En la cresta de la ola: exportaciones de frutas y hortalizas rozan USD 1.000 millones en enero y marcan otro récord histórico

Las exportaciones agrícolas peruanas alcanzaron USD 904 millones en enero de 2026, consolidando el liderazgo nacional en frutas y hortalizas.

Las frutas y hortalizas peruanas mantienen su impulso en los mercados internacionales. Solo en el primer mes de 2026, las exportaciones de estos productos alcanzaron los USD 904 millones, lo que representa el 73,4% del valor total de las agroexportaciones no tradicionales, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Este desempeño significó un crecimiento del 16,4% respecto al mismo periodo de 2025, consolidando la posición de Perú como referente mundial en la producción y exportación de arándanos, uvas, paltas, mangos y otros cultivos de alta demanda.

EEUU y Europa concentran la mayor demanda de productos peruanos

El repunte exportador tuvo como principales destinos a Estados Unidos, Holanda, México, España y Canadá, países que junto a Colombia, Inglaterra, China, Chile y Ecuador, concentraron más del 82% del valor de los envíos agrarios en enero.

En total, las agroexportaciones peruanas —considerando tanto alimentos tradicionales como no tradicionales— sumaron USD 1.330 millones en enero, un aumento del 8,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Perú refuerza su posición global como principal exportador de arándanos, uvas, paltas y mangos, aprovechando la alta demanda internacional.

Durante todo 2025, la venta de frutas y hortalizas al exterior superó los USD 8.104 millones, llegando a más de 100 mercados y ratificando la capacidad de adaptación y diversificación del agro peruano.

Los productos estrella continúan siendo los arándanos, las uvas, las paltas y los mangos, que han consolidado su presencia en los mercados del hemisferio norte, especialmente durante su temporada alta de consumo.

Diversificación y adaptación: claves para superar los desafíos climáticos

El crecimiento del sector ocurre incluso en un contexto de desafíos climáticos. La presencia del fenómeno El Niño durante los últimos meses no ha frenado el ritmo exportador, en buena medida gracias a la megadiversidad del territorio peruano y la existencia de 38 climas diferentes.

Estas características geográficas permiten desplazar la producción hacia regiones menos afectadas por las condiciones meteorológicas adversas. La flexibilidad ha sido clave para mantener la oferta constante y responder a la demanda internacional.

La agroexportación peruana creció 8,4% interanual y superó los USD 1.330 millones en enero de 2026, según cifras oficiales del MIDAGRI.

La innovación tecnológica y la mejora genética también han sido factores determinantes en la competitividad del sector. La introducción de nuevas variedades de frutas y hortalizas, adaptadas a las exigencias del mercado y al cambio climático, ha permitido mejorar la calidad, el sabor y la textura de los productos peruanos.

Estas estrategias han fortalecido la posición del país frente a competidores globales y han ampliado las oportunidades de ingreso para los pequeños productores.

Nuevos acuerdos fitosanitarios abren mercados para productores junior

El MIDAGRI, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), continúa gestionando acuerdos fitosanitarios con diversos países para facilitar el acceso de más productos agrícolas a nuevos mercados.

El objetivo es incrementar los ingresos del sector agroexportador y beneficiar especialmente a los pequeños agricultores, que representan el núcleo productivo en muchas regiones del país.

La diversidad climática del Perú, con 38 climas distintos, permitió trasladar la producción agrícola y mantener el ritmo exportador frente a El Niño.

El avance de las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas refleja no solo el potencial agroindustrial del país, sino también la capacidad de adaptación y respuesta frente a escenarios climáticos y de mercado exigentes.

Con una oferta diversificada, innovación constante y apertura de nuevos mercados, el sector sigue afianzando su rol como motor de crecimiento económico y generador de empleo a nivel nacional.