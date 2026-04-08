Perú

Kabrones, exintegrantes de Mago de Oz, abren nueva fecha en Perú: ¿Cuándo y donde será?

El evento llegará al interior del país luego de anunciar su paso por Lima. Conoce todos los detalles aquí

Guardar
Dos imágenes muestran a la banda Kabrones en concierto. Un vocalista de pelo largo canta y gesticula; en otra toma, él y un bajista tocan en un escenario iluminado
Los exintegrantes de Mago de Oz, ahora Kabrones, ofrecen una enérgica actuación en el escenario, en medio del entusiasmo por el anuncio de una nueva fecha de concierto en Perú.
Kabrones confirma su regreso a los escenarios peruanos. La banda está formada por José Andrea, Frank, Carlitos y Salva, músicos reconocidos por su papel en la etapa dorada de Mägo de Oz.

Durante su trayectoria, estos artistas fusionaron el heavy metal con sonidos folk y letras que abordan la fantasía y la crítica social. Su propuesta marcó un antes y un después en el rock en español.

A lo largo de los años, los músicos de Kabrones crearon discos que se consideran clásicos. Sus canciones mantienen una conexión firme con miles de seguidores en toda Hispanoamérica. El repertorio para esta gira incluye himnos como “Fiesta Pagana”, “Molinos de Viento” y “La Costa del Silencio”. También interpretarán “Hasta que el Cuerpo Aguante”, “Gaia”, “Finisterra” y otros éxitos.

La presencia de los integrantes originales asegura una experiencia fiel al sonido que conquistó a una generación. Los fans podrán reencontrarse con la esencia de una de las etapas más influyentes del rock y folk metal.

¿Cuándo y dónde será Kabrones en Perú?

Kabrones ofrecerá dos conciertos en junio de 2026. El primero será el jueves 4 de junio en Arequipa, en el Anfiteatro del Palacio Metropolitano de Bellas Artes.

La segunda fecha será el viernes 5 de junio en Lima. El show tendrá lugar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un recinto conocido por su capacidad y ubicación céntrica.

Póster de Kabrones: cuatro músicos de rock sonríen y hacen gestos de cuernos frente a un fondo de fantasía con una bruja, luna, castillo y rayos
La banda Kabrones, formada por exintegrantes de Mago de Oz, presenta su concierto en Arequipa, Perú, el jueves 4 de junio en el Anfiteatro del Palacio Metropolitano.

La confirmación de Arequipa responde a la demanda de los seguidores del sur del país. El público expresó su entusiasmo por vivir este reencuentro en directo.

Ambas fechas prometen noches memorables, donde la energía y la nostalgia serán protagonistas. La organización espera una alta asistencia y ha dispuesto medidas para la seguridad y comodidad de los asistentes.

Precios de entradas para Kabrones en Lima

Las entradas ya están a la venta en la plataforma Joinnus. Hay varias opciones según la zona y la etapa de compra.

  • Platinum (Numerada)
    • Hot Ticket: S/229.00
    • Preventa: S/249.00
    • Precio regular: S/269.00
  • VIP (Numerada)
    • Hot Ticket: S/179.00
    • Preventa: S/199.00
    • Precio regular: S/219.00
Tabla de precios de entradas para un concierto. Muestra zonas Platinum, VIP, Platea, General y precios en soles por categorías Hot Ticket, Preventa y Regular
Una tabla muestra los precios de las entradas para el concierto de Kabrones en Perú, detallando las zonas Platinum, VIP, Platea y General con sus costos en distintas etapas de venta.
  • Platea (Numerado)
    • Hot Ticket: S/129.00
    • Preventa: S/149.00
    • Precio regular: S/169.00
  • General (Sin numeración)
    • Hot Ticket: S/79.00
    • Preventa: S/99.00
    • Precio regular: S/119.00

La compra anticipada permite acceder a mejores precios. Cada zona ofrece distintas experiencias, desde ubicaciones cercanas al escenario hasta opciones más accesibles. El público podrá elegir entre varias alternativas según su preferencia y presupuesto. Las entradas estarán disponibles hasta agotar stock en cada categoría.

Kabrones prepara un espectáculo cargado de clásicos y nuevos arreglos. Los asistentes podrán disfrutar de una noche única junto a los protagonistas originales de una etapa clave del rock en español.

La organización recomienda comprar las entradas con anticipación y seguir los canales oficiales para más información sobre el evento.

Temas Relacionados

KabronesMago de OzConciertoperu-entretenimiento

Más Noticias

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

Cercanas, pero con trayectorias distintas. Kyara Villanella mantiene un perfil reservado y crítico hacia su madre, mientras Kristen Belmont ha sido señalada como ‘arma secreta’ de campaña por su influencia en redes

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

San Martín gana 3-2 a Universitario y pasa a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del ‘extra game’

El partido se resolvió en cinco sets. ‘Pumas’ y ‘santas’ lucharon punto a punto por el pase a la final tras tener igualada la llave. Tras ganar el encuentro, San Martín avanza a la gran final y se enfrentará a Alianza Lima

San Martín gana 3-2 a Universitario y pasa a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del ‘extra game’

Sistema agrícola milenario bajo amenaza: enfrenta crisis por sequías, migración y pérdida de conocimiento tradicional

Los Waru Waru son un sistema agrícola milenario basado en campos elevados con canales que regulan temperatura y humedad

Sistema agrícola milenario bajo amenaza: enfrenta crisis por sequías, migración y pérdida de conocimiento tradicional

Cusco FC 0-0 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

La escuadra imperial inicia su camino en la ‘gloria eterna’ enfrentando al vigente campeón del continente. Mantente informado con nuestra cobertura en tiempo real y descubre todos los detalles previos al pitazo inicial

Cusco FC 0-0 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Elecciones 2026: ONPE despide a tres trabajadores que que vulneraron neutralidad electoral en capacitación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales detectó el uso de propaganda partidaria durante una sesión de instrucción en San Martín, a pocos días de los comicios generales

Elecciones 2026: ONPE despide a tres trabajadores que que vulneraron neutralidad electoral en capacitación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

¿En qué trabaja Rafael López Aliaga y cuánto gana el candidato presidencial de Renovación Popular?

Así funcionará el nuevo Congreso desde julio de 2026: bicameralidad redefine roles entre diputados y senadores en el sistema legislativo

MML reitera prohibición de concentraciones en el Centro de Lima tras mitin de Ricardo Belmont: “Es zona intangible”

Elecciones 2026: Transparencia liderará conteo rápido junto a Ipsos y el NDI para evitar denuncias de fraude el 12 de abril

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez se quiebra al despedir a su hija: “Verla alzar vuelo es el momento más difícil para una mamá”

Tula Rodríguez se quiebra al despedir a su hija: “Verla alzar vuelo es el momento más difícil para una mamá”

César BK logra protección tras denunciar a Leslie Shaw y 'El Prefe' por agresión

Ethel Pozo aclara que no es amiga de Melissa Klug tras rumores de favoritismo en ‘La Granja VIP’

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’: “Había una cercanía dudosa”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Cusco FC 0-0 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Emoción total: Fernanda Tomé rompió en llanto tras clasificación de San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

San Martín gana 3-2 a Universitario y pasa a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del ‘extra game’

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26