl Miguel Olivera Rosas y Yesica Romero Vergara, candidatos al Senado por Cusco en 2026
Candidatos al Senado por Cusco en las Elecciones Generales 2026, representando a Alianza Para el Progreso. (Voto Informado - JNE)

Avanza País

  • Violeta Escalante Valencia – Nº 1
  • William Vladimir Blacutt Vigil – Nº 2
Página web con candidatos a senador por Cusco para 2026. Muestra fotos de Violeta Escalante Valencia y William Vladimir Blacutt Vigil, con el logo de Avanta País
Los candidatos al Senado por el partido Avanza País en el distrito electoral de Cusco para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

FREPAP

  • Francisca Galiano Huaman de Champi – Nº 2
Página web de elecciones 2026 mostrando candidatos a senador por Cusco; se ve la foto de Francisca Galiano Huaman de Champi y el logo azul de FREPAP
Única candidata a senadora por Cusco del partido FREPAP, para las Elecciones Generales 2026 en el contexto del congreso bicameral. (Voto Informado - JNE)

Fuerza Popular

  • Walter Misael Mancilla Huaman – Nº 1
Captura de pantalla de una plataforma electoral con la foto de Walter Misael Mancilla Huaman, candidato a senador por Cusco, y el logo de Fuerza Popular
Walter Misael Mancilla Huaman es uno de los candidatos a senador por Cusco en las Elecciones Generales de 2026, representando a Fuerza Popular. (Voto Informado - JNE)

Fuerza y Libertad

  • Faustino Quispe Suclle – Nº 1
  • Maria Griselda Lasteros Aiquipa – Nº 2
Interfaz web que muestra dos perfiles de candidatos a senador: un hombre, Faustino Quispe Suclle, y una mujer, Maria Griselda Lasteros Aiquipa, con sus fotos y un logo
Los candidatos a senadores por Cusco del partido Fuerza y Libertad para las elecciones generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Juntos por el Perú

  • Wilfredo Verano Saravia – Nº 1
  • Juana Jancco Espinoza – Nº 2
Captura de pantalla con fotos de Wilfredo Verano Saravia y Juana Jancco Espinoza, candidatos al Senado por Cusco, junto al logo de Juntos por el Perú y texto de Elecciones 2026
Candidatos al Senado por Cusco del partido Juntos por el Perú, con miras a las elecciones generales de 2026 para el congreso bicameral. (Voto Informado - JNE)

Libertad Popular

  • Raul Valdivia Saravia – Nº 1
  • Beatzabe Achahui Condori – Nº 2
Captura de pantalla con las fotos de Raúl Valdivia Saravia y Beatzabe Achahui Condori, candidatos a senador, y el logo de un ave negra sobre fondo amarillo
Los candidatos de Libertad Popular por Cusco para senadores en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Aprista Peruano

  • Guido Walter Bayro Orellana – Nº 1
  • Rosa Augusta Mosqueira Silva – Nº 2
Página web con dos fotos de candidatos al Senado por Cusco, Guido Walter Bayro Orellana y Rosa Augusta Mosqueira Silva, y el logo del Partido Aprista Peruano
Candidatos al Senado por Cusco del Partido Aprista Peruano, para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Cívico Obras

  • Marco Emilio Uriona Puma – Nº 1
  • Margarita Auccaysi Ortiz de Orue – Nº 2
Captura de pantalla de una interfaz web mostrando las fotos de los candidatos a senador Marco Emilio Uriona Puma y Margarita Auccaysi Ortiz de Orue para Cusco
Los candidatos del Partido Cívico Obras se presentan para las elecciones de senadores 2026 en el distrito electoral de Cusco. (Voto Informado - JNE)

Partido del Buen Gobierno

  • Ruth Alejandrina Baez Quispe – Nº 1
  • Wasington Loaiza Cuba – Nº 2
Captura de pantalla de una página web con el título "Candidatos Senadores" para Elecciones Generales 2026. Muestra fotos de Ruth Alejandrina Baez Quispe y Wasington Loaiza Cuba
Candidatos del Partido del buen gobierno al Senado por el distrito de Cusco, en el marco de las próximas elecciones para el congreso bicameral. (Voto Informado - JNE)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Wilbert Gabino Segovia Quin – Nº 1
  • America Espinoza Quirita – Nº 2
Sitio web de elecciones 2026. Muestra a los candidatos Wilbert Gabino Segovia Quin y America Espinoza Quirita de Unido Perú al Senado por Cusco
Candidatos de Unido Perú al Senado por Cusco para las elecciones de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Demócrata Verde

  • T’ika Luizar Obregon – Nº 1
  • Fulgencio Suma Camala – Nº 2
Perfiles web de candidatos al Senado: T'ika Luizar Obregon y Fulgencio Suma Camala, con sus fotos de rostro y el logo verde del Partido Demócrata Verde
Candidatos del Partido Demócrata Verde al Senado por Cusco en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Democrático Federal

  • Delio Huanca Palomino – Nº 1
  • Rene Garcia Huallpa de Pauccara – Nº 2
Captura de pantalla de una página web mostrando dos fotos de candidatos al Senado por Cusco: Delio Huanca Palomino y Rene Garcia Huallpa de Pauccara, ambos con el logo de Perú Federal
Candidatos al Senado por el partido Perú Federal en las Elecciones Generales de 2026 para el distrito electoral de Cusco. (Voto Informado - JNE)

Partido Democrático Somos Perú

  • Herbe Olave Ugarte – Nº 1
  • Rosa Alicia Serrano Alvarez – Nº 2
Página web con dos perfiles de candidatos al Senado por Cusco, Herbe Olave Ugarte y Rosa Alicia Serrano Álvarez, con fotos de rostro y logo de Somos Perú
Los candidatos al Senado por el distrito electoral de Cusco, representando al Partido Democrático Somos Perú. (Voto Informado - JNE)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Marco Antonio Valcarcel Rodriguez – Nº 1
  • Jesus Estela Deza Chavez – Nº 2
Interfaz web de Elecciones Generales 2026. Muestra candidatos al Senado por Cusco: Marco Antonio Valcarcel Rodriguez y Jesus Estela Deza Chavez, con sus fotos
Candidatos al Senado por Cusco para las Elecciones Generales de 2026 del Partido Frente de la Esperanza 2021. (Voto Informado - JNE)

Partido País para Todos

  • Edgard Julio Uribe Barrios – Nº 1
  • Ruth Esther Figueroa Giraldo – Nº 2
Imágenes de los candidatos Edgardo Julio Uribe Barrios y Ruth Esther Figueroa Giraldo del Partido País Para Todos, postulando al Senado por Cusco en 2026
Los candidatos del Partido País Para Todos, buscan un escaño en el Senado por Cusco en las próximas elecciones de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Patriótico del Perú

  • Gorik Sandro Echegaray Castillo – Nº 1
  • Rene Dimna Zuñiga Calderon – Nº 2
Sitio web de elecciones mostrando los perfiles de Gorix Sandro Echegaray Castillo y Rene Dimna Zúñiga Calderon, candidatos al Senado por Cusco, con el logo del PPP
La lista de candidatos al Senado por el Partido Patriótico del Perú en Cusco para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Cooperación Popular

  • Macedo Valeriano Rueda Quintana – Nº 1
  • Margarita Villavicencio Sanchez – Nº 2
Captura de pantalla con la lista de candidatos al Senado por Cusco para 2026. Muestra fotos de Macedo Valeriano Rueda Quintana y Margarita Villavicencio Sanchez
Los candidatos al Senado por el Partido Político Cooperación Popular en Cusco para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Integridad Democrática

  • Wellington Prada Chipayo – Nº 1
  • Rosa Margarita Zora Carvajal Alvarez – Nº 2
Página web muestra candidatos a senadores por Cusco para Elecciones 2026. Incluye fotos de Wellington Prada Chipayo y Rosa Margarita Zora Carvajal Alvarez
Lista de candidatos al Senado del partido integridad Democrática por el distrito electoral de Cusco para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Libre

  • Rene Garcia Yanquirimachi – Nº 1
  • Silvia Doris Castelo Condori – Nº 2
Captura de pantalla de una página web que muestra a dos candidatos a senador por Cusco para las elecciones de 2026, con sus fotos y nombres
Lista de candidatos para senadores de Perú Libre por el distrito electoral de Cusco en las Elecciones Generales de Perú de 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Acción

  • Fredy Loaiza Manrique – Nº 1
  • Maria de la Cruz Taipe – Nº 2
Captura de pantalla mostrando candidatos al Senado por Cusco para Elecciones Generales 2026, con fotos de Fredy Loaiza Manrique y Maria de la Cruz Taipe
Candidatos de Partido Político Perú Acción, se presentan para senadores por el distrito electoral de Cusco en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Primero

  • Enrique Nuñez Alvarez – Nº 1
  • Vilda Valentina Condori Ferro – Nº 2
Página web de candidatos a senadores por Cusco en Elecciones 2026, con fotos de Enrique Núñez Álvarez y Vilda Valentina Condori Ferro
Candidatos de Perú Primero quienes compiten por una cururl al Senado por el distrito de Cusco en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Moderno

  • Augusto Esteban Chacon Quispe – Nº 1
  • Maritza Taboada Zapata – Nº 2
Captura de pantalla de una página web mostrando las fotos de dos candidatos al Senado por Cusco: Augusto Esteban Chacón Quispe y Maritza Taboada Zapata, ambos de Perú Moderno
Candidatos al Senado por el partido Perú Moderno en el distrito electoral de Cusco para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Podemos Perú

  • Hernan de la Torre Dueñas – Nº 1
  • Angelica Indira Florez Concha – Nº 2
Captura de pantalla de una página web mostrando dos perfiles de candidatos al Senado: un hombre y una mujer, con sus nombres y el logo del partido Podemos Perú
Candidatos al Senado por Podemos Perú para el distrito electoral de Cusco en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Primero la Gente

  • Sayri Tupac Garcia Roca – Nº 1
  • Jenny Rossana Huarcaya Revilla – Nº 2
Captura de web mostrando fotos de Sayri Tupac García Roca y Jenny Rossana Huarcaya Revilla, candidatos al Senado por Cusco en Elecciones 2026, junto al logo de su partido
Los candidatos al Senado por Cusco del partido Primero La Gente, se presentan para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Progresemos

  • Climaco Garcia Ccahuana – Nº 1
  • Paula Quispe de Cusi – Nº 2
Página web con dos fotos de candidatos a senadores por Cusco en 2026: un hombre y una mujer, ambos con el logo de su partido político Progresemos
Progresemos inscribió a sus dos candidatos para el Senado por Cusco en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Renovación Popular

  • Javier Francisco Cornejo Paredes – Nº 1
  • Elena Gonzalez Florez – Nº 2
Captura de pantalla de una plataforma electoral digital mostrando a dos candidatos al Senado para Cusco, un hombre y una mujer, con sus fotos y nombres
Los candidatos al Senado por Renovación Popular en el distrito de Cusco. (Voto Informado - JNE)

Salvemos al Perú

  • Dany Antenor Palomino Diaz – Nº 1
Captura de pantalla de una web mostrando "ELECCIONES GENERALES 2026 CANDIDATOS SENADORES" para Cusco. Incluye foto de Dany Antenor Palomino Díaz
Dany Antenor Palomino Díaz, es único candidato al Senado por el partido Salvemos al Perú. (Voto Informado - JNE)

Un Camino Diferente

  • Julio Cesar Perez Caceres – Nº 1
Página web de candidatos a senador por Cusco, Elecciones 2026. Muestra la foto de Julio César Pérez Cáceres junto al logo de su partido político
El candidato al Senado por Cusco del partido Un Camino diferente para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Unidad Nacional

  • Raul Atau Kana – Nº 1
  • Gisella Rodriguez Moron – Nº 2
Pantallazo de una web mostrando las fotos de los candidatos Raúl Atau Kana y Gisella Rodríguez Morón para el Senado por Cusco, Elecciones 2026
Los candidatos al Senado por el distrito de Cusco para las Elecciones Generales de 2026, representando a Unidad Nacional. (Voto Informado - JNE)

El regreso del Senado

La reimplementación del Senado marca uno de los cambios institucionales más importantes del sistema político peruano en las últimas décadas. Con el retorno al sistema bicameral, el Congreso vuelve a dividirse en dos cámaras: Diputados y Senadores, cada una con funciones específicas dentro del proceso legislativo.

En este esquema, el Senado tendrá un rol clave en la revisión de leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, así como en el control político y en la deliberación de temas de alcance nacional. Su funcionamiento busca incorporar una segunda instancia de debate en la elaboración de normas, lo que forma parte del rediseño institucional aprobado para estas elecciones.

¿Cómo conocer el perfil de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma “Voto Informado”, una herramienta digital que centraliza la información oficial de los candidatos que participan en las Elecciones Generales 2026.

A través de este portal, los ciudadanos pueden acceder a las hojas de vida presentadas por los postulantes, donde se detallan aspectos como formación académica, experiencia laboral, trayectoria política y declaraciones juradas. También es posible revisar la información por organización política o por tipo de elección.

Para ingresar, se puede acceder a: votoinformado.jne.gob.pe, donde la información se encuentra organizada para facilitar su consulta antes de acudir a las urnas.

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