Candidatos al Senado por Cusco: Estos son los partidos y nombres que compiten este domingo

El Senado vuelve a la escena política en las Elecciones 2026 tras más de tres décadas, en un proceso que marca un cambio clave en la estructura del Congreso peruano. En este nuevo esquema bicameral, Cusco elegirá a dos representantes en la Cámara Alta, lo que vuelve a poner el foco en la representación regional.
En esta circunscripción, 35 partidos presentan 70 candidaturas al Senado, en una competencia que combina figuras con trayectoria política y nuevos perfiles. Además, el 50% de las postulaciones corresponde a mujeres, en línea con las normas de paridad vigentes.
El perfil de los candidatos también refleja ciertas tendencias: la edad mediana es de 56 años, lo que evidencia una presencia importante de postulantes con experiencia. En cuanto a formación, predomina el nivel universitario, el más frecuente entre quienes buscan un escaño en la Cámara Alta.
La jornada electoral se realizará este domingo 12 de abril, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en todo el país. Los ciudadanos podrán consultar su local de votación con su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Candidatos al Senado por Cusco
A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:
Ahora Nación
- Isdras Zapata Yaros – Nº 1
- Lucila Espitia Condori – Nº 2
Alianza Electoral Venceremos
- Alvaro Campana Ocampo – Nº 1
- Zulma Karina Tejada Salizar – Nº 2
Alianza para el Progreso
- Raul Miguel Olivera Rosas – Nº 1
- Yesica Romero Vergara – Nº 2
Avanza País
- Violeta Escalante Valencia – Nº 1
- William Vladimir Blacutt Vigil – Nº 2
FREPAP
- Francisca Galiano Huaman de Champi – Nº 2
Fuerza Popular
- Walter Misael Mancilla Huaman – Nº 1
Fuerza y Libertad
- Faustino Quispe Suclle – Nº 1
- Maria Griselda Lasteros Aiquipa – Nº 2
Juntos por el Perú
- Wilfredo Verano Saravia – Nº 1
- Juana Jancco Espinoza – Nº 2
Libertad Popular
- Raul Valdivia Saravia – Nº 1
- Beatzabe Achahui Condori – Nº 2
Partido Aprista Peruano
- Guido Walter Bayro Orellana – Nº 1
- Rosa Augusta Mosqueira Silva – Nº 2
Partido Cívico Obras
- Marco Emilio Uriona Puma – Nº 1
- Margarita Auccaysi Ortiz de Orue – Nº 2
Partido del Buen Gobierno
- Ruth Alejandrina Baez Quispe – Nº 1
- Wasington Loaiza Cuba – Nº 2
Partido Demócrata Unido Perú
- Wilbert Gabino Segovia Quin – Nº 1
- America Espinoza Quirita – Nº 2
Partido Demócrata Verde
- T’ika Luizar Obregon – Nº 1
- Fulgencio Suma Camala – Nº 2
Partido Democrático Federal
- Delio Huanca Palomino – Nº 1
- Rene Garcia Huallpa de Pauccara – Nº 2
Partido Democrático Somos Perú
- Herbe Olave Ugarte – Nº 1
- Rosa Alicia Serrano Alvarez – Nº 2
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Marco Antonio Valcarcel Rodriguez – Nº 1
- Jesus Estela Deza Chavez – Nº 2
Partido País para Todos
- Edgard Julio Uribe Barrios – Nº 1
- Ruth Esther Figueroa Giraldo – Nº 2
Partido Patriótico del Perú
- Gorik Sandro Echegaray Castillo – Nº 1
- Rene Dimna Zuñiga Calderon – Nº 2
Partido Cooperación Popular
- Macedo Valeriano Rueda Quintana – Nº 1
- Margarita Villavicencio Sanchez – Nº 2
Partido Integridad Democrática
- Wellington Prada Chipayo – Nº 1
- Rosa Margarita Zora Carvajal Alvarez – Nº 2
Perú Libre
- Rene Garcia Yanquirimachi – Nº 1
- Silvia Doris Castelo Condori – Nº 2
Perú Acción
- Fredy Loaiza Manrique – Nº 1
- Maria de la Cruz Taipe – Nº 2
Perú Primero
- Enrique Nuñez Alvarez – Nº 1
- Vilda Valentina Condori Ferro – Nº 2
Perú Moderno
- Augusto Esteban Chacon Quispe – Nº 1
- Maritza Taboada Zapata – Nº 2
Podemos Perú
- Hernan de la Torre Dueñas – Nº 1
- Angelica Indira Florez Concha – Nº 2
Primero la Gente
- Sayri Tupac Garcia Roca – Nº 1
- Jenny Rossana Huarcaya Revilla – Nº 2
Progresemos
- Climaco Garcia Ccahuana – Nº 1
- Paula Quispe de Cusi – Nº 2
Renovación Popular
- Javier Francisco Cornejo Paredes – Nº 1
- Elena Gonzalez Florez – Nº 2
Salvemos al Perú
- Dany Antenor Palomino Diaz – Nº 1
Un Camino Diferente
- Julio Cesar Perez Caceres – Nº 1
Unidad Nacional
- Raul Atau Kana – Nº 1
- Gisella Rodriguez Moron – Nº 2
El regreso del Senado
La reimplementación del Senado marca uno de los cambios institucionales más importantes del sistema político peruano en las últimas décadas. Con el retorno al sistema bicameral, el Congreso vuelve a dividirse en dos cámaras: Diputados y Senadores, cada una con funciones específicas dentro del proceso legislativo.
En este esquema, el Senado tendrá un rol clave en la revisión de leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, así como en el control político y en la deliberación de temas de alcance nacional. Su funcionamiento busca incorporar una segunda instancia de debate en la elaboración de normas, lo que forma parte del rediseño institucional aprobado para estas elecciones.
¿Cómo conocer el perfil de los candidatos?
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma “Voto Informado”, una herramienta digital que centraliza la información oficial de los candidatos que participan en las Elecciones Generales 2026.
A través de este portal, los ciudadanos pueden acceder a las hojas de vida presentadas por los postulantes, donde se detallan aspectos como formación académica, experiencia laboral, trayectoria política y declaraciones juradas. También es posible revisar la información por organización política o por tipo de elección.
Para ingresar, se puede acceder a: votoinformado.jne.gob.pe, donde la información se encuentra organizada para facilitar su consulta antes de acudir a las urnas.