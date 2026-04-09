Mayor participación femenina en logística avanza, pero persisten brechas en acceso a liderazgo

Brecha de género persiste en logística pese al aumento de participación femenina. (Foto: Difusión)

El incremento de la participación femenina en el sector logístico fue destacado como un avance relevante en términos de equidad laboral; sin embargo, aún no se traduce en un acceso proporcional a cargos estratégicos. Así lo señalaron empresarias y líderes del rubro durante el Tercer Congreso de Mujeres Logísticas 2026, donde se abordaron los principales desafíos para el desarrollo profesional de las mujeres en esta industria.

En el evento, que reunió a más de 200 profesionales, las participantes coincidieron en que cada vez más mujeres ingresan al sector, pero persisten brechas estructurales que dificultan su permanencia y crecimiento. Estas limitaciones están relacionadas con factores organizacionales y culturales que continúan restringiendo el acceso a posiciones de liderazgo.

Participación femenina crece en logística, pero liderazgo sigue siendo limitado. (Foto: Difusión)

Transformación del sector y nuevas demandas profesionales

El sector logístico atraviesa cambios impulsados por tendencias globales.Estas transformaciones redefinen las competencias requeridas en el mercado laboral.En este contexto, se demandan perfiles con mayor adaptación, conocimiento tecnológico y visión estratégica.

“La dinamismo del sector está generando una mayor sofisticación en los perfiles requeridos, priorizando habilidades impulsadas por la digitalización, el comercio electrónico y la necesidad de optimizar las cadenas de suministro. Esta evolución no solo está elevando los niveles salariales, sino también abriendo nuevas oportunidades de desarrollo profesional en distintos niveles dentro del sector”, indicó Kathy Román, presidenta de WINS Internacional durante el evento.

Mujeres ejecutivas asumen roles clave en la transformación del sector empresarial peruano, liderando equipos y proyectos en industrias estratégicas como banca, logística, construcción y comercio exterior. (Imagen referencial Infobae)

Tecnología, retos y oportunidades

En el evento se abordaron ejes clave como transporte, distribución e incorporación de inteligencia artificial en la cadena de suministro. Asimismo, se discutió el uso de herramientas digitales para la optimización de rutas, gestión de inventarios en tiempo real y automatización de procesos, así como el impacto del análisis de datos en la toma de decisiones.

En paralelo, se identificaron oportunidades de mejora para cerrar las brechas de género en el sector. Entre ellas, se destacó la necesidad de fortalecer la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo, promover cambios culturales dentro de las organizaciones y ampliar las oportunidades de crecimiento profesional. El Tercer Congreso de Mujeres Logísticas 2026 también sirvió como un espacio de articulación, evidenciando un mayor protagonismo femenino en la transformación de la logística, incluso en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Solo 13% de mujeres en cargos directivos

La participación femenina en el sector logístico continúa enfrentando una brecha significativa en el acceso a posiciones de liderazgo. Según estimaciones de la consultora Michael Page Perú, las mujeres representan entre el 20% y 30% de la fuerza laboral en esta industria; sin embargo, solo el 13% logra acceder a cargos directivos, lo que evidencia una limitada presencia en los espacios de toma de decisiones.

Especialistas del sector advierten que esta desigualdad no solo responde a un problema de equidad, sino que también impacta en el desarrollo de la industria. Diversos estudios internacionales señalan que la diversidad en los equipos contribuye a mejorar la innovación, la calidad de las decisiones y la capacidad de respuesta ante escenarios complejos, aspectos clave para la eficiencia y competitividad en la gestión logística actual.

Solo el 13% de cargos directivos en logística es ocupado por mujeres, según estimaciones. (Foto: Difusión)