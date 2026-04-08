Advierten que llevar prendas con logos de partidos políticos durante elecciones puede ser considerado delito

Un especialista detalla las conductas que son consideradas delitos electorales. Entérate por qué no puedes realizar propaganda política, ni siquiera portando prendas o distintivos de partidos, durante el día de la votación. Fuente: Exitosa

El próximo domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos acudirán a los centros de votación para elegir al presidente, vicepresidentes y miembros del Congreso. En esta jornada, la exhibición de propaganda electoral o cualquier manifestación explícita a favor de candidatos o partidos, incluso mediante prendas de vestir o material gráfico, constituirá un delito electoral bajo la normativa vigente.

Alfonso Barrenechea Cabrera, coordinador nacional de las fiscalías de prevención del delito del Ministerio Público, afirmó en Exitosa que portar “prendas de vestir o algún material que implique una propaganda en favor de un partido político” el día de los comicios podrá ser considerado una conducta delictiva.

Por su parte, la fiscal María Rabines Briceño, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro, precisó a Agencia Andina que la prohibición abarca polos, casacas y cualquier objeto con insignias partidarias, así como folletos y pancartas dentro o en las inmediaciones de los locales de sufragio.

ONPE: solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado a semanas de las elecciones. (Foto: Agencia Andina)

El despliegue logístico será de escala nacional: más de 7.000 fiscales repartirán sus funciones en todo el país para vigilar el respeto a las leyes electorales, actuar ante posibles delitos y dar curso inmediato a denuncias sobre intentos de captación de votos o la entrega de dádivas en favor de candidatos, como estipulan las normativas difundidas por el Jurado Nacional de Elecciones.

Está prohibido ingresar a locales de votación con prendas o elementos de partidos

Durante la jornada electoral, la legislación peruana prohíbe ingresar o permanecer en los locales de votación portando elementos identificables con partidos, candidatos o agrupaciones, cualquiera sea el formato. Barrenechea Cabrera que esa prohibición es extensiva al material gráfico, carpetas, útiles u otros objetos que impliquen una manifestación a favor de una organización política, incluso si el elector no pronuncia consignas. La infracción puede ser calificada penalmente y conlleva sanciones por delito electoral.

María Rabines Briceño añadió que la sanción no se limita a ser impedido de votar: “Si alguien asiste a votar con un polo o prenda alusiva a un partido, se le pedirá que no ingrese al local de votación o se solicitará quitárselo. Si ofrece resistencia a este tipo de solicitud, su conducta podría configurar un delito de desobediencia a la autoridad”, señaló. Las medidas, subrayó, buscan que el Ministerio Público actúe como defensor de la legalidad para hacer que la ley se cumpla.

Ambos fiscales coincidieron en que la vigilancia será estricta tanto para los votantes como para cualquier persona que se acerque a los centros de sufragio con propaganda visible, y que cualquier irregularidad puede ser denunciada directamente ante el fiscal presente en el local, quien tiene la instrucción de intervenir de inmediato.

Ciudadanos peruanos revisan las listas de votación con su DNI para ubicar su mesa de sufragio en el exterior de un local electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras prohibiciones durante la jornada electoral del 12 de abril

La normativa electoral peruana prevé un marco detallado de restricciones a partir de la semana previa y hasta después de la votación. Estas disposiciones intentan asegurar la transparencia y evitar todo intento de manipulación de la voluntad popular o alteración del orden público.

El día de los comicios, además de la prohibición de propaganda activa o pasiva, los ciudadanos y partidos deberán respetar las siguientes restricciones legales:

Desde el lunes 6 de abril está prohibida la difusión de encuestas de intención de voto. Las multas para quienes incumplan esta medida van de S/ 55.000 a S/ 550.000 , según el Jurado Nacional de Elecciones .

, según el . Desde el viernes 10, quedan proscritas todas las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político. La infracción es castigada con hasta dos años de prisión .

. La propaganda política en cualquier formato se suspende desde las 00:00 horas del sábado 11 . El incumplimiento conlleva condenas no menores de dos años de cárcel .

. El incumplimiento conlleva condenas no menores de . Aplica la “ley seca” desde las 08:00 del sábado 11 hasta las 08:00 del lunes 13. Durante ese periodo, la venta de bebidas alcohólicas está prohibida en todo el país . Los establecimientos que infrinjan esta norma pueden recibir penas de prisión de hasta seis meses y multas superiores a S/ 3.390 .

. Los establecimientos que infrinjan esta norma pueden recibir penas de prisión de hasta seis meses y multas superiores a . El domingo 12, entre las 07:00 y 17:00, están prohibidos los espectáculos públicos y cualquier reunión de electores en un radio de 100 metros de los centros de sufragio.

La normativa también restringe el ingreso con armas de fuego, incluso si el ciudadano cuenta con autorización legal para su porte, así como la organización de eventos públicos que puedan interferir con el desarrollo regular de la jornada, según precisó Barrenechea.

Restricciones electorales - JNE

Más de 7.000 fiscales se desplegarán durante las elecciones

El Ministerio Público anunció que desplegará a más de 7.000 fiscales distribuidos entre fiscales de prevención del delito y fiscales penales, con la misión de “garantizar la legalidad electoral en todo el territorio nacional”, informó María Rabines Briceño a Canal N. En la ciudad de Lima, cada local de votación contará con un fiscal asignado debido a la alta densidad de mesas de sufragio y la concentración de electores; en otras regiones, la cobertura será proporcional al número de centros y a la extensión territorial, lo que explica la diferencia en la asignación de fiscales.

Los fiscales de prevención actuarán antes, durante y después del cierre de las mesas, con acciones orientadas a evitar delitos como la suplantación de identidad, el voto inducido y la exhibición de propaganda irregular. Frente a incidentes confirmados, corresponderá la actuación inmediata de los fiscales penales.

El Jurado Nacional de Elecciones mantiene competencia exclusiva sobre las mesas de sufragio, en tanto que el Ministerio Público vigilará el cumplimiento de las normas fuera de los recintos, incluidas eventuales infracciones cibernéticas. La coordinación operativa con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos electorales busca cerrar cualquier brecha de seguridad antes, durante y después de la votación.

El despliegue de controles y limitaciones abarcará desde la difusión de encuestas hasta la prohibición de manifestaciones y venta de alcohol | JNE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que los locales abrirán entre las 7:00 y las 17:00 horas; quienes acudan fuera de ese rango pueden incurrir en infracciones según la zona. El incentivo para los miembros de mesa es de S/ 165 y el lunes posterior les corresponde un día de descanso legal. Las multas para quienes incumplan su deber pueden alcanzar montos elevados, según la ONPE.

Si ningún candidato presidencial supera el 50 % de los votos válidos, se convocará a una segunda vuelta en junio, con la participación de los dos postulantes que hayan recibido el mayor número de sufragios.