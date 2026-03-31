‘Prima’ de Josimar sorprende al asegurar que nunca estuvo embarazada del salsero: “Yo decidí jod***”

La prima de Josimar, a la izquierda, y el salsero, a la derecha, aparecen en una imagen que ilustra la sorprendente declaración sobre su supuesto embarazo.

Verónica Gonzáles, conocida en el entorno mediático como la “prima” de Josimar Fidel, causó conmoción durante una transmisión en vivo del programa Q’Bochinche al admitir que nunca estuvo embarazada del salsero y que todo fue una invención de su parte. El impacto de sus declaraciones dejó atónitos a los conductores del espacio televisivo, quienes no ocultaron su sorpresa ante la revelación.

Gonzáles, ubicada en el centro de la polémica desde hace meses, afirmó de manera directa: “No estoy embarazada, nunca estuve embarazada y son temas que voy a dejar ahí...”, palabras que marcaron el inicio de una confesión inesperada. La protagonista reconoció que su decisión de inventar el embarazo nació como reacción a una serie de problemas personales con el cantante peruano.

“La gente seguramente pensará que por decir esto, pierdo credibilidad, me da igual, pero yo sé exactamente lo que pasó y por qué motivo hice eso”, sostuvo durante la conversación, según recogió el equipo de Q’Bochinche.

Verónica Gonzáles aseguró que inventó el embarazo por unos problemas que tuvo con el salsero | TikTok / Ric La Torre

La polémica cobró fuerza cuando Gonzáles explicó los motivos que la llevaron a mentir sobre su supuesto embarazo. La joven señaló que tomó esa decisión después de que Josimar Fidel la acusara de intentar extorsionarlo y de mantener una relación con un primo suyo.

“Yo sé que a Josimar se le volteó la tortilla y se molestó porque yo decidí hablar y decir las cosas tal cual son”, expresó. Según detalló, la reacción del cantante y una discusión con María Fe Saldaña estuvieron motivadas por la filtración de una foto en la que ambos aparecían tomados de la mano, aunque Gonzáles negó cualquier intención de seguir el relato que se construyó en torno a una supuesta relación familiar.

“Cuando él decidió inventar que yo lo estaba extorsionando y que yo estaba con su primo, yo decidí joderlo también... Por eso su reacción y por eso la discusión con María Fe. Él sabía que esa foto iba salir conmigo agarrado de la mano, lo que no sabía era que yo no le iba seguir el jueguito de la prima”, sentenció Gonzáles en el programa, según la emisión transmitida por Q’Bochinche.

Verónica Gonzáles, conocida como la prima de Josimar, sorprendió al público al asegurar que nunca estuvo embarazada del salsero, generando gran controversia en el ámbito del espectáculo.

Josimar reacciona a la confesión de Verónica Gonzáles

La respuesta de Josimar Fidel no tardó en llegar después de que su “prima” hiciera pública la verdad sobre el embarazo. El cantante peruano se puso en contacto con la producción de Q’Bochinche para dejar clara su postura y anunciar que tomará medidas legales tras la difusión de la noticia falsa.

“La voy a meter presa por difamación, nada más le voy a decir. No voy a parar hasta hacer justicia. No es tan fácil agarrar el nombre y destruir a una persona solo porque me dio ganas de jo...”, escribió el salsero en un mensaje compartido por el programa conducido por Samuel Suárez. Además, expresó su molestia por la repercusión de la historia y aseguró que no permitirá que su imagen pública sea dañada por declaraciones infundadas.

La mujer, supuesta "prima" del salsero Josimar, admitió en un programa de televisión que nunca estuvo embarazada, revelando que su intención era dañar al artista.

El artista también advirtió que su equipo legal evaluará acciones no solo contra Verónica Gonzáles, sino contra los medios que dieron espacio a la versión de los hechos. “Lo que diga o haga la señora no me interesa... ¿Le van a seguir creyendo después de todo? Allá ustedes pero sí les digo que yo me voy a ir con todos los que afirmaron y se presentaron para dar esta información falsa de mi persona, no voy a parar, mis abogados están pendientes de todo esto”, remarcó Josimar Fidel en comunicación con el programa de espectáculos.

La controversia mediática en torno a Josimar y Verónica Gonzáles sigue generando repercusión, mientras ambos protagonistas enfrentan las consecuencias públicas y legales de una historia que comenzó como una supuesta relación personal y terminó exponiendo una cadena de engaños y acusaciones cruzadas.