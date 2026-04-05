La tradición de los huevos de Pascua, una costumbre que une generaciones durante el domingo de resurrección

Los huevos de pascua representan el renacer y está ligado a la resurrección de Jesucristo.

Los huevos de Pascua se encuentran entre los símbolos más reconocibles y esperados durante la Semana Santa en distintas regiones del mundo. Esta costumbre, que hoy abarca desde huevos decorados a mano hasta sofisticadas piezas de chocolate, posee un trasfondo histórico que conecta tradiciones ancestrales con prácticas contemporáneas. Según Reuters, el intercambio y la búsqueda de huevos de Pascua se ha consolidado como una de las actividades centrales en la celebración de la Pascua, especialmente en países de Europa y América.

¿Cómo se origina la práctica de los huevos de pascua?

La práctica de regalar o esconder huevos durante la Semana Santa tiene raíces profundas. Antes de la llegada del cristianismo, en civilizaciones de Europa y Medio Oriente, el huevo era visto como un emblema de vida, fertilidad y renovación. Este simbolismo se integró de manera orgánica a la festividad cristiana, que conmemora la Resurrección de Jesús. De acuerdo con The Guardian, el huevo pasó a representar la esperanza y el nuevo comienzo, valores que se asocian directamente con la Pascua.

Durante la Edad Media, el acto de decorar huevos cobró fuerza. Las familias recolectaban huevos de diferentes aves, los pintaban con motivos alegres y los protegían con cera para su conservación. BBC News señala que en esa época surgió también la tradición de esconder los huevos en jardines y hogares, generando juegos y búsquedas que involucraban a los niños y a la comunidad. Esta costumbre, lejos de perder vigencia, se mantiene con igual entusiasmo en la actualidad.

Una mesa festiva de Pascua con rosca, huevos de chocolate, empanadas de pescado y vegetales, trufas de coco y bocaditos de zanahoria con queso crema, todo listo para compartir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Desde cuándo se inició la práctica de los huevos de pascua?

Una de las variantes más populares es la de los huevos de chocolate, que comenzó a desarrollarse en el siglo XIX en Francia y Alemania. Según datos recogidos por Reuters, los primeros ejemplares eran macizos, ya que la técnica para hacerlos huecos todavía no existía. Con el avance de la tecnología y el perfeccionamiento de los métodos de producción, las chocolaterías europeas empezaron a fabricar huevos de chocolate en grandes cantidades, haciendo del producto un elemento inseparable de la Pascua moderna.

¿Qué países del mundo tienen la costumbre de huevos de pascua?

La masificación de los huevos de chocolate encontró eco en todo el mundo. Las tiendas especializadas y supermercados de América Latina, especialmente en Perú, reportan cada año un aumento en la demanda de estos productos durante Semana Santa, según cifras citadas por BBC News. El atractivo de los huevos de chocolate no distingue edades, y su presencia en la mesa familiar se ha convertido en parte fundamental de la celebración.

Existen registros que muestran el alcance que ha logrado esta tradición. El Libro Guinness de los Récords certificó la fabricación del huevo de Pascua más grande del mundo en Cortenuova, Italia, con un peso de 7.000 kilogramos (15.873 libras) y una altura de 10 metros (34 pies). El proceso requirió la colaboración de un equipo de expertos y toneladas de chocolate, lo que subraya la magnitud que puede llegar a tener este símbolo en ciertas comunidades.

El conejo de Pascua acompaña esta costumbre como otro ícono de fertilidad y renacimiento. Antes de la era cristiana, el conejo ya era considerado un animal con fuerte carga simbólica debido a su capacidad de reproducción y su aparición durante la primavera. The Guardian detalla que el conejo fue incorporado a las festividades de Pascua como mensajero de los huevos, reforzando la idea de abundancia y prosperidad.

Este creativo postre presenta un huevo de Pascua de chocolate dividido, revelando su interior de tiramisú esponjoso, espolvoreado con cacao y adornado con granos de café y menta, sobre una mesa de madera con dulces de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las búsquedas de huevos en jardines y viviendas reúnen a familias y comunidades. La mecánica es sencilla: los huevos, ya sean pintados o de chocolate, se ocultan y los niños salen a encontrarlos. De acuerdo con Reuters, en algunas regiones esta actividad ha adquirido un significado adicional, pues simboliza la persecución y posterior protección de la figura de Jesús durante su infancia, de acuerdo con relatos de la tradición cristiana.

El significado del huevo, tanto en su origen pagano como en su adopción cristiana, trasciende fronteras y épocas. En la actualidad, la diversidad de formas, colores y sabores refleja la capacidad de esta tradición para renovarse y perdurar. Según BBC News, la Pascua sigue siendo una oportunidad para que las familias celebren la vida y la esperanza a través de un símbolo sencillo, pero profundamente evocador.