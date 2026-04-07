Pasajeros tardan media hora en tomar un bus por culpa de las extorsiones y evitan el asiento preferencial por temor a un ataque

La delincuencia se reinventa en Lima. Extorsión obliga a una empresa de transporte a paralizar parte de sus operaciones, generando largas esperas y temor entre los pasajeros. Transportistas y usuarios claman por una rápida acción de las autoridades. Fuente: Latina Noticias

Las extorsiones y cobros de cupos contra el transporte público en Lima ya no solo afectan a las empresas y los conductores: también están alterando la vida diaria de miles de pasajeros. La reducción de flotas por miedo a ataques armados y la sensación de vulnerabilidad dentro de los buses han convertido un viaje cotidiano en una rutina marcada por la incertidumbre. Usuarios que antes esperaban pocos minutos ahora pueden pasar hasta media hora en paraderos saturados, y adultos mayores prefieren no sentarse en los asientos reservados ubicados detrás del chofer por temor a convertirse en blanco de un atentado.

La situación se agrava porque las bandas criminales siguen reinventándose pese a las intervenciones policiales. “Ante la caída jurídica de esta línea de acción criminal de Los Titos, es muy seguro que van a traer problemas, van a generar confrontaciones porque tratan de rearmar su línea de acción criminal”, sostuvo Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, a Latina Noticias.

Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Según los propios conductores, la amenaza es tan fuerte que muchos han dejado de trabajar, lo que ha obligado a disminuir la frecuencia del servicio y ha generado largas colas en horas punta. Transportistas y pasajeros coinciden: ambos sienten incertidumbre y miedo frente a un conflicto criminal que avanza sobre las rutas de Lima.

La tensión es visible tanto en los terminales como dentro de los buses. Los usuarios no solo enfrentan tiempos de espera más extensos, sino que también han tenido que modificar hábitos básicos de viaje, como elegir dónde sentarse. La inseguridad afecta a todos los sectores de la población.

Pasajeros esperan hasta 30 minutos por menor circulación de buses ante extorsiones

El impacto directo de las extorsiones en el transporte público se evidencia en la reducción de flotas y, con ello, en el incremento del tiempo de espera. La paralización parcial de empresas como Consorcio Roma —cuyos conductores decidieron no salir a trabajar por temor a ataques armados— ha provocado un desequilibrio inmediato en varias rutas del Cono Norte.

Un pasajero que depende diariamente de estas líneas explicó: “Antes esperaba cinco a diez minutos. Pero ahora, por motivo de la extorsión, están demorando como 30 minutos”. El cambio en el tiempo de espera afecta sobre todo a quienes deben llegar a tiempo a sus centros de labores o estudios. En paraderos de avenidas principales, los usuarios describen escenas que antes no se veían: colas largas, aglomeraciones y personas que pierden varios buses llenos antes de subir.

Incendian dos buses en Comas. (Captura de pantalla: América Tv)

Otra pasajera confirmó este cambio: “Ahora último se está viendo la cosa que uno tiene que esperar 30 minutos. Antes era cinco minutos. Mucha diferencia”. Como ella, muchos ciudadanos perciben que la incertidumbre se volvió parte de sus recorridos, ya que desconocen si la línea operará con normalidad o con menos unidades debido al miedo de los conductores.

El miedo también domina a los trabajadores del transporte. Una consulta a un conductor sobre la operatividad de la flota obtuvo como respuesta: “Que yo sepa, 50 %, 60 % ahí nomás”. No es falta de personal, sino un temor extendido tras los recientes atentados que han causado víctimas mortales y unidades incendiadas.

Adultos mayores evitan asientos preferenciales por miedo a ataques en buses

La sensación de riesgo persiste al abordar el bus. Para muchos usuarios, los asientos más cercanos al conductor—en especial los reservados para personas con discapacidad, gestantes o adultos mayores—podrían ser los más expuestos si se registrara un ataque al chofer o cobrador.

Una adulta mayor entrevistada lo expresa sin rodeos. Aunque la ley le otorga ese espacio, decidió no ocuparlo: “Me siento más atrás... No, porque me da miedo”. Su testimonio representa una tendencia que se repite entre los pasajeros: evitar el primer asiento por considerarlo un punto vulnerable ante posibles disparos hacia la cabina.

Este nuevo atentado se suma al ocurrido en abril, cuando un conductor de la misma empresa resultó herido y los agresores dejaron amenazas previas.

Esto produce una doble consecuencia: quienes requieren de esos asientos los dejan vacíos por precaución y los siguientes pasajeros tampoco los ocupan por respeto o temor. Este nuevo desplazamiento dentro de los buses muestra hasta qué punto la violencia ha cambiado incluso los hábitos más simples del transporte urbano.

Más de 2.000 denuncias de extorsión

Aunque este fenómeno afecta directamente a pasajeros y empresas, integra un problema mayor que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene bajo vigilancia. Solo entre enero y febrero de 2026, se registraron más de 2.000 denuncias por extorsión a nivel nacional, siendo Lima Centro la zona con más casos (898). Estas mafias atacan no solo a transportistas, sino también a comercios, recicladores y emprendedores, ampliando su alcance y diversificando sus métodos.

Pese a que las cifras presentan una ligera reducción respecto al año anterior, la PNP advierte que las bandas criminales siguen reorganizándose para recuperar espacios y ejercer presión sobre rutas y negocios. En el sector transporte, esto se traduce en ataques armados, paralización de unidades y cobros diarios que afectan tanto la seguridad como los costos del servicio.