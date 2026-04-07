Tren Lima–Chosica sigue sin fecha: primera prueba reaviva disputa entre la MML y el MTC

Durante la actividad, el burgomaestre aseguró que el tren se encuentra operativo y rechazó las críticas sobre su estado. “Son coches de acero inoxidable, que tienen alta durabilidad, cuentan con servicio de energía eléctrica en todas las unidades mismas, espacio para bicicleta, baños, aire acondicionado, y han visto cómo se ha movilizado sin necesidad de arrastre; es decir, con su propia energía”, señaló.

La prueba buscó evidenciar que el sistema puede funcionar, al menos en condiciones controladas, mientras se mantiene la expectativa por su eventual puesta en marcha.

Tren Lima–Chosica: entre pruebas y trabas, el proyecto sigue sin despegar

Lo que falta para que el tren pueda operar

Pese a la demostración, el propio alcalde reconoció que el proyecto aún no está listo para iniciar el servicio de pasajeros. Según explicó, uno de los puntos pendientes es la señalización, además de otras adecuaciones en la infraestructura.

“Todo lo que es la señalización y todas las incorporaciones que están faltando, eso es un tema del concesionario y el concesionario está con total disposición para precisamente empezar con esas labores”, indicó.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha solicitado al Ejecutivo la autorización para trasladar una locomotora y cinco coches desde Chosica hasta Lima. Este paso es parte del proceso para avanzar con el proyecto, pero no implica el inicio de operaciones.

Reggiardo prueba tren Lima–Chosica y pide autorización, pero el MTC frena avances

En ese sentido, Reggiardo insistió al MTC para que se otorgue la autorización correspondiente y el proyecto pueda seguir avanzando.

“Reiterarle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que nos permita el desplazamiento de este importante medio de comunicación, medio de transporte masivo de Chosica a Lima”, reiteró

MTC y Municipalidad: versiones enfrentadas

El avance del tren también ha estado marcado por la falta de acuerdo entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras desde la comuna se insiste en que el proyecto está listo para dar el siguiente paso, el sector Transportes ha sido claro en señalar que aún no existen condiciones para operar.

El MTC precisó que el permiso solicitado por la municipalidad no está relacionado con el inicio del servicio, sino únicamente con el traslado de material rodante. Además, recordó que todavía faltan obras clave como paraderos, estaciones, señalización y la liberación de vías invadidas.

Declaraciones, permisos pendientes y procesos técnicos se cruzaron en el caso del tren Lima–Chosica. El resultado: una versión que apuntaba a un inicio de operaciones que hoy se descarta

Esta diferencia de posiciones ha generado confusión sobre el estado real del proyecto y ha retrasado su avance.

Un proyecto con retrasos y dudas sobre su viabilidad

El tren Lima–Chosica arrastra problemas desde su llegada al país. Las unidades, adquiridas durante la gestión de Rafael López Aliaga, permanecen en gran parte almacenadas, mientras solo un número reducido ha sido acondicionado.

A ello se suman cuestionamientos técnicos sobre el estado de las vías y la necesidad de inversiones adicionales para garantizar la seguridad del servicio. Vecinos de Chosica también han expresado dudas, aunque coinciden en que el tren sería una solución importante para el transporte en Lima Este.

Tren Lima–Chosica: entre pruebas y trabas, el proyecto sigue sin despegar

Por ahora, el proyecto sigue en una etapa intermedia: con pruebas en marcha, pero sin fecha clara para iniciar operaciones. Entre pedidos de autorización, trabajos pendientes y desacuerdos institucionales, el tren continúa siendo una promesa que aún no se concreta.