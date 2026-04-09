Perú

Mayor participación femenina en logística avanza, pero persisten brechas en acceso a liderazgo

Solo el 13% de los cargos directivos en logística es ocupado por mujeres, pese a que representan hasta el 30% de la fuerza laboral del sector

Guardar
Brecha de género persiste en logística pese al aumento de participación femenina. (Foto: Difusión)
Brecha de género persiste en logística pese al aumento de participación femenina. (Foto: Difusión)

El incremento de la participación femenina en el sector logístico fue destacado como un avance relevante en términos de equidad laboral; sin embargo, aún no se traduce en un acceso proporcional a cargos estratégicos. Así lo señalaron empresarias y líderes del rubro durante el Tercer Congreso de Mujeres Logísticas 2026, donde se abordaron los principales desafíos para el desarrollo profesional de las mujeres en esta industria.

En el evento, que reunió a más de 200 profesionales, las participantes coincidieron en que cada vez más mujeres ingresan al sector, pero persisten brechas estructurales que dificultan su permanencia y crecimiento. Estas limitaciones están relacionadas con factores organizacionales y culturales que continúan restringiendo el acceso a posiciones de liderazgo.

Participación femenina crece en logística, pero liderazgo sigue siendo limitado. (Foto: Difusión)
Participación femenina crece en logística, pero liderazgo sigue siendo limitado. (Foto: Difusión)

Transformación del sector y nuevas demandas profesionales

El sector logístico atraviesa cambios impulsados por tendencias globales.Estas transformaciones redefinen las competencias requeridas en el mercado laboral.En este contexto, se demandan perfiles con mayor adaptación, conocimiento tecnológico y visión estratégica.

“La dinamismo del sector está generando una mayor sofisticación en los perfiles requeridos, priorizando habilidades impulsadas por la digitalización, el comercio electrónico y la necesidad de optimizar las cadenas de suministro. Esta evolución no solo está elevando los niveles salariales, sino también abriendo nuevas oportunidades de desarrollo profesional en distintos niveles dentro del sector”, indicó Kathy Román, presidenta de WINS Internacional durante el evento.

Mujer de espaldas con traje y maletín mira por una ventana. Vista de ciudad, puerto con barco de carga y grúas, y una red global digital superpuesta
Mujeres ejecutivas asumen roles clave en la transformación del sector empresarial peruano, liderando equipos y proyectos en industrias estratégicas como banca, logística, construcción y comercio exterior. (Imagen referencial Infobae)

Tecnología, retos y oportunidades

En el evento se abordaron ejes clave como transporte, distribución e incorporación de inteligencia artificial en la cadena de suministro. Asimismo, se discutió el uso de herramientas digitales para la optimización de rutas, gestión de inventarios en tiempo real y automatización de procesos, así como el impacto del análisis de datos en la toma de decisiones.

En paralelo, se identificaron oportunidades de mejora para cerrar las brechas de género en el sector. Entre ellas, se destacó la necesidad de fortalecer la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo, promover cambios culturales dentro de las organizaciones y ampliar las oportunidades de crecimiento profesional. El Tercer Congreso de Mujeres Logísticas 2026 también sirvió como un espacio de articulación, evidenciando un mayor protagonismo femenino en la transformación de la logística, incluso en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Industria femenina

Solo 13% de mujeres en cargos directivos

La participación femenina en el sector logístico continúa enfrentando una brecha significativa en el acceso a posiciones de liderazgo. Según estimaciones de la consultora Michael Page Perú, las mujeres representan entre el 20% y 30% de la fuerza laboral en esta industria; sin embargo, solo el 13% logra acceder a cargos directivos, lo que evidencia una limitada presencia en los espacios de toma de decisiones.

Especialistas del sector advierten que esta desigualdad no solo responde a un problema de equidad, sino que también impacta en el desarrollo de la industria. Diversos estudios internacionales señalan que la diversidad en los equipos contribuye a mejorar la innovación, la calidad de las decisiones y la capacidad de respuesta ante escenarios complejos, aspectos clave para la eficiencia y competitividad en la gestión logística actual.

Solo el 13% de cargos directivos en logística es ocupado por mujeres, según estimaciones. (Foto: Difusión)
Solo el 13% de cargos directivos en logística es ocupado por mujeres, según estimaciones. (Foto: Difusión)

Temas Relacionados

Sector logísticoBrecha de géneroMujeresParticipación femeninaperu-noticias

Más Noticias

Cienciano 0-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ debutará ante los ‘canarios’ en Montevideo con el objetivo de empezar sumando en el Grupo B del torneo internacional. No te pierdas todos los detalles de este duelo clave

Cienciano 0-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Elecciones 2026: San Borja suspende vía recreativa de ciclistas y peatones para facilitar tránsito vehicular este domingo 12 de abril

El distrito no pondrá en funcionamiento su tradicional circuito dominical y cerrará polideportivos para priorizar la movilidad de más de 120 mil electores

Elecciones 2026: San Borja suspende vía recreativa de ciclistas y peatones para facilitar tránsito vehicular este domingo 12 de abril

La reacción de Melissa Klug tras el inesperado compromiso entre Samahara Lobatón y Youna: "Ya cometieron errores"

La empresaria se mostró contenta por el compromiso y aseguró que ver a su hija feliz junto a Youna y su nieta es lo único que le importa en esta nueva etapa de madurez

La reacción de Melissa Klug tras el inesperado compromiso entre Samahara Lobatón y Youna: "Ya cometieron errores"

Sergio Peña y su club al borde del descenso: el crítico momento del volante peruano con Sakaryaspor en Turquía

El exjugador de Alianza Lima no la está pasando nada bien en la Segunda División del fútbol turco y, a solo cuatro fechas del final de la temporada, su situación es delicada

Sergio Peña y su club al borde del descenso: el crítico momento del volante peruano con Sakaryaspor en Turquía

Comuneros de Catacaos, víctimas del Sodalicio, saludan medida vaticana y piden a León XIV devolverles sus tierras y entregar a Figari

Los campesinos consideraron “histórica” la apertura de un canal para que sus denuncias sean escuchadas, y pidieron al papa que Luis Fernando Figari no permanezca oculto y que se les retornen sus tierras

Comuneros de Catacaos, víctimas del Sodalicio, saludan medida vaticana y piden a León XIV devolverles sus tierras y entregar a Figari
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori confirma haberse reunido con el empresario Samuel Dyer en Panamá durante su campaña presidencial

Keiko Fujimori confirma haberse reunido con el empresario Samuel Dyer en Panamá durante su campaña presidencial

Keiko Fujimori destaca amistad entre su hija, Kyara Villanella, y la hija de Ricardo Belmont: “Más allá de la política”

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

Cierre de campaña de Carlos Álvarez EN VIVO: Candidato presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Hasta qué edad es obligatorio votar en las elecciones de este domingo, según la ONPE

ENTRETENIMIENTO

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

El sueño americano de Isabel Acevedo: 'Chabelita' celebra la compra de su primera casa en Estados Unidos junto a su esposo

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

DEPORTES

Cienciano 0-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Cienciano 0-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Universitario sufre la baja de Martín Pérez Guedes para enfrentar a Coquimbo Unido en duelo clave por Copa Libertadores 2026

Esta es la cantidad de entradas que ha vendido Universitario para el duelo frente a Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Felipe Vizeu reveló el último mensaje que le dio a Paulo Autuori: “Le pedí perdón porque sentí que no pude ayudarlo a quedarse”

Yadhira Anchante cierra su primera temporada en Grecia con protagonismo: un subcampeonato, un podio y valiosos reconocimientos