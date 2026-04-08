Kabrones, exintegrantes de Mago de Oz, abren nueva fecha en Perú: ¿Cuándo y donde será?

Los exintegrantes de Mago de Oz, ahora Kabrones, ofrecen una enérgica actuación en el escenario, en medio del entusiasmo por el anuncio de una nueva fecha de concierto en Perú.

Durante su trayectoria, estos artistas fusionaron el heavy metal con sonidos folk y letras que abordan la fantasía y la crítica social. Su propuesta marcó un antes y un después en el rock en español.

A lo largo de los años, los músicos de Kabrones crearon discos que se consideran clásicos. Sus canciones mantienen una conexión firme con miles de seguidores en toda Hispanoamérica. El repertorio para esta gira incluye himnos como “Fiesta Pagana”, “Molinos de Viento” y “La Costa del Silencio”. También interpretarán “Hasta que el Cuerpo Aguante”, “Gaia”, “Finisterra” y otros éxitos.

La presencia de los integrantes originales asegura una experiencia fiel al sonido que conquistó a una generación. Los fans podrán reencontrarse con la esencia de una de las etapas más influyentes del rock y folk metal.

¿Cuándo y dónde será Kabrones en Perú?

Kabrones ofrecerá dos conciertos en junio de 2026. El primero será el jueves 4 de junio en Arequipa, en el Anfiteatro del Palacio Metropolitano de Bellas Artes.

La segunda fecha será el viernes 5 de junio en Lima. El show tendrá lugar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un recinto conocido por su capacidad y ubicación céntrica.

La banda Kabrones, formada por exintegrantes de Mago de Oz, presenta su concierto en Arequipa, Perú, el jueves 4 de junio en el Anfiteatro del Palacio Metropolitano.

La confirmación de Arequipa responde a la demanda de los seguidores del sur del país. El público expresó su entusiasmo por vivir este reencuentro en directo.

Ambas fechas prometen noches memorables, donde la energía y la nostalgia serán protagonistas. La organización espera una alta asistencia y ha dispuesto medidas para la seguridad y comodidad de los asistentes.

Precios de entradas para Kabrones en Lima

Las entradas ya están a la venta en la plataforma Joinnus. Hay varias opciones según la zona y la etapa de compra.

Platinum (Numerada) Hot Ticket: S/229.00 Preventa: S/249.00 Precio regular: S/269.00

VIP (Numerada) Hot Ticket: S/179.00 Preventa: S/199.00 Precio regular: S/219.00



Una tabla muestra los precios de las entradas para el concierto de Kabrones en Perú, detallando las zonas Platinum, VIP, Platea y General con sus costos en distintas etapas de venta.

Platea (Numerado) Hot Ticket: S/129.00 Preventa: S/149.00 Precio regular: S/169.00

General (Sin numeración) Hot Ticket: S/79.00 Preventa: S/99.00 Precio regular: S/119.00



La compra anticipada permite acceder a mejores precios. Cada zona ofrece distintas experiencias, desde ubicaciones cercanas al escenario hasta opciones más accesibles. El público podrá elegir entre varias alternativas según su preferencia y presupuesto. Las entradas estarán disponibles hasta agotar stock en cada categoría.

Kabrones prepara un espectáculo cargado de clásicos y nuevos arreglos. Los asistentes podrán disfrutar de una noche única junto a los protagonistas originales de una etapa clave del rock en español.

La organización recomienda comprar las entradas con anticipación y seguir los canales oficiales para más información sobre el evento.