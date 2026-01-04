Perú

Latam Airlines suspende vuelos hacia Aruba y Curazao tras captura de Maduro en Venezuela: esto aclara el Indecopi

La medida temporal, adoptada por la aerolínea tras los recientes hechos en Venezuela, activó pronunciamientos del instituto sobre los derechos de los pasajeros, las opciones de cambio o devolución de pasajes y los canales de atención disponibles durante los días afectados

Venezuela se encuentra en una
Venezuela se encuentra en una situación de incertidumbre tras la intervención de Estados Unidos. Foto: composición Infobae Perú

La suspensión temporal de los vuelos desde Lima hacia Aruba y Curazao, anunciada por LATAM Airlines Perú para los días 3 y 4 de enero de 2026, se produce en medio de los acontecimientos políticos y militares registrados en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. La medida ha generado dudas entre los pasajeros sobre sus derechos y las alternativas disponibles ante posibles cambios en sus itinerarios.

Frente a este escenario, el Indecopi emitió un pronunciamiento para recordar las obligaciones de las aerolíneas y detallar los canales de atención disponibles para los usuarios afectados. La entidad señaló que realizará acciones de supervisión en el aeropuerto internacional Jorge Chávez con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de protección al consumidor.

Suspensión temporal anunciada por LATAM Airlines Perú

LATAM Airlines Perú informó que decidió suspender temporalmente sus vuelos desde y hacia Aruba y Curazao durante las próximas 48 horas, específicamente los días 3 y 4 de enero de 2026, “considerando el contexto vigente en Venezuela”. La aerolínea precisó que la medida responde a una evaluación constante de la situación regional y que continuará monitoreando los acontecimientos para determinar una eventual extensión de la suspensión.

Según el comunicado, los pasajeros con vuelos programados en estas rutas podrán gestionar alternativas comerciales a través de la sección Mis Viajes en latam.com o mediante la aplicación móvil. Entre las opciones disponibles se encuentra el cambio de fecha o de vuelo en la misma cabina, sujeto a disponibilidad, sin diferencia de tarifa, durante un año desde la fecha de emisión del boleto, así como la posibilidad de solicitar la devolución del pasaje, incluyendo asientos, equipajes u otros servicios opcionales.

LATAM Airlines Perú señaló que
LATAM Airlines Perú señaló que optó por interrumpir de manera provisional sus operaciones aéreas con origen y destino en Aruba y Curazao por un periodo de 48 horas. Foto: Latam Airlines

Facilidades para pasajeros con vuelos posteriores

LATAM también indicó que las flexibilidades no solo aplican a quienes tenían vuelos programados para los días de suspensión inmediata. Los pasajeros con itinerarios hacia Aruba y Curazao entre el 5 y el 10 de enero de 2026 contarán con las mismas condiciones para realizar cambios de fecha o solicitar la devolución de sus boletos hasta un año desde su emisión.

La aerolínea señaló que los pasajeros afectados están siendo contactados de manera proactiva utilizando los datos registrados en sus reservas, con el objetivo de informarles sobre las opciones disponibles y facilitar la gestión de sus solicitudes sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas o aeropuertos.

Lo que exige el Indecopi a las aerolíneas

Ante la suspensión de los vuelos, el Indecopi recordó que las aerolíneas tienen la obligación de mantener informados a los usuarios sobre las reprogramaciones y de tener habilitados todos sus canales de atención. Precisó que la información brindada debe ser “clara, oportuna y suficiente”, a fin de que los consumidores puedan tomar decisiones informadas respecto a sus viajes.

En el caso de los pasajes adquiridos mediante agencias de viaje, el organismo señaló que los proveedores deben otorgar facilidades para la reprogramación de los vuelos. Además, indicó que verificará el cumplimiento de estas acciones a través de la Dirección de Fiscalización y de su oficina ubicada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

El Indecopi recalcó que las
El Indecopi recalcó que las aerolíneas deben informar a los pasajeros sobre las reprogramaciones y mantener activos sus canales de atención. Foto: Latam Airlines

Canales de atención y contexto regional

Para consultas relacionadas con esta situación, el Indecopi informó que los usuarios pueden comunicarse con el WhatsApp Aeropuerto al número 985.197.624, disponible las 24 horas. Este canal busca atender de manera inmediata las inquietudes de los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos.

La decisión de LATAM se da en un contexto de alta tensión en Venezuela, luego de que fuerzas de Estados Unidos detuvieran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país “gobernará” Venezuela hasta que se concrete una transición, mientras que diversos gobiernos de la región y del mundo han expresado preocupación por la escalada del conflicto y han llamado a la desescalada y al respeto del derecho internacional.

