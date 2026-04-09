Tres personas fueron asesinadas y quemadas en Bolivia en un caso vinculado al narcotráfico: una de las víctimas es peruana

Un macabro crimen sacude Santa Cruz, Bolivia, donde tres personas fueron asesinados a tiros y posteriormente calcinados en una vivienda. Las autoridades investigan el caso, que apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Latina Noticias

La violencia de un crimen reciente en Bolivia coloca bajo atención una posible red vinculada al tráfico de sustancias ilícitas en la región. El hallazgo de tres cuerpos sin vida en una vivienda del municipio de El Torno, en Santa Cruz, activó un operativo de investigación que involucra a autoridades policiales y fiscales, con coordinación internacional debido a la presunta nacionalidad de una de las víctimas.

El caso presenta características que apuntan a una ejecución planificada. Las víctimas fueron atacadas con disparos y, posteriormente, sus cuerpos resultaron incendiados dentro del inmueble. Este nivel de violencia, junto con los indicios de encubrimiento, marca una línea de investigación centrada en posibles disputas dentro de estructuras delictivas.

Mientras avanzan los peritajes, la identificación de los fallecidos enfrenta dificultades por el estado de los cuerpos. Sin embargo, las autoridades confirmaron la identidad de una de las víctimas y mantienen bajo reserva varios detalles del proceso para no afectar las diligencias en curso.

Evidencias forenses y reconstrucción del crimen

Tres personas fueron encontradas sin vida y calcinadas en una vivienda en El Torno, Santa Cruz. Facebook: El informante

La Fiscalía informó que las víctimas murieron por impactos de bala, en su mayoría en la cabeza, antes de que los cuerpos fueran quemados. Esta secuencia permitió establecer que el incendio tuvo como finalidad ocultar pruebas. Según el director de la FELCC, Johnny Coca Guamán: “Se puede determinar de que ellos con anterioridad, sufrieron impactos de bala, dos en la cabeza y el uno en el cuerpo. Entonces, estamos hablando de un hecho de asesinato”.

El análisis forense enfrenta limitaciones debido al daño en los restos. Dos de los tres cuerpos permanecen sin identificación oficial, lo que obliga a realizar pruebas complementarias, entre ellas huellas dactilares y exámenes genéticos. En este contexto, el nombre de Luis Octavio Quispe surge como el único plenamente confirmado hasta el momento.

Las autoridades manejan como principal línea de investigación un ajuste de cuentas. De acuerdo con información oficial, el crimen podría estar relacionado con una deuda hacia un grupo brasileño vinculado al tráfico de drogas. Esta deuda se habría originado por la pérdida de un cargamento ilegal.

El modo en que ocurrió el ataque refuerza esta hipótesis. La ejecución con disparos directos y el intento posterior de eliminar evidencias sugieren una operación coordinada. La Fiscalía sostiene que no se trata de un hecho aislado, sino de una acción vinculada a dinámicas propias del crimen organizado en la región.

Detenciones y avance de las investigaciones

Autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informan sobre los avances en una investigación criminal. La principal hipótesis apunta a una transacción de dinero por sustancias controladas que habría terminado en un asesinato. Un sospechoso, cercano a la víctima, ya fue remitido al penal de Palmasola. Facebook: Clave300

El caso registra avances en el ámbito judicial. Un presunto implicado recibió detención preventiva por 180 días, mientras otra persona fue aprehendida bajo sospecha de complicidad. Esta última figura como posible colaborador en el traslado de las víctimas. Según Coca Guamán: “Y también informar de que tenemos una persona aprehendida en este momento ya. Eh, se habla de que habría ayudado a transportar, se habla de un chofer. Entonces, existe una posibilidad de poder, eh, imputar a esta persona por complicidad en grado de asesinato”.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Johnny Coca Guamán, indicó que el detenido mantenía una relación cercana con una de las víctimas. De acuerdo con la autoridad, el sospechoso realizaba cobros y otras actividades para el fallecido. Sin embargo, durante su declaración negó estos vínculos, aunque los investigadores señalaron la existencia de elementos que contradicen su versión.

Coordinación internacional y reserva del caso

Debido a la posible nacionalidad peruana de una de las víctimas, las autoridades bolivianas mantienen coordinación con instancias de Perú. Este intercambio busca confirmar identidades y avanzar en la reconstrucción de los hechos. La investigación se mantiene bajo reserva, con el objetivo de evitar interferencias y preservar las líneas de trabajo abiertas.

En el municipio de El Torno, donde ocurrió el crimen, la presencia policial se intensificó mientras continúan las diligencias. Las autoridades no descartan la participación de más personas y sostienen que el caso aún se encuentra en etapa de recolección de pruebas.