Más mujeres en la alta dirección: el avance del liderazgo femenino en las empresas peruanas

Mujeres ejecutivas asumen roles clave en la transformación del sector empresarial peruano, liderando equipos y proyectos en industrias estratégicas como banca, logística, construcción y comercio exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la presencia femenina en posiciones de liderazgo dentro del sector empresarial peruano ha avanzado de manera sostenida. Aunque aún existen brechas en los niveles más altos de decisión, cada vez más mujeres lideran áreas estratégicas desde donde gestionan equipos, impulsan cambios organizacionales y participan en decisiones que impactan directamente en el desarrollo de sus compañías.

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), ejecutivas de sectores clave como banca, logística, consumo masivo, construcción, seguros, pesca y salud comparten cómo ejercen el liderazgo, qué desafíos han enfrentado en su trayectoria y cuáles son las claves para avanzar hacia una mayor participación femenina en la alta dirección empresarial peruana.

Desafíos y avances en el liderazgo femenino en el sector financiero

En el sector financiero, donde se toman decisiones que impactan directamente en la economía, el liderazgo exige equilibrio entre resultados, visión estratégica y gestión de equipos. Paola Comitre, vicepresidenta de Operaciones de Scotiabank Perú, sostiene que, en contextos de presión o incertidumbre, su liderazgo se basa en cinco principios: prioridad, integridad, racionalidad, accountability y coherencia, que le permiten tomar decisiones responsables, alineadas a los valores de la organización y orientadas a generar impacto real para el banco y sus clientes.

“En momentos de cambio, el liderazgo debe combinar firmeza con humanidad. Firmeza para dar dirección, priorizar y tomar decisiones difíciles; y humanidad para reconocer el impacto en las personas, acompañarlas y comunicar con transparencia.”, señala.

Paola Comitre gestiona el área de operaciones aplicando principios como integridad y coherencia ante la presión del sector financiero.

En el mismo sector, Lorena Jara, gerente principal del Hub Convenios de Banco Pichincha, señala que, aunque las mujeres representan entre el 45% y 50% de la fuerza laboral en la industria financiera, su presencia disminuye conforme se avanza hacia posiciones de mayor responsabilidad. Según explica, la participación femenina es mayor en cargos operativos y administrativos, mientras que en mandos medios se ubica alrededor del 30% a 35% y en la alta dirección fluctúa entre el 15% y 20%.

“El reto no es solo de permanencia, sino de ascenso. Por eso es clave que las organizaciones implementen políticas que permitan compatibilizar liderazgo con vida familiar, sin que una implique sacrificar la otra. Cerrar esta brecha tiene un impacto directo en la autonomía económica femenina y en la reducción de desigualdades estructurales.”, explica.

Lorena Jara promueve activamente políticas de equidad y conciliación laboral-familiar para fomentar la presencia femenina en puestos directivos del sector financiero.

Adaptabilidad y propósito en el comercio global

En el ámbito del comercio global, la capacidad de adaptación también se ha convertido en una habilidad clave para el liderazgo. Lissette Morín, vicepresidenta de Recursos Humanos y Salud de DP World para Perú, Ecuador y Colombia, destaca que las empresas que liderarán el futuro no serán las que cambien más rápido, sino las que logren que sus equipos confíen, se adapten y produzcan juntos con un propósito claro.

“Uno de los factores más importantes es que las personas encuentren propósito en lo que hacen. Cuando el trabajo conecta con una visión más amplia, y con impacto real en la organización y en la sociedad, el compromiso cambia de nivel. En una industria como la logística, donde cada operación conecta mercados y personas, ese propósito es muy tangible. Saber que el trabajo diario contribuye al movimiento del comercio global genera un sentido de responsabilidad y orgullo en los equipos.”, afirma.

Lissette Morín impulsa una cultura organizacional basada en el propósito compartido y la adaptabilidad.

Diversidad y cambio cultural en el sector corporativo y de seguros

En el sector corporativo y de seguros, Angélica Álvarez, CFO de Gallagher Perú,advierte que los últimos años se ha visto una transformación significativa, con más mujeres liderando directorios, áreas comerciales y posiciones ejecutivas, impulsada por un cambio cultural que valora las capacidades y reconoce la diversidad como un factor clave para la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones.

“Muchas mujeres asumimos múltiples roles, líderes, madres, hijas, esposas, y todavía existe la percepción de que debemos demostrar más para acceder o mantenernos en posiciones de decisión. El reto no es únicamente abrir espacios, sino asegurar que existan condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse plenamente, liderar con autenticidad y crecer profesionalmente sin tener que renunciar a su proyecto personal.”, explica.

Angélica Álvarez contribuye activamente a la transformación cultural del sector corporativo y de seguros, promoviendo la diversidad y el desarrollo profesional de las mujeres en posiciones de liderazgo.

Liderar en entornos de presión y transformación en logística

El liderazgo femenino también gana espacio en sectores productivos del país. En logística, Angélica Espinoza, gerente nacional de Logística de Arca Continental en Perú, destaca que uno de los mayores desafíos en logística es reaccionar ante situaciones fuera de control, como cambios en el entorno o contingencias operativas, lo que exige mantener la calma, adaptarse rápidamente y confiar en el equipo, entendiendo que el liderazgo se demuestra especialmente al enfrentar la incertidumbre y acompañar al equipo para salir adelante.

“En logística la presión es parte del día a día ya que cada decisión impacta directamente la operación. En esos momentos trato de volver siempre a tres principios: pensar en el impacto en las personas, en la continuidad del negocio y en la sostenibilidad de las decisiones.”,señala.

Angélica Espinoza gestiona equipos y desafíos operativos priorizando la sostenibilidad y el impacto humano en sus decisiones.

Gestión del talento y transformación cultural en la industria pesquera

En industrias vinculadas a los recursos naturales, como la pesca, la gestión del talento se ha convertido en un elemento central para impulsar transformaciones culturales dentro de las organizaciones. Rayssa Chomba, gerente de Talento de TASA, explica que un buen líder no es quien tiene todas las respuestas, sino quien sabe hacer las preguntas correctas y tomar decisiones con responsabilidad, incluso en contextos de presión, sin comprometer los valores ni la confianza construida con las personas.

“En mi experiencia liderando equipos diversos y de alta exigencia, este enfoque ha tenido un impacto muy positivo en la forma en que colaboramos y resolvemos desafíos, especialmente en entornos operativos complejos. Alinear expectativas, dar feedback constante y reconocer los logros, no solo los resultados, sino también las conductas, ha sido fundamental para fortalecer el compromiso y la cohesión de los equipos.”,afirma.

Rayssa Chomba, impulsa la gestión del talento en la industria pesquera con un liderazgo innovador basado en preguntas, feedback constante y la responsabilidad en entornos de alta exigencia.

Liderazgo y toma de decisiones en la construcción

Desde el sector construcción, Andrea Neyra, gerente de Comunicaciones, Asuntos Públicos e Impacto Social de Holcim Perú,señala que uno de los mayores desafíos en su trayectoria fue liderar equipos en entornos organizacionales rígidos, lo que la llevó a fortalecer su carácter y claridad en la toma de decisiones. A partir de esa experiencia, destaca que el liderazgo no consiste en buscar aprobación, sino en actuar con criterio y coherencia, manteniendo una voz propia alineada con los valores y convicciones personales.

“Muchas mujeres antes que nosotras abrieron camino en espacios donde no siempre había lugar para su voz, y gracias a ese avance hoy podemos participar con mayor visibilidad en la toma de decisiones, incluso en industrias tradicionalmente masculinizadas.”,explica.

Andrea Neyra ejerce el liderazgo en la construcción, defendiendo la toma de decisiones autónoma y la participación femenina en espacios tradicionalmente masculinizados.

Impulsar el desarrollo profesional y nuevas oportunidades en salud

En el ámbito de la salud, Gina Carillo, jefe comercial corporativa y de Imagen del Grupo San Pablo, sostiene que el liderazgo implica articular el trabajo entre distintas áreas de la organización, siempre alineado a los objetivos estratégicos, al mismo tiempo que se impulsa el desarrollo profesional del equipo y se generan oportunidades para asumir nuevos retos.

“Cada paso que damos, cada espacio que conquistamos y cada decisión que tomamos con convicción también abre camino para otras mujeres. Creer en nuestro potencial es el primer paso para lograr mucho más de lo que imaginamos.”,señala.

Gina Carillo articula equipos multidisciplinarios en el sector salud y fomenta el desarrollo profesional y el liderazgo femenino.

Más allá de los sectores en los que se desempeñan, estas ejecutivas coinciden en que el liderazgo también implica abrir camino. Muchas mujeres antes que ellas hicieron posible que hoy su presencia en espacios de decisión sea cada vez más visible. Sus trayectorias reflejan una transformación que avanza dentro del mundo corporativo peruano, donde nuevas generaciones de profesionales asumen responsabilidades, aportan distintas miradas y contribuyen a construir organizaciones más diversas y cercanas a las personas.