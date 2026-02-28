Perú

Perú llevará su oferta turística a la feria ITB Berlín 2026 en Alemania

PromPerú participará junto a 15 empresas nacionales en el encuentro turístico más relevante de Alemania, con una agenda centrada en turismo regenerativo, comunitario y de aventura, además de una propuesta gastronómica que resaltará la diversidad del país

La estrategia apuntará a consolidar la imagen del Perú como un destino asociado al turismo sostenible y a propuestas de viaje con alto valor experiencial. Foto: Blog Usil

Perú participará en ITB Berlin 2026 con el objetivo de difundir su oferta de turismo de naturaleza y aventura en el mercado europeo. La delegación nacional estará encabezada por Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo y contará con la presencia de 15 empresas peruanas del sector turístico.

La intervención peruana se desarrollará entre el 3 y el 5 de marzo, en un espacio orientado a visitantes profesionales y operadores internacionales. El país buscará fortalecer su posicionamiento como destino vinculado al turismo sostenible y a las experiencias de viaje de alto valor.

Turismo sostenible y participación en espacios profesionales

Como Adventure Travel Partner de la feria, PromPerú participará en foros especializados sobre turismo responsable. Las intervenciones estarán enfocadas en la promoción del turismo de aventura, el turismo comunitario y la conservación de ecosistemas sensibles.

En el Foro de Turismo Verde y Azul se presentará una conferencia sobre turismo regenerativo en el Perú y su relevancia para el desarrollo del turismo global. La exposición abordará el rol de esta modalidad para impulsar actividades económicas ligadas al aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Asimismo, el país participará en el panel “Viajes que generan cambio”, donde se expondrá el impacto del turismo comunitario en las economías locales peruanas. También se intervendrá en la Convención ITB, en la sesión de Aventura y Turismo al Aire Libre, con una presentación sobre el turismo de aventura sostenible y su proyección en los destinos del país.

Espacio de exhibición y promoción de destinos peruanos

Perú contará con un stand en el Pabellón de Aventura de ITB Berlin 2026, donde se difundirá información sobre destinos nacionales con oferta de aventura. El diseño del espacio estará inspirado en la Amazonía peruana y en la promoción de experiencias turísticas auténticas.

El área de exhibición permitirá mostrar alternativas de viaje vinculadas al ecoturismo, las caminatas de naturaleza y otras actividades de exploración territorial. El objetivo es reforzar la imagen del país como un destino competitivo para el turismo internacional especializado.

Gastronomía y promoción del turismo receptivo

El programa de promoción incluirá demostraciones culinarias en vivo, conocidas como showcookings, con platos tradicionales peruanos. También se realizarán degustaciones de preparaciones con pisco, el destilado de bandera del Perú, y de café peruano.

La agenda de actividades forma parte del trabajo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú para fortalecer el turismo receptivo. La iniciativa busca difundir la diversidad de experiencias turísticas del país y su contribución al desarrollo de la industria.

Relaciones entre Alemania y Perú

Perú y Alemania mantienen relaciones diplomáticas y de cooperación estrechas y de largo plazo que abarcan múltiples áreas de interés común. Ambos países sostienen intercambios políticos continuos y colaboran tanto bilateralmente como en foros multilaterales, con énfasis en el respeto al derecho internacional y la gobernanza democrática. Alemania es uno de los principales socios de cooperación para el desarrollo de Perú, con décadas de apoyo técnico y financiero destinados a fortalecer instituciones, promover la gobernabilidad y afrontar desafíos ambientales, incluida la adaptación y mitigación del cambio climático.

En los últimos años, el vínculo también se ha estrechado en ámbitos económicos y comerciales. El comercio bilateral ha mostrado un crecimiento notable, con un volumen que superó los USD 2.111 millones en 2024, reflejo de una relación activa en importaciones, exportaciones e inversiones. Alemania ha jugado un papel importante en proyectos de infraestructura y conectividad, como la participación en la expansión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao.

Asimismo, la cooperación se extiende a sectores estratégicos como la minería y los recursos críticos para tecnologías limpias, donde ambos países exploran alianzas para asegurar suministros y desarrollar energías renovables. El intercambio también abarca educación, con miles de estudiantes peruanos en universidades alemanas, y se refuerza mediante espacios de diálogo político de alto nivel, lo que evidencia un entramado robusto y multifacético de relaciones bilaterales.

