Fuerza Aérea evacúa niños y lleva médicos a zona afectada por tos ferina en Loreto

Tos ferina en aumento: operativos en Loreto buscan frenar contagios

La Fuerza Aérea del Perú desplegó un helicóptero MI-8MTV para trasladar brigadas médicas hasta la comunidad de Achu, un punto de difícil acceso donde los servicios de salud no llegan con facilidad, debido a un brote de tos ferina que afecta la zona.

A bordo viajaron epidemiólogos y voluntarios del Ministerio de Salud del Perú (Minsa), quienes reforzaron la atención en una población golpeada por esta enfermedad respiratoria. La intervención no se limitó al traslado de personal: también se entregó ayuda básica como camillas, herramientas y ropa, necesarias para atender a los pacientes en condiciones precarias.

En medio de la emergencia, se dispuso la evacuación de pacientes, entre ellos niños, hacia centros de salud. El objetivo fue asegurar que continúen sus tratamientos y evitar complicaciones. En zonas como estas, donde el acceso es limitado, cada traslado puede marcar la diferencia.

Traslados de emergencia y vacunación: la lucha contra la tos ferina en Loreto

Minsa despliega brigadas y refuerza vacunación

Desde que se reportaron los primeros casos de esta enfermedad, el Ministerio de Salud del Perú puso en marcha un plan más amplio en comunidades del Alto Chambira, en el distrito de Urarinas. Para ello, se destinaron S/200 000 con el fin de sostener brigadas médicas, medicamentos y acciones de vigilancia.

En el terreno, tres brigadas integrales recorren zonas como Patuyacu, Pucayacu y el propio Alto Chambira. Cada equipo está conformado por médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, epidemiólogos y personal de farmacia.

Su trabajo es diagnosticar, vacunar, tratar y hacer seguimiento a los casos reportados. También completan esquemas de vacunación en niños y gestantes, una de las medidas más importantes para frenar la propagación.

Helicóptero, brigadas y vacunas: la estrategia para contener la tos ferina en Loreto

Además, se realiza vigilancia constante para detectar nuevos casos y actuar a tiempo. En paralelo, se promueve información básica para que la población identifique síntomas y acuda a tiempo a recibir atención.

Qué es la tos ferina y por qué preocupa

La tos ferina es una enfermedad respiratoria muy contagiosa. Es conocida también como “tos convulsiva” o “tos de los 100 días” y puede aparecer en brotes cada tres a cinco años.

En el Perú, los casos han ido en aumento. Durante 2024 se registraron 251, y en lo que va del 2025 ya se reportan 293. Las regiones más afectadas son Loreto y Cusco, lo que ha encendido las alertas sanitarias.

El problema es más grave en niños pequeños, sobre todo menores de un año. En ellos, la enfermedad puede generar complicaciones como neumonía, convulsiones o problemas neurológicos.

Especialistas del sector salud explican que este incremento está relacionado con la baja cobertura de vacunación y con una mayor susceptibilidad de la población tras los años de la pandemia.

Loreto enfrenta brote de tos ferina con brigadas médicas y evacuaciones aéreas

Cómo prevenir la tos ferina y evitar contagios

La principal forma de prevenir la tos ferina es la vacunación. En el país, los niños deben recibir la vacuna pentavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad, y luego refuerzos con la vacuna DPT.

También existe una vacuna para gestantes, conocida como Tdap, que se aplica entre las 20 y 36 semanas de embarazo. Esta protege a los bebés en sus primeros meses de vida, cuando son más vulnerables.

Además de las vacunas, hay medidas básicas que ayudan a reducir el contagio: acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano con personas enfermas y seguir las indicaciones del personal médico.

Tos ferina en Loreto: brigadas llegan en helicóptero a comunidades aisladas

En paralelo, el país viene fortaleciendo el diagnóstico de esta enfermedad. A través del Instituto Nacional de Salud, se están implementando nuevas técnicas en laboratorios regionales para detectar casos con mayor rapidez.

En un contexto donde los brotes reaparecen, la combinación de atención oportuna, vacunación y vigilancia sigue siendo la principal herramienta para controlar la enfermedad, especialmente en zonas alejadas como las comunidades de Loreto.