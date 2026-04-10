Magaly Medina cuestiona para qué sirve el Parlamento Andino y sus reconocimientos: “Hagamos OnlyFans para que nos condecoren”

El programa 'Magaly TV La Firme' expone la controvertida condecoración otorgada por el parlamentario andino Fernando Arce a Karen Paniagua, una modelo conocida por su contenido en redes sociales. Magaly Medina critica duramente la falta de mérito para tal reconocimiento. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión del 9 de abril de Magaly TV La Firme volvió a encender la controversia luego de que la conductora Magaly Medina lanzara duras críticas contra una serie de condecoraciones otorgadas por el Parlamento Andino, cuestionando no solo los criterios detrás de estos reconocimientos, sino también la idoneidad de las personas distinguidas.

En un tono que combinó ironía, indignación y sarcasmo, la periodista puso en tela de juicio lo que calificó como un uso inapropiado del poder político. El informe presentado en el programa comenzó señalando que Karen Paniagua no era la única persona reconocida en este contexto.

No es la única

“Pero Karen Paniagua no es la única condecorada. Y es que el Parlamento Andino, con la firma de Fernando Javier Arce, también convocó a esta otra mamacita llamada Vanesa Rojas”, se indicó en el reportaje, marcando desde el inicio una línea crítica sobre los perfiles seleccionados.

Según se detalló, la joven se presenta en redes sociales como ingeniera de software, aunque el contenido que difunde no estaría enfocado en ese ámbito profesional. “En sus redes se vende como ingeniera de software, pero no nos muestra nada de eso, sino más bien su fuerte parece enseñar sus fotitos en bikini, incluso cuando participa como modelo en el programa de La Chola Chabuca”, añadió la voz en off.

Magaly TV La Firme buscó a Fernando Javier Arce

El informe también reveló que el equipo del programa intentó obtener la versión del parlamentario andino involucrado. “Nos tratamos de comunicar con el parlamentario, que definitivamente tiene un buen ojo para condecorar, pero no recibimos respuestas”, se precisó, dejando entrever la falta de pronunciamiento oficial.

Magaly Medina arremete contra el Parlamento Andino

Tras la emisión del reportaje, fue la propia Magaly Medina quien tomó la palabra y elevó el tono de la crítica. “Y todavía la descarada se pone, se victimiza y un poco más llora por todo el ataque que le están haciendo en redes a raíz de que la gente y el público se enteró que este parlamentario andino, Fernando Javier Arce Alvarado, la había condecorado por nadie entiende qué, cuál es su mérito, cuál es su trayectoria, qué diablos ha hecho por el país como para que le den una condecoración”, expresó, cuestionando abiertamente los fundamentos de este reconocimiento.

La conductora continuó su intervención ampliando el cuestionamiento hacia la clase política en general. “Yo digo: ¿qué les pasa a estos, a estos que nos gobiernan, a esta gente que llega a la política? Este es un castillista, por cierto, ¿no?”, afirmó, vinculando al parlamentario con el entorno político del expresidente Pedro Castillo. En esa misma línea, criticó lo que considera una práctica de favoritismo: “Estos que no sé, de casualidad llegaron a tener poder y ahora, pues condecoran a las amigas a las que siguen en OnlyFans seguro, ¿no? Debe ser, pues, que el señor es admirador de la belleza física de estas chicas, les compra el pack a estas chicas en OnlyFans”.

Lejos de moderar su discurso, Medina profundizó en su crítica señalando que estas decisiones responderían a intereses personales más que institucionales. “Entonces, están tan emocionados que usan su poder, pues para sus amigas o a sus conocidas o a las chicas a las que les gusta regalarles condecoraciones. Total, a ellos no les cuesta, ¿no? Regalan condecoraciones como si se trataran de limones”, dijo, evidenciando su indignación frente a lo que considera una banalización de los reconocimientos oficiales.

En otro momento, la periodista cuestionó el impacto de estas acciones en la percepción ciudadana. “Miren, y estas pues se creerán que han hecho algo por el país. Imagínense, qué tal descaro. Por eso es que todos estamos hartos de estos improvisados, esta gente angurrienta, que llega a hacer política solo con la única gana de tener poder y ejercer su poder para sus cuestiones muy personales, individualistas, egoístas”, manifestó, ampliando el foco hacia una crítica estructural del ejercicio político.

La conductora también hizo un llamado a la reflexión sobre el tipo de autoridades que eligen los ciudadanos. “Por eso hay que escoger gente que tenga peculio propio, que de verdad sepamos que no van a robar, que no quieren el poder solamente para este tipo de mezquindades. Hay que pensar bien, hay que pensar bien”, insistió, en un discurso que trascendió el caso puntual para convertirse en una exhortación política.

En uno de los momentos más polémicos de su intervención, Medina leyó el texto del reconocimiento otorgado, evidenciando lo que considera una desconexión entre el discurso formal y la realidad. “Dice, en reconocimiento, dice, este parlamentario andino le da en reconocimiento por su destacada labor en beneficio de la construcción de una sociedad más justa, humana y equitativa. Su aporte invaluable contribuye de manera significativa al desarrollo integral de nuestra patria”, citó, para luego responder con ironía: “Mañana todos hagamos OnlyFans para que nos condecoren en el Parlamento Andino. Calatiémonos, porque no hay otra forma de ganarse la vida”.

El comentario continuó con una reflexión controversial sobre la plataforma digital. “Y ya saben ustedes lo que esconde el OnlyFans, ¿no? Ya saben ustedes. Es una manera de ganarse la vida, pero que se utiliza muchas veces disfrazada como una careta para otras cosas. No quiero decir que la señorita lo sea, pero el OnlyFans ha sido acusado de solamente ser una careta para la práctica de la prostitución. Y esto lo digo en términos genéricos, porque es así como pasa”, afirmó