Salud mental adolescente: las claves de la prevención y la urgencia de intervenir ante señales de sufrimiento

Silvia Papuchado, doctora en psicología clínica, explica la importancia de la intervención de los padres en la salud mental de sus hijos adolescentes

En una entrevista exclusiva en Infobae a la Mañana, la doctora en psicólogía clínica Silvia Papuchado, vicepresidenta de Políticas Públicas y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatría, sostuvo que “una enfermedad es algo a lo que se le da un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento”, al tiempo que remarcó la necesidad de “llamar enfermedad” a los trastornos mentales y no “padecimiento”, en el marco del debate sobre la reciente muerte de una adolescente en General Las Heras.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Mañana, Papuchado compartió datos sobre la mortalidad infanto juvenil en la Argentina y fue categórica al expresar: “Diría que es trágico lo que escuchamos, que pensar en una niña, porque entiendo que uno puede decir es adolescente, es púber. Es una niña de catorce años que se quitó la vida. Eso es tremendo. Eso nos tiene que horrorizar como seres humanos”.

La especialista, con cuatro décadas de trayectoria en salud mental, denunció: “Lo que se viene sí es un proyecto de cambio, no de cambio de la ley, sino de cambio de algunos artículos de la ley de salud mental. Modificaciones que me parece que son sumamente importantes y que tienen que ver primero, como dijo el ministro Lugones, dejar de hablar de padecimiento”.

Un adolescente con una sudadera con capucha azul sostiene su teléfono móvil, cuya pantalla emite una luz que ilumina su rostro concentrado en un entorno oscuro por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras de suicidio adolescente

Papuchado expuso los datos más recientes sobre la mortalidad juvenil: “En realidad se habla de mortalidad infanto juvenil y tengo voy a decir números que por ahí te sorprende. De 5 a 9 años, en el año 2020, 2. De 10 a 14, 45; y de 15 a 19, 345”.

Sobre los años siguientes, agregó: “En el 2021, 509 de 5 a nueve años. En ese mismo año, de 10 a 14, sesenta y ocho, y de 15 a 19, trescientos uno”. Y puntualizó: “En el 2022, por suerte de 5 a nueve años hay cero; de 12 a 14, sesenta y de quince a diecinueve, 334. Y en 2023 se repite cero en la primera infancia, de diez a catorce, sesenta y dos, y de 15 a 19, 324”.

La especialista insistió en que cada cifra representa una vida y advirtió sobre la subnotificación: “Lo que no coincide muchas veces con las estadísticas son lo que se llaman las notificaciones. ¿Qué es una notificación? Cuando una persona ingresa por un intento de suicidio, el hospital o la clínica tiene la obligación de informar que ingresó por ese motivo. Lo hacen cuando termina de forma letal, porque no pueden. Pero por ejemplo, un paciente que entra porque tiene una herida punzocortante en el cuello. ¿Qué pasó? Se chocó contra un cuchillo, lo suturan y le dan el alta y en ningún lugar figura. Eso no se notifica al ministerio”.

Papuchado relató casos concretos de intentos de suicidio que no quedan registrados oficialmente: “Un paciente que entra porque tiene una herida, le dan el alta. Pero en muchas situaciones, o sea, una sobredosis con intento de suicidio muchas veces no se notifica. Entonces, al no notificarse no hay estadísticas sobre eso”.

Respecto del caso Maite, la doctora remarcó: “Es una niña de catorce años que se quitó la vida. Eso nos tiene que horrorizar como seres humanos”

La necesidad de intervención familiar

El disparador de la entrevista fue el hallazgo sin vida de una adolescente de catorce años en General Las Heras, tras una búsqueda que había comenzado en Merlo. La joven fue encontrada muerta y dejó nueve cartas dirigidas a su entorno. Papuchado analizó la dificultad para detectar señales previas: “Existe hoy en día un tan alto respeto por la intimidad de los niños y de los jóvenes y de los adolescentes, que los dejamos que estén solos en su cuarto, que no nos metemos, que no miramos sus redes, que no miramos su teléfono, porque eso sería invadir su privacidad. Yo respeto la privacidad, pero uno tiene que hablar con sus hijos, uno tiene que tratar temas con sus hijos, ver cambios: si come más, si come menos, si duerme más, si duerme menos, si cambió de amistades, si notamos diferencias en la escuela”.

Consultada sobre si siempre es posible advertir las señales, Papuchado describió: “Muchísimas veces se ve. Lo que pasa es que las señales a veces son difusas. Si un chico se la pasa hablando del suicidio, de la muerte, de que mira series que tienen que ver con eso, de que admira determinados personajes, no podemos no escuchar”.

Insistió en la importancia de no rendirse: “No hay que rendirse. Porque vos me decís: en el auto me funcionaba. El auto es un gran lugar, es un gran lugar. El auto y la caminata, porque no lo ves. La música te puede dar una señal de algo interesante. Las letras son muy interesantes”. Papuchado aconsejó no dejar solos a los adolescentes frente a la tecnología: “Vos dejarías solo a un niño de cuatro, de cinco, de ocho en la calle de noche? No, es peligroso. Pero lo dejás con esto, que es mucho más peligroso que la calle ensoleada a la noche. Entonces, me parece que los padres tenemos que intervenir”.

Reforma de la ley de salud mental y el debate profesional

Papuchado sostuvo que la privacidad de los adolescentes no debe impedir la intervención familiar ante señales de alarma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate por la modificación de la ley de salud mental fue central en la exposición de la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Papuchado defendió la necesidad de “llamar enfermedad” a los problemas mentales: “Que una persona esté enferma no la estigmatiza. ¿Por qué una persona puede decir que sufre, que es una persona cardíaca, que sufre de los riñones y no es un insulto? ¿Por qué pensar que una persona que tiene una patología mental o que es adicta, eso sería estigmatizarlo o agredirlo? No, lo que tenemos que aprender es que eso es una enfermedad y ninguna enfermedad se elige, tampoco la enfermedad mental”.

Sobre las críticas de la comunidad profesional al nuevo proyecto de ley, explicó: “Se necesita sí o sí primero la voz de un psiquiatra. Y ahí es donde todos mis colegas, los psicólogos, dicen: ‘Nos quedamos sin trabajo’. No, error, no entendieron. No se trata de eso. ¿Por qué un psiquiatra? Porque es el único que sabe de medicación, porque es el único que sabe que a lo mejor un brote psicótico fue producido por un problema endocrinológico y entonces corrigiendo eso le corrige esa hormona y el tipo se va a su casa perfecto y no tiene por qué quedar internado”.

La vicepresidenta de la Asociación Argentina de Psiquiatría alertó sobre la subnotificación de intentos de suicidio juvenil y pidió revisar los sistemas de registro

Papuchado remarcó el objetivo de la reforma: “No queremos encerrar a todos. ¡Por Dios! ¿De qué se trata esto? No, solamente aquellos que es la última chance, porque la última es la internación. Hay muchos que pueden seguir con un tratamiento ambulatorio y que andan perfecto aun teniendo una patología grave”.

La especialista reconoció la existencia de grieta en torno al proyecto: “Genera grieta. Hay gente que no está de acuerdo porque sigue diciendo que el psiquiatra es un internado compulsivo, cosa que no, nuestra idea es trabajar en red. Que la persona que entra a un psiquiátrico esté el menor tiempo posible, que pueda salir de ahí para ir a un hospital de día o de noche, o comunidad terapéutica y que pueda terminar en un ambulatorio”.

La entrevista completa con Silvia Papuchado

El trágico caso de una joven de 14 años que se quitó la vida en Merlo pone sobre la mesa el urgente debate sobre la salud mental en los adolescentes. Una experta en psicología clínica comparte datos preocupantes y reflexiona sobre la Ley de Salud Mental

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