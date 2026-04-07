Rebeca Escribens condena a Diealis y exige mano dura contra creadores digitales acusados de violencia: “Debería estar en la cárcel”

El programa 'América Hoy' presenta el caso del streamer conocido como 'Diealis', quien ha sido denunciado por segunda vez por su expareja, Veronika Rojas, por agresión física, lo que generó indignación en la conductora Rebeca Escribens. Video: América TV / América Hoy

La denuncia por presunta agresión física y psicológica contra Diego Aliaga Huamán, conocido en redes como Diealis, ha conmocionado al público y a la industria de creadores de contenido en Perú. La víctima, Verónika Rojas, denunció que el streamer la golpeó e intentó asfixiarla tras una discusión en Barranco, episodio que ha sido respaldado con imágenes de lesiones y relatos que apuntan a una situación de violencia reiterada.

El caso, actualmente investigado como tentativa de feminicidio por la Fiscalía, ha generado una ola de indignación en la opinión pública. En ese contexto, la conductora Rebeca Escribens no dudó en pronunciarse con firmeza desde su programa.

“Realmente imágenes desgarradoras, este desgraciado debería estar en la cárcel, así de sencillo. Veo una imagen de una mujer golpeada, me causa indignación. Perdónenme si subo la voz, pero esto no debería pasar”, sentenció en vivo, visiblemente indignada tras conocer el testimonio y las pruebas presentadas por la joven agredida.

La conductora de ‘América Hoy’ se pronunció con dureza tras la denuncia de agresión física y psicológica contra el streamer Diealis. Escribens pidió que se sancione ejemplarmente al influencer y exigió una regulación urgente de los contenidos y transmisiones en redes sociales.

La denuncia contra el streamer Diealis por presunta agresión física y psicológica ha generado indignación y debate sobre violencia en redes sociales. (Instagram Rebeca Escribens / Diealis)

Escribens también cuestionó el papel de los padres y el entorno familiar, al recordar que el padre de la víctima advirtió sobre episodios previos de violencia. “¿El padre tenía conocimiento que habría sido violentada anteriormente?“, se preguntó, evidenciando la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con contundencia ante estos casos.

Rebeca Escribens exige regulación para los streamers y responsabilidad en redes

La conductora fue más allá y lanzó un llamado urgente a las autoridades para que se regule el contenido de los streamers y creadores digitales. “¿Cuándo va a existir un ente regulador para los streamers? Que están haciendo esas transmisiones de imágenes deplorables, dando mal ejemplo a los jóvenes de la nueva generación que creen que por tener una cámara y un internet pueden decir lo que se les da la gana”, expresó.

Escribens enfatizó que, a diferencia de los programas de televisión que están sujetos a regulaciones y lineamientos de contenido, las plataformas digitales permiten la transmisión de situaciones inaceptables sin ningún tipo de filtro o responsabilidad.

“Es responsabilidad nuestra como comunicadores tener mesura, tener control, dar el ejemplo al menos mientras tenemos el micrófono, eso no debería cambiar porque tengo una cámara en mi casa o porque soy un streamer”, remarcó, instando a que se establezcan reglas claras y sanciones para quienes abusan de su alcance en redes sociales.

Magaly Medina arremete contra el influencer Diealis tras la denuncia de agresión de su expareja. La conductora critica duramente a quienes usan su fama y dinero para sentirse por encima de la ley y cometer actos de violencia. Video: ATV / Magaly TV La Firme

El caso de Diealis, quien cuenta con una audiencia considerable en plataformas como TikTok y Kick, ha puesto bajo la lupa el comportamiento de algunos influencers y la falta de límites en la exposición de su vida privada, muchas veces normalizando conductas de riesgo y violencia ante públicos jóvenes y vulnerables.

El caso Diealis: denuncias e investigación fiscal

La denuncia policial presentada por Verónika Rojas describe un episodio de violencia alarmante ocurrido el 15 de marzo, tras una noche en una discoteca en Barranco. La joven relató que, luego de una discusión motivada por celos, fue agredida dentro de un vehículo.

“Coge con su antebrazo el cuello de la recurrente y procede a ahorcarla, solo cesando la acción violenta cuando la agraviada se quedó sin aire, inmediatamente la empuja contra la puerta del vehículo. Con tono burlón, le dice: ‘¿Estás llorando?’”, se lee en el parte policial. La víctima logró escapar y pedir ayuda tras un descuido del agresor.

Rojas también denunció haber recibido insultos, golpes en el rostro y jalones de cabello durante el episodio. El caso, según la defensa de la joven, es el episodio más reciente dentro de una serie de agresiones previas. La gravedad aumentó cuando la Fiscalía dispuso una investigación preliminar de 60 días bajo el cargo de tentativa de feminicidio, considerando las señales de estrangulamiento y la intencionalidad de causar daño grave.

La conductora de espectáculos le pidió a Verónica Rojas que no dé marcha atrás en su proceso contra el streamer | ATV / Magaly TV La Firme

La propia Rebeca Escribens alertó sobre el riesgo de que jóvenes y adolescentes, al verse reflejados en estos personajes, normalicen conductas violentas o irresponsables. El caso también ha evidenciado intentos de parte del entorno de Diealis de llegar a acuerdos económicos con la víctima para evitar que la denuncia siga su curso.

Según detalló la abogada de Rojas, se ofrecieron hasta 30 mil dólares a cambio de un video donde la joven se retractara y asegurara que todo había sido un malentendido, propuesta que la denunciante rechazó de inmediato.

Por su parte, Diealis admitió tener problemas con el alcohol y reconoció que no recuerda lo ocurrido, aunque sostuvo que eso no es justificación. “Yo me disculpo con usted, con su familia, sobre todo con Vero por lo que pasó. Yo no me acuerdo de nada, eso igual no es justificación”, declaró el streamer, quien actualmente ha restringido los comentarios en sus redes sociales.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha pronunciado sobre el sonado caso de la streamer Diealis, presunta víctima de violencia física y psicológica. Se han solicitado diligencias urgentes a la Policía Nacional para proteger a la víctima. Video: TikTok @josepastord

La gravedad del caso ha llevado a otras figuras públicas, como Magaly Medina, a pedir que la víctima no retire la denuncia y que siga adelante con el proceso judicial, subrayando la importancia de la justicia y el ejemplo para otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

El proceso continuará en manos del Ministerio Público, que deberá esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de Diealis. Mientras tanto, el debate sobre el papel de los streamers, la cultura digital y la protección de las víctimas sigue abierto en el país.