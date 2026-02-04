Perú

McKinsey: seguros solo cubren medicinas al 100% a 1 de cada 4 peruanos; el resto, querría asegurarse con la farmacia de la esquina

Un revelador informe muestra que el 60% de peruanos opta por medicamentos genéricos, impulsados por el bajo costo en un contexto de limitada cobertura de seguros

Guardar
Solo el 25% de peruanos
Solo el 25% de peruanos cuenta con cobertura total de medicamentos a través de seguros de salud, según McKinsey & Company.

El acceso a medicamentos en Perú está marcado por la desigualdad y la búsqueda de alternativas más accesibles, según revela el informe “What’s next for pharmacies in Latin America?” de McKinsey & Company.

Los datos muestran que solo 1 de cada 4 peruanos cuenta con una cobertura total de medicamentos a través de seguros de salud, mientras que el 75% restante debe pagar de su propio bolsillo parte importante de sus tratamientos y estaría dispuesto a considerar nuevas opciones, como planes de salud ofrecidos directamente por farmacias.

La preferencia por genéricos y el peso del gasto en medicamentos

La sensibilidad al precio es el factor dominante en las decisiones de compra. Seis de cada diez peruanos prefieren medicamentos genéricos, principalmente por su menor costo y mayor accesibilidad.

Este comportamiento es aún más relevante si se tiene en cuenta que el 67% de los consumidores gasta más de S/50 mensuales en medicamentos que no están cubiertos por seguros de salud. Este gasto directo refleja la presión económica que enfrentan los hogares y la importancia de encontrar opciones asequibles.

La proximidad es determinante: el
La proximidad es determinante: el 80% de los peruanos elige farmacias cercanas, generalmente a menos de diez minutos de sus hogares o trabajos.

Disponibilidad: el factor que determina la lealtad y el cambio de farmacia

Más allá del precio, la disponibilidad de medicamentos se consolida como el principal detonante de cambio de farmacia. El 40% de los consumidores en Perú ha cambiado de farmacia porque no encontró el producto que necesitaba, demostrando que la falta de stock es una causa más relevante que el precio alto para perder clientes.

En un contexto donde el 80% de los peruanos elige la farmacia por cercanía y la mayoría tiene una a menos de diez minutos de su casa o trabajo, la gestión eficiente de inventarios se vuelve crítica para la competitividad del sector.

El canal digital crece, pero la tienda física sigue liderando, según McKinsey

La digitalización está en aumento, con un 25% de los consumidores latinoamericanos comprando medicamentos en línea de manera frecuente. En Perú, aunque el avance digital es más gradual, las plataformas online comienzan a ganar terreno.

Sin embargo, la presencialidad y la cercanía física siguen siendo determinantes, por lo que las cadenas que mejor integran la experiencia física y digital logran consolidar su liderazgo, de acuerdo con McKinsey.

La farmacia del barrio se
La farmacia del barrio se consolida como espacio clave para la prevención y el bienestar, cubriendo necesidades de cercanía y ahorro del consumidor peruano.

¿Inyectables 2.0? Un giro de negocio que estarían dejando pasar las farmacias

El informe destaca un cambio de paradigma: las farmacias no solo son puntos de venta de medicamentos, sino que comienzan a posicionarse como centros de salud de primer contacto. Más de la mitad de los consumidores en la región muestran interés en servicios de baja complejidad.

En Perú, uno de cada cuatro consumidores estaría dispuesto a pagar más de S/60 mensuales por planes de medicina preventiva ofrecidos por farmacias, buscando mayor seguridad y acceso a servicios cercanos, como aplicación de inyectables, chequeos básicos o asesoría nutricional.

Hacia un nuevo modelo de farmacia y seguros en el país

Los resultados del estudio de McKinsey sugieren que el futuro del sector pasa por una mayor integración de servicios, estrategias de precios competitivos, optimización de inventarios y una oferta omnicanal que combine la proximidad física con la conveniencia digital.

De esta manera, la farmacia del barrio podría convertirse en el principal espacio de prevención y bienestar, adaptándose al consumidor peruano que exige ahorro, disponibilidad, cercanía y nuevas soluciones de salud.

Temas Relacionados

medicinasmedicamentosgenericosfarmaciassaludMinisterio de SaludMcKinseypacientessegurosboticasperu-economia

Más Noticias

Papa León XIV visitará al Perú este año: llegada del Santo Padre será “entre noviembre y diciembre”

El anuncio oficial de la visita del pontífice, quien mantiene un vínculo cercano con el país tras vivir más de dos décadas en territorio nacional, se realizó durante una rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana

Papa León XIV visitará al

Jorge Benavides responde a Magaly Medina por imitarla tras su operación: “No le ha gustado, pero es mi personaje”

El comediante prepara su regreso a Panamericana este sábado 9 de febrero y asegura tener una cartelera renovada

Jorge Benavides responde a Magaly

Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV de los duelos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

El certamen internacional arrancará este miércoles 18 de febrero que tendrá como sede Lima. Los tres representantes peruanos están listos para iniciar su camino rumbo al Mundial

Programación del Sudamericano de Clubes

Qué se celebra el 4 de febrero en el Perú: de la gestión educativa estatal a la protección ambiental pasadno por golpes de Estado

Una fecha señalada por distintas efemérides en el país reúne desde episodios de relevancia política hasta reconocimientos en ámbitos educativos y acciones ambientales, marcando la historia nacional en diversos niveles

Qué se celebra el 4

¿Qué día cae de San Valentín’: 10 ideas para aprovechar esta fecha con bajo presupuesto

El Día del Amor y la Amistad suele implicar un alto desembolso económico, pero existen alternativas creativas y accesibles para celebrar sin afectar el presupuesto

¿Qué día cae de San
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El colapso del INPE: crisis

El colapso del INPE: crisis institucional, corrupción y fugas antes de la SUNIR

Marisol Pérez Tello dice que se evalúa la expulsión de Miguel del Castillo por asignar S/ 464 mil a su excanal

Investigan a Keiko Fujimori por enriquecimiento ilícito por los USD3,6 millones de Dionisio Romero

Contratación de amigas de José Jerí bajo modalidad para altos perfiles genera cuestionamientos por falta de experiencia

SUNIR reemplazará al INPE: los cambios que plantea el nuevo modelo penitenciario

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides responde a Magaly

Jorge Benavides responde a Magaly Medina por imitarla tras su operación: “No le ha gustado, pero es mi personaje”

Bad Bunny protagoniza el show de medio tiempo del Super Bowl 2026: cómo y dónde verlo en Perú

Examiga de Pamela López la denuncia por amenazas de muerte y abogado de Christian Cueva asume su defensa

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López durante su relación con Anelhí Arias: “fue una cosa de momento”

Rodrigo González y Gigi Mitre no se guardan nada sobre el regreso de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como dupla en ‘La Granja’: “el hambre y la necesidad”

DEPORTES

Programación del Sudamericano de Clubes

Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV de los duelos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Wilmer Aguirre apunta contra Hernán Barcos y lo responsabiliza de su salida de Alianza Lima: “No era una buena persona”

Pablo Lavandeira rompió su silencio por su salida de Alianza Lima y respondió si hubo indisciplinas el 2025: “Lo pasado queda ahí”

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026