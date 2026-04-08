Alta deuda y problemas operativos golpean a Petroperú y reducen su presencia en el mercado de 49% a 25% en una década

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La empresa estatal Petroperú atraviesa una de sus etapas más críticas tras reducirse su participación en el mercado de combustibles desde el 49% en 2014 hasta el 25% en 2025. Según información del RPP, este retroceso se atribuye principalmente al alto endeudamiento generado por la construcción de la nueva refinería de Talara, que ha impactado severamente su situación financiera y operativa. El Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que la empresa enfrenta problemas de liquidez que afectan su capacidad para operar con normalidad.

En conversación con el citado medio, Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE, explicó que la obra terminó costando más de cuatro veces lo proyectado inicialmente y que la gestión financiera fue poco transparente.

“La alta deuda creció fuertemente y lleva a la situación que está Petroperú ahora, donde sus flujos operativos no le alcanzan ni para cubrir sus operaciones diarias, ni para cumplir con esas obligaciones financieras”, sostuvo. La empresa ha visto afectada su capacidad de abastecimiento e incluso ha tenido dificultades para mantener su operación cotidiana.

Pese a que la refinería de Talara mantuvo sus operaciones, la movilización generó impactos en el comercio y el transporte urbano. Foto: Petroperú

Problemas técnicos y pérdida de mercado

El exviceministro de Energía, Pedro Gamio, indicó en RPP que el cierre anticipado de la antigua refinería de Talara, sin que la nueva estuviera operativa, agravó la pérdida de mercado de Petroperú. A esto se sumaron retrasos en la entrada en funcionamiento de la nueva planta y la postergación en la contratación de unidades auxiliares indispensables para la unidad de flexicoking. Este escenario derivó en problemas técnicos y decisiones apresuradas, lo que impidió que la refinería alcance su máxima capacidad de procesamiento.

Actualmente, la nueva refinería tiene la capacidad de refinar hasta 95 mil barriles diarios, pero solo procesa cerca de 70 mil barriles diarios, según el análisis de Martín Valencia. La falta de liquidez también limita la compra de petróleo necesario para la operación plena de la planta. Diego Díaz, economista de Macroconsult, explicó que la empresa ha perdido participación no solo en gasolina, sino en casi todos los combustibles, y que el negocio principal de Petroperú presenta márgenes positivos, aunque la falta de capital de trabajo impide aprovecharlos.

Petrolera estatal otorgó buena pro a cuestionada empresa. | Semana Económica

Impacto financiero y perspectivas de cambio

De acuerdo con el IPE, las importaciones de combustibles de Petroperú están por debajo de sus niveles históricos, con un promedio de 57.000 barriles diarios en 2024, un 30% menos que en 2019. Esta situación persiste a pesar de los constantes rescates financieros del Estado, que entre 2013 y 2025 superaron los S/25.000 millones. Para 2026, el gobierno anunció una nueva inyección de al menos S/500 millones, según detalla RPP.

El IPE advierte que estas inyecciones estatales podrían constituir un subsidio implícito y provocar distorsiones en los precios y la competencia del mercado de combustibles. Especialistas consultados por el mencionado medio coinciden en que cualquier nuevo apoyo financiero debería ir acompañado de cambios estructurales, incluyendo mejoras en la gobernanza y la posible entrada de capital privado. Mientras la demanda de combustibles sigue creciendo en el país, Petroperú enfrenta el desafío de recuperar eficiencia operativa y sostenibilidad financiera ante una competencia cada vez más fuerte.

Combustibles en Perú se encarecen por subida de hasta 39% del petróleo, según Petroperú. (Foto: Agencia Andina)

Comprán un millón de barriles de crudo a Venezuela

Petroperú concretó la adquisición de un millón de barriles de crudo, marcando así el reinicio de importaciones desde Venezuela luego de 17 años sin operaciones comerciales con ese país. La compra se realiza a través de la comercializadora Trafigura, firma autorizada para negociar petróleo venezolano en el mercado internacional. El cargamento, que combina crudo Merey 16 y West Texas Intermediate (WTI), será entregado de manera progresiva entre abril y mayo.

La operación se enmarca en la estrategia de la empresa estatal de diversificar sus fuentes de abastecimiento y mejorar las mezclas utilizadas en sus refinerías. Tradicionalmente, Petroperú ha dependido del crudo pesado proveniente de Ecuador; sin embargo, este nuevo suministro busca optimizar el rendimiento operativo en un contexto de restricciones financieras y menor participación en el mercado de combustibles.

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En paralelo, la compañía también gestionó la adquisición de cerca de medio millón de barriles de crudo Bayou Choctaw, proveniente de la reserva estratégica de Estados Unidos, ubicada en Luisiana. Este suministro responde a acuerdos internacionales orientados a mitigar el impacto del encarecimiento del petróleo y las dificultades de acceso derivadas de tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente, que han afectado la estabilidad del mercado energético global.