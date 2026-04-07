Natalia Calmell Del Solar es la nueva reina de Miss Mesoamérica International y logra histórico bicampeonato para Perú

Natalia Calmell Del Solar es coronada Miss Mesoamérica International 2026 en El Salvador, consolidando un histórico bicampeonato para el Perú. (Instagram Natalia Calmell Del Solar)

El viernes 14 de marzo, el nombre de Natalia Calmell Del Solar quedó grabado en la historia de los certámenes internacionales de belleza. La joven artista, modelo y estudiante de Comunicaciones se coronó Miss Mesoamérica International 2026 en la gran final del concurso realizado en El Salvador, consolidando así un histórico bicampeonato para el Perú tras el triunfo de Maryori Morán en 2023.

La modelo y artista peruana triunfó en el certamen internacional celebrado en El Salvador, convirtiéndose en la segunda peruana en obtener la corona y siendo reconocida como Huésped Ilustre de Ica. Su logro, que destaca por su formación integral y compromiso cultural, confirma el ascenso del Perú en el mundo de la belleza internacional.

El certamen, dirigido por Francisco Cortez y reconocido por su enfoque cultural y su exigencia en pasarela, oratoria y trajes típicos, reunió a representantes de toda la región y fue seguido con atención por la prensa latinoamericana. Desde el inicio de la concentración, Natalia Calmell Del Solar se perfilaría como una de las favoritas, destacando por su elegancia, seguridad y talento artístico.

El resultado fue celebrado no solo por sus seguidores, sino también por autoridades, que el 19 de marzo la declararon Huésped Ilustre de Ica y le entregaron la Medalla de la Ciudad en el Palacio Municipal, en reconocimiento a su aporte en la promoción del Perú, la cultura y el turismo internacional. “Ser Perú ha sido una experiencia maravillosa y seguiré mostrando la riqueza cultural del Perú al mundo entero”, sostuvo la reina tras recibir la distinción.

Natalia Calmell Del Solar es reconocida como Huésped Ilustre de Ica y recibe la Medalla de la Ciudad por su aporte a la cultura y al turismo internacional. (Instagram Natalia Calmell Del Solar)

¿Quién es Natalia Calmell Del Solar?

Natalia Calmell Del Solar es una joven de 24 años que combina una sólida formación artística y académica. Estudiante de la carrera de Comunicaciones en la Universidad de Lima, pertenece al décimo superior y es reconocida por su disciplina y excelencia. Su carrera en el modelaje se inició a los 15 años junto a la destacada Marina Mora y se ha fortalecido bajo la tutela de profesionales como Natalie Vértiz, Richard Dulanto y Giuliana Weston, además de una experiencia internacional en la academia Multitalent de Buenos Aires, Argentina.

A nivel familiar, Natalia es prima hermana de Tatiana Calmell del Solar, Miss Perú 2024 y top 12 en Miss Universo, lo que convierte a la familia en un referente en el circuito de la belleza y el modelaje nacional. Ambas han demostrado compromiso, preparación y una visión de la belleza anclada en la cultura y el trabajo en equipo.

En el ámbito artístico, Natalia participó como actriz en la tercera temporada de ‘Luz de Luna’ y en videoclips musicales, como el de la reconocida cantante La India. Su formación actoral se vio enriquecida en 2024 por un año de estudios en la escuela ‘Otro Mundo’ de Cris Morena, en Argentina, donde perfeccionó su expresión escénica.

El triunfo de Natalia Calmell Del Solar destaca la formación integral, el compromiso cultural y la excelencia académica de la representante peruana. (Instagram Natalia Calmell Del Solar)

Durante la competencia en El Salvador, Calmell Del Solar fue reconocida por su fuerza en la oratoria, su seguridad en la pasarela y su elegancia. Además, obtuvo el segundo lugar en la categoría de traje típico, presentando un diseño inspirado en Las Manos Cruzadas de Kotosh, símbolo de la riqueza cultural del Perú.

“Gracias mi Dios, por darme la fuerza para alcanzar esta gran meta, este triunfo te lo dedico. Gracias a mi Perú por ser mi hogar y mi mayor pasión, porque representar a mi país es todo un honor”, escribió tras la coronación.

El impacto del triunfo y el bicampeonato peruano

Con la victoria de Natalia Calmell Del Solar, Perú alcanza un bicampeonato inédito en Miss Mesoamérica International, consolidando su prestigio en el circuito internacional de belleza. La modelo sucede a la colombiana Olga Álvarez y se convierte en la segunda peruana en obtener la corona, después de Maryori Morán en 2023.

El triunfo de Natalia marca un hito también por su enfoque cultural y social. El Miss Mesoamérica International promueve la cultura, el turismo y la labor social, pilares en los que Calmell Del Solar se ha comprometido desde el inicio de su reinado. “Esta corona no solo representa un sueño cumplido, también es el resultado del esfuerzo de un equipo increíble que creyó en mí y trabajó sin descanso”, destacó la reina.

Perú logra el bicampeonato en Miss Mesoamérica International tras los títulos consecutivos de Maryori Morán en 2023 y Natalia Calmell Del Solar en 2026. (Instagram Natalia Calmell Del Solar)

El evento se transmitió en vivo desde El Salvador y fue seguido por miles de personas en toda la región. El podio del certamen quedó conformado por la colombiana Ariana Fernández como virreina y la puertorriqueña Sheilian Marte Cruzado como primera princesa.

En la actualidad, Natalia mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte mensajes de inspiración, proyectos culturales y contenido de moda y estilo de vida. Su labor como embajadora continúa, promoviendo la cultura peruana y motivando a nuevas generaciones.

Con este logro, Natalia Calmell Del Solar se consolida como una figura inspiradora y como una embajadora de la belleza, la cultura y el talento peruano en el mundo.