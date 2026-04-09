Karen Paniagua llora por críticas en su contra por recibir reconocimiento del Parlamento Andino: “Nunca he cometido ningún delito”

Karen Paniagua responde a la polémica por su homenaje en el Congreso.

Karen Paniagua se pronunció después de haber recibido un diploma de honor en una ceremonia oficial en el Congreso, promovida por el parlamentario andino Javier Arce, de Perú Libre. El reconocimiento, entregado como parte de una distinción a ciudadanos vinculados al emprendimiento, la promoción cultural y el trabajo social, generó una ola de reacciones en redes sociales debido al pasado mediático de Paniagua, conocida anteriormente por su contenido en OnlyFans y su breve incursión en la política.

La ceremonia, difundida a través de canales institucionales, reunió a figuras destacadas de diferentes ámbitos empresariales y sociales. Durante el acto, Javier Arce destacó a los homenajeados como “grandes talentos” y “emprendedores”, poniendo énfasis en la participación de mujeres en espacios de liderazgo y transformación social.

En el caso de Paniagua, el parlamentario la presentó como promotora de la identidad cultural a través de medios digitales y como una figura comprometida con causas sociales. Esta descripción generó opiniones encontradas en internet y reavivó el debate sobre los criterios y alcances de los reconocimientos públicos.

La respuesta de Paniagua

Ante la polémica, Karen Paniagua optó por responder directamente a las críticas con un video difundido en sus redes sociales, donde abordó de manera frontal su pasado y su presente.

“He visto todo lo que se está hablando sobre mí y por eso quiero hablarles directamente haciendo este video”, comenzó. En su mensaje, reconoció abiertamente su etapa como creadora de contenido en plataformas para adultos: “Sí, tuve una etapa donde estuve en plataformas como OnlyFans y no me avergüenzo porque fue una decisión personal que forma parte de mi historia. Pero eso no define quién soy hoy”.

Paniagua resaltó que actualmente su vida está marcada por otros proyectos y objetivos. “Hoy soy una mujer que está creciendo, está cambiando y está construyendo una nueva etapa con esfuerzo y con propósito. Hoy estoy enfocada en mi ONG, mis dos restaurantes y además estoy estudiando la carrera de Derecho porque quiero crecer y quiero hacer las cosas bien”, afirmó, poniendo en contexto su proceso de transformación personal y profesional.

Tras recibir un diploma de honor promovido por el parlamentario Javier Arce, Karen Paniagua reivindicó su trayectoria, aseguró no avergonzarse de su etapa en OnlyFans y pidió respeto por su nueva etapa profesional y social. IG

En su mensaje, la empresaria cuestionó la tendencia social a juzgar el presente de las personas por lo que hicieron en el pasado. “Y hay algo que me parece muy importante decir en general es que no me parece justo que cada paso que una persona da para poder crecer y mejorar sea constantemente atacado por su pasado. Todos hablan de crecimiento, de segundas oportunidades y de superación, pero cuando alguien realmente intenta hacerlo, lo primero que recibe son críticas, etiquetas y juicios”, expresó.

Rechaza las críticas

Paniagua también insistió en que su historia no incluye conductas ilícitas ni daño a terceros, y que las críticas se han enfocado en aspectos personales sin fundamento. “Yo nunca he cometido ningún delito ni tampoco le he hecho daño a nadie. Y aun así he recibido comentarios muy duros y también muy injustos. Pero crecer también es parte de eso, seguir adelante a pesar de las críticas”, continuó.

Enfatizó que no pretende que todos compartan su visión, pero sí pide un trato mínimo de respeto. “No le pido a todo el mundo que esté de acuerdo conmigo, pero sí le pido lo más mínimo, que es el respeto. Yo estoy eligiendo avanzar y también construir una vida diferente”, afirmó.

La joven cerró su mensaje con una reflexión sobre el crecimiento y la capacidad de cambio personal. “Así que solo les pido que como sociedad aprendamos a no encasillar a las personas en lo que fueron, sino en reconocer en quién se están convirtiendo. Porque al final de todo, en eso consiste la vida: en crecer, en cambiar y en no rendirse. Gracias a quienes sí ven eso en mí”, concluyó.

El caso de Karen Paniagua ha reabierto la discusión sobre los criterios para los reconocimientos oficiales y el papel de la opinión pública en la validación o rechazo de figuras con pasado mediático.

Confirman salida de Karen Paniagua de lista parlamentaria de Avanza País. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)