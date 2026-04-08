Perú

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se prepara para llegar al Perú: Ica será sede oficial de su visita

La reina internacional llegará a nuestro país para una vistia especial. Jessica Newton reveló que la ciudad del sur será el lugar donde se hospede

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Una mujer joven, Fátima Bosch, con una corona dorada y un vestido amarillo, mira a la derecha. Arriba a la izquierda, la bandera de Perú
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, posa con la bandera de Perú, preparándose para su esperada visita oficial a Ica.

La ciudad de Ica se convertirá en el foco de atención internacional con la llegada de Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025. La organización Miss Perú confirmó que la reina realizará una visita oficial al emblemático oasis de Huacachina, como parte de una agenda programada junto a autoridades locales.

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales de Miss Perú en redes sociales, donde un video con imágenes del certamen y de la soberana anticipó la noticia. El mensaje “¡Muy pronto!” desató comentarios entusiastas de seguidores y exreinas. Tatiana Calmell del Solar, Miss Universo Américas 2024, escribió: “Qué emoción recibir nuevamente a Miss Universo en casa”.

Por su parte, Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, expresó: “Bienvenida, Fátima Bosch, a Perú. Estoy segura de que serán momentos para disfrutar y ver lo bello de nuestro país”.

La reina internacional llegará a nuestro país para una vistia especial. Jessica Newton reveló que la ciudad del sur será el lugar donde se hospede | Instagram / Miss Perú

Será la primera vez que una Miss Universo visita Ica de manera oficial. La expectativa en la ciudad crece entre residentes, turistas y fanáticos de los certámenes de belleza. El oasis de Huacachina, uno de los destinos más representativos del Perú, ha sido elegido como sede central del evento.

La agenda se concretó gracias al trabajo conjunto entre la organización Miss Perú, liderada por Jessica Newton y Cassandra Sánchez de la Madrid, y las autoridades locales. En conferencia de prensa desde la Municipalidad Provincial de Ica, Jessica Newton confirmó la llegada de la reina el viernes 17 de abril, con actividades que continuarán hasta el sábado 18.

“Ica siempre va a ser un lugar muy especial porque fue justamente en la laguna de Huacachina donde por primera vez tomamos las riendas del Miss Perú”, afirmó Newton.
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, de pie frente a un mural colorido que representa un rostro femenino y un pájaro posado en una rama con bayas; confeti en el suelo
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, posa junto a un vibrante mural en Ica, Perú, mientras se prepara para su visita oficial a la región.

La directora agregó: “Creemos que tiene muchísimo para ofrecer al mundo. Esperamos que con la visita de Fátima podamos no solo reconocer la ciudad, sino también mostrar su gastronomía, cultura y, sobre todo, su calor humano”.

En otras ocasiones, el Perú ha recibido a reinas internacionales como Sheynnis Palacios y Iris Mittenaere, pero esta será la primera vez que una Miss Universo realiza una visita oficial a Ica. La organización busca posicionar la ciudad en la agenda internacional y mostrar sus atractivos a la audiencia global.

Fátima Bosch feliz por llegar a Perú

La propia Fátima Bosch manifestó su entusiasmo por este viaje durante una transmisión en TikTok. Recordó la relación cercana que mantiene con la comunidad peruana desde su época de estudiante en Italia. “Estoy muy emocionada por ir, de verdad. Ya quiero. Fíjense que yo con Perú traigo algo muy especial porque cuando estudiaba en Italia la comunidad peruana era muchísima”, compartió.

Bosch relató que junto a sus amigas visitaba un mercado atendido por peruanos. “Cuando ya estábamos hartas de comer pasta o pizza, nos íbamos a un mercadito donde había peruanos que vendían frijoles, papas, salsas… siempre nos trataban divino”, recordó la reina. Destacó el trato recibido y la amabilidad de la comunidad.

Fátima Bosch, Miss Universo, con corona y banda, sonríe a cámara en un vestido amarillo vibrante, apoyada en una barandilla de noche
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, posa sonriente con su corona y banda en un evento nocturno, antes de su esperada llegada a Ica, Perú.

“Siempre en el metro hablábamos con peruanos, eran súper buena onda. Cuando nos perdíamos, nos aconsejaban. Ya quiero ir a su país. Me urge conocer todo de su cultura”, añadió Bosch.

La visita de Fátima Bosch a Huacachina representa un hecho inédito para los certámenes de belleza en el Perú. Las actividades buscan resaltar la imagen de Ica y fortalecer la relación entre la organización Miss Universo y el público local.

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