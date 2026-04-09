¿Cómo actuar ante un ataque epiléptico? Lo que SÍ y NO debes hacer en una crisis convulsiva

Médico explica cómo reaccionar ante una crisis de epilepsia. Doctores de guardia - Panamericana TV

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por la aparición de crisis epilépticas recurrentes que no están asociadas a un desencadenante inmediato identificable. Estas crisis son consecuencia de alteraciones súbitas en la actividad eléctrica del cerebro y pueden manifestarse de diversas formas, desde convulsiones y movimientos involuntarios hasta episodios de desconexión o pérdida de conciencia.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) estima que cerca de 500.000 personas viven con epilepsia, lo que la convierte en un problema relevante de salud pública. De ese total, aproximadamente 150.000 pacientes presentan epilepsia farmacorresistente, es decir, no responden adecuadamente a los medicamentos convencionales. Si bien alrededor del 70 % logra controlar las crisis con tratamiento, el 30 % restante requiere alternativas como la cirugía especializada.

Además de su impacto clínico, la epilepsia tiene importantes repercusiones sociales, ya que puede afectar la calidad de vida, generar discapacidad y estar rodeada de estigmas. Por ello, especialistas destacan la importancia de la información y la respuesta adecuada ante una crisis, especialmente en el entorno familiar o comunitario.

Ataque epiléptico: Lo que SÍ y NO debes hacer

La epilepsia es una enfermedad que sufren de 200 mil 400 mil argentinos

Saber cómo actuar frente a una crisis convulsiva puede marcar la diferencia entre proteger a la persona o ponerla en riesgo. Durante una demostración difundida en Panamericana, un especialista en neurología explicó los pasos clave que deben seguirse ante este tipo de emergencias:

Lo que SÍ debes hacer

1. Mantener la calma y proteger la cabezaUno de los primeros pasos es evitar que la persona se golpee. Se recomienda sostener suavemente la cabeza y, si es posible, colocar algo blando debajo, como una almohada o prenda.

2. Colocar a la persona de costado (posición lateral): Ubicar al paciente en decúbito lateral ayuda a mantener la vía aérea despejada y reduce el riesgo de aspiración.

3. Retirar objetos peligrosos: Es fundamental alejar cualquier elemento con el que pueda lesionarse, como muebles, objetos duros o punzantes. También se deben retirar lentes u otros accesorios.

4. Observar la duración de la crisis: No es necesario usar un cronómetro, pero sí tener una idea del tiempo. La mayoría de las crisis convulsivas (alrededor del 80 %) se autolimitan en el primer minuto.

5. Pedir ayuda de inmediato: Se debe solicitar apoyo desde el inicio: llamar a una ambulancia o pedir ayuda a personas cercanas, ya sea en casa o en la vía pública.

6. Esperar a que la persona recupere la conciencia: Tras la convulsión, es importante acompañar al paciente hasta que recupere la orientación.

Lo que NO debes hacer

1. No introducir objetos en la boca: Es uno de los errores más comunes. No se debe colocar billeteras, cucharas ni ningún objeto, ya que puede causar lesiones o asfixia.

2. No sujetar con fuerza ni intentar detener la convulsión: Intentar controlar los movimientos puede provocar lesiones tanto en el paciente como en quien ayuda.

3. No forzar la inmovilización total: La persona debe poder moverse libremente durante la crisis, siempre que esté protegida de golpes.

4. No esperar a que pase para pedir ayuda: La asistencia debe solicitarse desde el inicio, sin minimizar la situación.

¿Cuándo es una emergencia?

Aunque muchas crisis son breves, se debe prestar especial atención al tiempo. Un episodio que supera los cinco minutos puede evolucionar hacia un estatus epiléptico, una condición grave que requiere atención médica inmediata.

Diagnóstico y tratamiento en el Perú

El diagnóstico de la epilepsia se realiza mediante la evaluación clínica, el análisis de los episodios y pruebas como el electroencefalograma (EEG), que permite registrar la actividad eléctrica cerebral. En algunos casos, se utilizan estudios de imágenes como tomografía o resonancia magnética para identificar posibles causas estructurales.

El tratamiento incluye medicamentos antiepilépticos, que permiten controlar las crisis en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en casos de epilepsia farmacorresistente, el Minsa recomienda evaluar alternativas como la cirugía, orientada a eliminar la zona del cerebro donde se originan las crisis.

Un enfoque integral

Especialistas subrayan que el abordaje de la epilepsia no debe limitarse al tratamiento médico. El acompañamiento psicológico, la educación del entorno y la reducción del estigma son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La información adecuada puede salvar vidas. Saber qué hacer —y qué evitar— ante una crisis convulsiva no solo protege al paciente, sino que también contribuye a una respuesta más rápida y efectiva frente a una emergencia que puede ocurrir en cualquier momento.