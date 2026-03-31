Perú

FBI entrega a Perú valioso lote de piezas coloniales y prehispánicas incautadas en operativos recientes

Tras investigaciones en Nuevo México y Nevada, las autoridades estadounidenses devolvieron 48 objetos culturales en una ceremonia oficial en Washington. El acuerdo bilateral entre ambos países refuerza la protección del patrimonio nacional

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FBI devolvió al Perú 48 objetos coloniales y prehispánicos.
FBI devolvió al Perú 48 objetos coloniales y prehispánicos.

El pasado 24 de marzo, la Oficina Federal de Investigación (FBI) formalizó la devolución al gobierno peruano de 48 objetos culturales considerados de valor histórico, en una ceremonia realizada en la Embajada del Perú en Washington D.C..

Esta entrega incluyó pinturas coloniales, textiles y cerámicas prehispánicas, así como ornamentos de plata, representando distintos periodos y culturas peruanas, como la de Chancay y el imperio inca.

Según reportó EFE, la recuperación de estas piezas es el resultado de un proceso legal y de investigación, que permitió confirmar su pertenencia legítima al patrimonio peruano.

El FBI actuó tras operativos en las ciudades de Santa Fe (Nuevo México) y Las Vegas (Nevada), donde se incautaron los objetos tras identificar que su procedencia respondía a tráfico ilícito.

El subdirector de la División Criminal del FBI, Heith Janke, afirmó que “la Oficina Federal de Investigación se enorgullece de trabajar con el ministro de Cultura peruano para devolver artefactos significativos para el patrimonio cultural de su nación”.

El lote incluye piezas que abarcan siglos de historia, y su repatriación permite que vuelvan a ser parte de la memoria colectiva del país.

La ceremonia de devolución contó con la presencia del embajador del Perú en Estados Unidos, Rodolfo Coronado, quien agradeció la cooperación internacional y subrayó la importancia de proteger la identidad cultural.

Entre los objetos recuperados se encuentran adornos de plata, textiles y cerámicas, así como pinturas coloniales y piezas asociadas a culturas precolombinas. El trabajo conjunto entre la Embajada del Perú y las agencias federales estadounidenses resultó clave para restituir estos bienes.

FBI devolvió al Perú 48 objetos coloniales y prehispánicos.
FBI devolvió al Perú 48 objetos coloniales y prehispánicos.

Un acuerdo bilateral y la lucha contra el tráfico ilícito

La entrega de los 48 objetos coincide con la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, fortaleciendo una colaboración que se apoya en un acuerdo vigente desde 1997.

Este instrumento legal restringe la importación de materiales arqueológicos y etnológicos peruanos a territorio estadounidense, convirtiéndose en una medida efectiva contra el tráfico ilícito de patrimonio.

El Programa de Delitos de Arte del FBI ha jugado un papel relevante en este proceso. Desde su creación en 2004, ha conseguido la recuperación de más de 20 000 piezas valoradas en más de mil millones de dólares (unos 950 millones de euros).

El caso peruano es un ejemplo de cómo las acciones coordinadas permiten devolver bienes patrimoniales a sus países de origen. En la región, muchas piezas saqueadas acaban en mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos y Europa.

FBI devolvió al Perú 48 objetos coloniales y prehispánicos.
FBI devolvió al Perú 48 objetos coloniales y prehispánicos.

El embajador Alfredo Ferrero indicó que estos objetos representarán una muestra tangible de la colaboración bilateral durante el próximo Tercer Taller sobre la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, organizado por la Embajada de Estados Unidos en el Perú junto a los ministerios de Relaciones Exteriores y Cultura. Perú ha conseguido repatriar más de 1.700 objetos culturales desde 2023, reforzando su compromiso con la recuperación de bienes extraídos ilegalmente.

La protección del patrimonio cultural peruano se mantiene como una prioridad para ambos países, en un contexto donde la cooperación internacional se revela esencial para frenar el tráfico y preservar la memoria histórica.

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