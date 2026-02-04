McKinsey: seguros solo cubren medicinas al 100% a 1 de cada 4 peruanos; el resto, querría asegurarse con la farmacia de la esquina

Solo el 25% de peruanos cuenta con cobertura total de medicamentos a través de seguros de salud, según McKinsey & Company.

El acceso a medicamentos en Perú está marcado por la desigualdad y la búsqueda de alternativas más accesibles, según revela el informe “What’s next for pharmacies in Latin America?” de McKinsey & Company.

Los datos muestran que solo 1 de cada 4 peruanos cuenta con una cobertura total de medicamentos a través de seguros de salud, mientras que el 75% restante debe pagar de su propio bolsillo parte importante de sus tratamientos y estaría dispuesto a considerar nuevas opciones, como planes de salud ofrecidos directamente por farmacias.

La preferencia por genéricos y el peso del gasto en medicamentos

La sensibilidad al precio es el factor dominante en las decisiones de compra. Seis de cada diez peruanos prefieren medicamentos genéricos, principalmente por su menor costo y mayor accesibilidad.

Este comportamiento es aún más relevante si se tiene en cuenta que el 67% de los consumidores gasta más de S/50 mensuales en medicamentos que no están cubiertos por seguros de salud. Este gasto directo refleja la presión económica que enfrentan los hogares y la importancia de encontrar opciones asequibles.

La proximidad es determinante: el 80% de los peruanos elige farmacias cercanas, generalmente a menos de diez minutos de sus hogares o trabajos.

Disponibilidad: el factor que determina la lealtad y el cambio de farmacia

Más allá del precio, la disponibilidad de medicamentos se consolida como el principal detonante de cambio de farmacia. El 40% de los consumidores en Perú ha cambiado de farmacia porque no encontró el producto que necesitaba, demostrando que la falta de stock es una causa más relevante que el precio alto para perder clientes.

En un contexto donde el 80% de los peruanos elige la farmacia por cercanía y la mayoría tiene una a menos de diez minutos de su casa o trabajo, la gestión eficiente de inventarios se vuelve crítica para la competitividad del sector.

El canal digital crece, pero la tienda física sigue liderando, según McKinsey

La digitalización está en aumento, con un 25% de los consumidores latinoamericanos comprando medicamentos en línea de manera frecuente. En Perú, aunque el avance digital es más gradual, las plataformas online comienzan a ganar terreno.

Sin embargo, la presencialidad y la cercanía física siguen siendo determinantes, por lo que las cadenas que mejor integran la experiencia física y digital logran consolidar su liderazgo, de acuerdo con McKinsey.

La farmacia del barrio se consolida como espacio clave para la prevención y el bienestar, cubriendo necesidades de cercanía y ahorro del consumidor peruano.

¿Inyectables 2.0? Un giro de negocio que estarían dejando pasar las farmacias

El informe destaca un cambio de paradigma: las farmacias no solo son puntos de venta de medicamentos, sino que comienzan a posicionarse como centros de salud de primer contacto. Más de la mitad de los consumidores en la región muestran interés en servicios de baja complejidad.

En Perú, uno de cada cuatro consumidores estaría dispuesto a pagar más de S/60 mensuales por planes de medicina preventiva ofrecidos por farmacias, buscando mayor seguridad y acceso a servicios cercanos, como aplicación de inyectables, chequeos básicos o asesoría nutricional.

Hacia un nuevo modelo de farmacia y seguros en el país

Los resultados del estudio de McKinsey sugieren que el futuro del sector pasa por una mayor integración de servicios, estrategias de precios competitivos, optimización de inventarios y una oferta omnicanal que combine la proximidad física con la conveniencia digital.

De esta manera, la farmacia del barrio podría convertirse en el principal espacio de prevención y bienestar, adaptándose al consumidor peruano que exige ahorro, disponibilidad, cercanía y nuevas soluciones de salud.