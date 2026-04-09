Agente encubierto destapa trasiego de drogas en EEUU: hay cuatro mexicanos y un estadounidense acusados

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado de un operativo que incluyó un agente encubierto en Estados Unidos, fueron detenidos y acusados de manera formal dos sujetos por su posible responsabilidad ene le trasiego de diversas drogas. Además, fueron acusadas otras tres personas.

La Fiscalía de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, público el 8 de abril diversas acusaciones contra cuatro sujetos originario de México y un ciudadano estadounidense.

Se trata de Jesús Cecilio Ceballos Mendoza, de 40 años, y Jesús Iván Meza López, los dos residentes irregulares en California. En su momento, fueron acusados ​​inicialmente mediante denuncia el 19 de marzo de 2026.

“Las autoridades recibieron información de que Ceballos-Mendoza transportaba regularmente grandes cantidades de metanfetamina desde Los Ángeles hasta el condado de Salt Lake, Utah. Se organizó una compra controlada con un agente encubierto y se realizó una parada de tráfico”, es parte de lo informado por las autoridades estadounidenses.

La información fue publicada en el Departamento de Justicia de EEUU (REUTERS/Kevin Lamarque)

Les aseguraron fentanilo, metanfetamina y heroína

El operativo resultó en el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas, de manera específica fueron incautados 9355,7 gramos de metanfetamina, 1122,8 gramos de heroína y 439,8 gramos de fentanilo tras la revisión al vehículo.

Por lo anterior, Ceballos Mendoza y Meza Lopez están acusados ​​de posesión de posesión de las mencionadas sustancias con intención de distribuir.

Estadounidense asegurado con fentanilo

Mientras que, Luis Ángel Cervantes Salinas, un sujeto de 24 años y residente del condado de Salt Lake, Utah, fue asegurado junto con gramos de fentanilo.

Fue el pasado 18 de marzo que elementos de seguridad registrado la residencia y el vehículo del hombre, lo que resultó en el hallazgo de aproximadamente 1678.27 gramos de fentanilo con resultado positivo en la prueba de campo y una escopeta calibre 12.

Primer plano de varias pastillas azules marcadas, que parecen ser fentanilo, una droga sintética altamente peligrosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que al interior de la unidad fueron encontrados seis gramos del opioide.

En el caso de Juan Carlos González Soto, a dicho sujeto le fueron asegurados 2,554 gramos de cocaína y alrededor de $20,500 en efectivo en su lugar de residencia, además de que en su vehículo había otros seis gramos de cocaína.

El sujeto de 26 años “fue arrestado a poca distancia de la residencia. Al ser fichado en la cárcel del condado de Davis, los agentes también encontraron aproximadamente 31.6 gramos de cocaína en posesión de González Soto”.

Respecto a José Francisco Aguilar Lozano, dicho hombre fue detenido como resultado de que agentes policiacos detuvieron un camión con remolque por una infracción de tránsito.

Un perro policía identificó que la unidad había una mochila negra con paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva o plástico negro. Fueron ocho paquetes que dieron un peso de poco más de ocho kilos de fentanilo.

Al ser la única persona que estaba en el vehículo, el hombre fue detenido.