Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 10 de abril de 2026

Desde el mes de marzo, los diferentes combustibles han registrado un alza que hasta hoy continúa. Muchos expertos responsabilizan esta alza a la crisis internacional en medio oriente. Latina

El precio de la gasolina en Perú muestra un alza constante desde marzo, con incrementos mensuales de hasta 32,6% en algunos tipos de combustible, según reportes oficiales y sitios especializados. Esta tendencia responde tanto a factores internacionales como locales, lo que repercute en el presupuesto de los consumidores y acentúa las diferencias de precios entre distintas regiones del país.

De acuerdo con GlobalPetrolPrices.com, el costo promedio de la gasolina en Perú es de 5,58 soles por litro (21,10 soles por galón), equivalente a 1,60 dólares por litro y 6,04 dólares por galón. Esta cifra marca un cambio importante respecto al mes previo y evidencia el efecto de la volatilidad en los mercados internacionales de petróleo. La plataforma señala que el incremento desde marzo está asociado principalmente a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y países del Medio Oriente, lo que ha elevado los precios internacionales del crudo y se ha trasladado de forma inmediata a los valores internos.

Precios de las gasolinas y el GLP en el mercado peruano hoy viernes 10 de abril

La plataforma oficial Facilito, gestionada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), indica que en Lima el precio del gasohol regular varía entre 18,69 y 22,99 soles por galón. En el caso del gasohol premium, los valores se ubican entre 19,49 y 24,99 soles, según la estación de servicio y la ubicación dentro de la ciudad. El diésel, utilizado principalmente en el transporte y la industria, se comercializa en un rango de 22,99 a 27,99 soles por galón en la capital. Facilito ofrece la posibilidad de comparar precios en tiempo real y seleccionar el punto de venta más adecuado, función que adquiere mayor importancia ante la dispersión de tarifas y el escenario de aumentos recientes.

Hoy la elevación de la gasolina ha conllevado al alza de productos básicos de primera necesidad.

La gasolina premium aumentó de 10,35 a 11,55 soles por galón en marzo, mientras que la regular pasó de 9,89 a 11,05 soles. El diésel B5 de bajo azufre alcanzó los 14,00 soles por galón, un alza semanal del 17,68% en el periodo analizado.

Dentro de Lima Metropolitana, los precios varían según la ubicación. En Lima Norte, el diésel más económico se encuentra en Carabayllo a 21,99 soles por galón y el gasohol de 90 octanos en San Martín de Porres a 18,97 soles. En Lima Sur, Villa María del Triunfo ofrece el diésel más barato a 22,99 soles, y Lurín comercializa gasohol de 90 octanos a 18,45 soles. Hacia Lima Este, Ate presenta el diésel a 22,69 soles por galón, mientras el gasohol alcanza 18,74 soles. En Lima Oeste y el Callao, se observan también variaciones: el diésel más accesible se ubica en La Victoria a 22,69 soles y el gasohol regular en Cercado de Lima a 18,69 soles, mientras que el Callao registra precios mínimos de 22,69 soles para diésel y 19,09 soles para gasohol de 90 octanos, según datos de Facilito.

FOTO DE ARCHIVO: Cada día los hidrocarburos en los grifos a nivel nacional tienen altos precios y desde marzo no bajan, esto ante el rechazo de los transportistas.

¿Cómo se cotiza la gasolina al interior del país?

En otras regiones peruanas, las diferencias se mantienen. Madre de Dios ofrece el diésel a 20,00 soles por galón, mientras que, en Piura, específicamente en San Miguel de El Faique, el gasohol de 90 octanos llega a 20,30 soles, de acuerdo con la información oficial. Estas brechas responden, en parte, a los costos logísticos asociados al transporte y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

El costo final que pagan los usuarios incorpora diferentes componentes. Según GlobalPetrolPrices.com y RPP, el precio de la gasolina en Perú resulta de la suma del valor internacional del crudo, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto General a las Ventas (IGV), los gastos de transporte y los márgenes comerciales definidos por cada estación de servicio. Cada operador declara sus tarifas bajo juramento ante Osinergmin, que fiscaliza el cumplimiento de la normativa y puede aplicar sanciones administrativas en caso de irregularidades.

¿Dónde se puede ver los precios de la gasolina en tiempo real?

La transparencia en la información ha adquirido mayor importancia en el contexto actual de volatilidad. Facilito, disponible tanto en web como en aplicación móvil, permite a los usuarios identificar las opciones más competitivas en gasolina, diésel, GNV y GLP. Además, quienes detecten discrepancias entre el precio reportado y el cobrado pueden presentar denuncias de manera presencial, telefónica o digital ante Osinergmin, fortaleciendo la protección de los derechos del consumidor.

El abastecimiento de combustibles mostró vulnerabilidades durante marzo, cuando incidentes como el ocurrido en Megantoni, Cusco, complicaron la logística y el suministro, según medios locales. Estos episodios evidencian la dependencia de Perú respecto a factores externos y a la solidez de su cadena de distribución interna.

Repsol afirma que La Pampilla opera con normalidad y atribuye alza de combustibles a crisis internacional. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

De acuerdo con Trading Economics, las proyecciones para el corto plazo anticipan que el precio de la gasolina podría acercarse a 1,74 dólares por litro hacia finales del trimestre. Estas estimaciones consideran la evolución global del petróleo, los impuestos nacionales y los costos asociados a la distribución. El seguimiento y la fiscalización del mercado, así como el acceso a información actualizada, permanecen como elementos clave para enfrentar la incertidumbre y asegurar condiciones más equitativas para los usuarios.