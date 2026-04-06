Aldo Miyashiro celebra la buena relación que tiene con Érika Villalobos y presume su amor por Gia Rosalino: "Soy muy feliz"

Durante su programa 'Habla Chino', Aldo Miyashiro fue sorprendido por una pregunta directa de su invitada, Daniela Darcourt, sobre si esta vez tomaría su relación 'en serio'. Observa la reacción del conductor y su sincera respuesta sobre el pasado y su presente. Video: Willax TV / Habla Chino

Aldo Miyashiro se encuentra en un momento de estabilidad y plenitud personal. En una reciente entrevista en su programa ‘Habla Chino’, el conductor y actor no solo habló de su relación con su exesposa Érika Villalobos, madre de sus hijos, sino que también compartió su entusiasmo y gratitud por su actual romance con la actriz Gia Rosalino.

El conductor y actor peruano se sinceró sobre su presente sentimental y familiar, destacando el vínculo cordial que mantiene con su exesposa, Érika Villalobos, y la felicidad que ha encontrado al lado de la actriz Gia Rosalino. Miyashiro reflexionó sobre las lecciones que dejó el pasado y su compromiso con una nueva etapa de su vida.

“Sí, estoy enamorado, tratando de hacer las cosas bien. Evidentemente uno en la vida, a veces, se puede equivocar; es parte del juego. Somos seres humanos falibles y nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y reparar, de alguna manera, lo que hemos dañado”, confesó Miyashiro, reconociendo así los errores del pasado y su deseo de asumir el presente con responsabilidad y madurez.

El exconductor de ‘La banda del chino’ enfatizó que, tras un periodo de autocrítica y trabajo personal, logró reconstruir la relación familiar y superar el escándalo mediático que lo sacudió hace dos años.

Aldo Miyashiro sonríe mientras expresa su felicidad por la buena relación que mantiene con Érika Villalobos y su amor por Gia Rosalino.

“Con muchísima suerte y con muchísimo tiempo, creo que he podido, de alguna manera, más que transformarme, lograr que ese momento de mi vida (un ‘ampay’) no me defina. Tengo una gran relación con mis hijos, estoy muy feliz. Tengo una gran relación con Érika; a veces, en broma, decimos que estamos en el mejor momento de nuestra relación”, sostuvo, evidenciando la madurez alcanzada tras la separación.

Por otro lado, Miyashiro resaltó el valor de su nueva pareja y la importancia de cuidar el vínculo: “De alguna manera se dio esta oportunidad de conocer a alguien muy especial, con quien soy muy feliz, y voy a tratar evidentemente de no hacerle daño. El daño, a veces, es involuntario y uno no calcula lo que puede pasar o lo que puede hacer”, expresó, manifestando su compromiso con Gia Rosalino.

El presente de Érika Villalobos

Por su parte, Érika Villalobos también ha hablado abiertamente sobre su proceso de sanación y el camino hacia el perdón tras la infidelidad de Miyashiro, escándalo que marcó la ruptura de su matrimonio de 17 años. La actriz ha dejado claro que no guarda rencor y que optó por el perdón para su propio bienestar.

“Tienes que perdonar para estar bien contigo, porque si cargas un rencor, cargas una mochila de odio. Entonces tú eres la que está pagando eso, nadie más”, declaró en una entrevista previa. Villalobos ha reconstruido su vida sentimental y actualmente mantiene una relación a distancia con el empresario Erik Zapata, con quien está por cumplir tres años de romance.

Érika Villalobos cuenta cómo mantiene viva su relación a distancia con Erik Zapata entre Perú y Estados Unidos.

“No es fácil, pero te obliga a que hagas las cosas con calma, que te tomes tu tiempo. No es casualidad que así nos esté pasando. Ya son tres años, lo estamos haciendo bien y ya llegará el momento”, relató la actriz, quien también ha dejado en claro que su vínculo con Miyashiro es cordial y que ambos priorizan el bienestar de sus hijos.

En el aspecto profesional, Villalobos protagonizó junto a Miyashiro la telenovela ‘Perdóname’, experiencia que definió como un reto y un trabajo más en su carrera, aunque confesó que no quedó completamente satisfecha con el resultado final por discrepancias en el manejo de los guiones.

Una familia reconfigurada y el aprendizaje tras el escándalo

El escándalo mediático que derivó en la separación de Miyashiro y Villalobos tuvo como punto de quiebre un “ampay” en 2022 que expuso la infidelidad del conductor con una exreportera. El tema se convirtió en tendencia y, durante meses, ambos fueron el centro de atención pública.

Sin embargo, el tiempo y el trabajo personal permitieron a los exesposos redefinir su relación y mantener una convivencia armoniosa por el bien de sus hijos. Miyashiro ha insistido en que el error no lo define como persona y que, pese a las dificultades, ha logrado reconstruir su vida afectiva y familiar.