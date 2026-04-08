Perú

Christian Meier es acusado de incumplir concierto pese a recibir 59 mil soles: empresaria anuncia demanda

Brenda Vicente asegura que pagó el monto completo al artista y que ahora enfrenta pérdidas económicas y daños a su imagen

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Magaly Medina presenta el caso de Christian Meier, quien fue denunciado por una productora de Puno por no presentarse en un concierto pactado. La empresaria, Brenda Vicente, detalla las pérdidas de más de 150 mil soles y afirma que el cantante se retiró sin justificación. ATV/ Magaly TV La Firme.

La imagen pública de Christian Meier, construida durante años sobre una trayectoria considerada sólida y profesional, enfrenta hoy uno de sus momentos más delicados tras una denuncia que ha generado fuerte repercusión en el ámbito artístico nacional.

El reconocido intérprete fue acusado de no cumplir con una presentación en la ciudad de Juliaca, pese a haber recibido un pago adelantado de 59 mil soles, lo que ha derivado en un conflicto legal en ciernes y un debate sobre las condiciones en las que se canceló el evento.

La denuncia fue realizada por Brenda Vicente, gerente de Ezeiza Producciones, quien expuso su caso en el programa Magaly TV, La Firme. Según su versión, el concierto estaba programado como parte de una gira nacional y contaba con una proyección de asistencia cercana a mil personas, aunque finalmente se habrían vendido alrededor de 500 entradas. A pesar de ello, asegura que cumplió con todos los compromisos logísticos y económicos exigidos por el artista y su equipo.

Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.
Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.

Yo ya había cubierto todos los gastos. Una cierta cantidad de personas intentaron agredirme creyendo que yo cometí la falta. Se va a interponer una demanda por daños y perjuicios porque hay una pérdida de 159 mil soles”, manifestó la empresaria, visiblemente afectada, mientras mostraba los vouchers que acreditarían los pagos realizados.

Su testimonio no solo apunta a un presunto incumplimiento de contrato, sino también al impacto personal que le generó la reacción del público, que —según relató— llegó a responsabilizarla directamente por la cancelación del evento.

El caso, sin embargo, no se limita a una discrepancia comercial. En el reportaje difundido por el programa conducido por Magaly Medina, se incluyeron detalles que complejizan aún más la situación. De acuerdo con la denunciante, el artista habría abandonado el hotel el mismo día del concierto, aproximadamente a las cuatro de la tarde, sin previo aviso ni comunicación formal sobre la suspensión del espectáculo.

Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.
Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.

Ellos abandonaron el hotel a las cuatro y treinta y cinco, señor Christian. Acá están las cámaras. Usted cometió dolo. Usted se retira del recinto sin comunicación alguna de que la suspensión del evento”, afirmó, sugiriendo que la decisión habría sido unilateral.

Esta acusación se suma a otra hipótesis planteada por la propia empresaria, quien deslizó la posibilidad de que la baja venta de entradas haya influido en la cancelación. “Quizás yo puedo suponer, es un supuesto, que el señor Christian Meier no quiso salir a cantar con quinientas personas, pese a que yo soy la que cubre todos los gastos y yo ya había cubierto todos los gastos que ya están”, sostuvo.

Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.
Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.

En esa misma línea, fue enfática en rechazar cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido: “El señor alega que nosotros no cumplíamos con el requerimiento mínimo y eso es falso, es totalmente falso. Nosotros acá tenemos todas las pruebas de todos los pagos a los proveedores y la demanda se va a interponer por los daños y perjuicios, porque es una pérdida de más de ciento cincuenta mil soles”. La empresaria también insistió en que el monto adelantado al artista no es recuperable: “Son pagos de cincuenta y nueve mil soles, costo del artista, que no se recuperan”.

El conflicto escaló no solo en términos económicos, sino también en el plano reputacional. Vicente aseguró que su empresa se ha visto afectada por las acusaciones indirectas y por la percepción del público. “No va a venir a manchar mi imagen, manchar mi empresa y simplemente decir que fue culpa mía”, declaró, dejando en claro que buscará una resolución en la vía legal.

Asimismo, expresó su frustración por la falta de comunicación: “Espero que den la cara. Es fácil contestar una llamada, es fácil reunirte con las personas involucradas. Es fácil. Ahora es solo esperar el proceso legal, ¿no? Si ellos insisten y alegan que yo tuve el error, hay que demostrarlo legalmente”.

Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.
Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.

Entorno de Christian Meier se pronuncia

Según el reportaje, los 59 mil soles habrían sido distribuidos en diferentes cuentas vinculadas al entorno del artista, incluyendo Antash Media, Red Door Entertainment —a nombre de su mánager— y Tutuma S.A., empresa que, según la denunciante, estaría relacionada con la producción del cantante. Estos elementos podrían ser clave en una eventual demanda por daños y perjuicios.

Frente a estas acusaciones, el entorno de Christian Meier también ofreció su versión. La mánager del artista, Paloma Salazar, respondió mediante un mensaje de WhatsApp en el que sostuvo:

Somos un equipo que trabaja con estándares claros y una ética profesional intachable, por lo que no estamos dispuestos a operar bajo condiciones que comprometan la seguridad, la calidad del show o la experiencia del público, que siempre es nuestra principal prioridad”. En la misma línea, desde las redes sociales del artista se informó que no estaban dadas “las condiciones mínimas para brindar el show que el público merece”.

Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.
Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina considera que respuesta de equipo de Christian Meier es ‘gaseosa’

No obstante, estas respuestas fueron consideradas insuficientes por el programa televisivo y su conductora. Durante la emisión del 7 de abril, Magaly Medina cuestionó la falta de claridad en los argumentos del equipo del artista. “Es una respuesta bastante gaseosa, no dice absolutamente nada… es una respuesta protocolar, política, que no nos dice nada”, opinó.

Además, la conductora puso énfasis en lo inusual del caso, considerando el historial del artista. “Christian Meier siempre ha sido un hombre que ha cumplido con sus compromisos… jamás lo hemos visto envuelto en rollos de esta naturaleza”, comentó, dejando entrever su sorpresa ante la situación. También cuestionó el manejo comunicacional del equipo del cantante, señalando que ante una cancelación de este tipo, debería ofrecerse una explicación más transparente al público.

Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.
Denuncian a Christian Meier por no presentarse en Juliaca: pérdidas superarían los 150 mil soles. Captura: Magaly TV La Firme.

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