‘Esto es Guerra’ se pronuncia tras acusación por abuso sexual contra Piero Arenas: “Ya no forma parte del equipo”

‘Esto es Guerra’ se pronuncia tras acusación por abuso sexual contra Piero Arenas

La reciente denuncia por presunto abuso sexual y difusión de imágenes íntimas contra Piero Arenas, exintegrante del reality ‘Esto es Guerra’, ha generado conmoción en la opinión pública.

El caso, actualmente en manos de la Fiscalía, involucra a una joven de 19 años y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las figuras mediáticas y los protocolos de los programas de televisión ante hechos de esta gravedad.

‘Esto es Guerra’ aclara la situación de Piero Arenas

Ante la ola de rumores y la presión mediática, la producción de ‘Esto es Guerra’ emitió un comunicado a través de sus redes sociales:

“Piero Arenas no pertenece al equipo de EEG desde marzo de 2025. Su paso por el programa, junto a dos integrantes más, los días 10, 11 y 13 de marzo de 2026 fue para reemplazar a guerreros lesionados. Ahí acabó su participación”, dice en un inicio del pronunciamiento.

“Rechazamos el presunto delito que se le atribuye. Confiamos en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes y actuarán con la debida rigurosidad, considerando la gravedad del caso con todos los implicados”, terminó.

Con este pronunciamiento, PROTV —productora del reality— tomó distancia de Arenas y subrayó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia sexual, dejando en claro que esperarán el resultado de las investigaciones oficiales.

‘Esto es Guerra’ emite comunicado y descarta que Piero Arenas trabaje actualmente en dicho reality. IG

Los detalles de la denuncia: abuso sexual y difusión de imágenes íntimas

Según el informe presentado en 'Magaly TV La Firme’, la denunciante, Marcela Sánchez, relató que los hechos ocurrieron durante un viaje a Iquitos, donde Piero Arenas transmitía una fiesta por la plataforma digital Kick.

La joven afirmó que fue llevada a un hospedaje y, tras consumir alcohol y encontrarse inconsciente, habría sido víctima de abuso sexual. Además, denunció la difusión y presunta comercialización de imágenes íntimas sin su consentimiento, lo que agrava la situación legal del influencer.

El abogado de la joven, Felipe Salas, explicó que el caso implica dos delitos graves: violación a una persona en estado de inconsciencia y exposición no autorizada de contenido sexual. De comprobarse los hechos, Arenas podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

El mediático influencer quedó bajo la lupa de las autoridades luego de que una joven relatara ante la prensa y la justicia que fue víctima de agresión y exposición no autorizada de contenido privado. Magaly TV La Firme / ATV

Piero Arenas habría buscado un acuerdo económico

Piero Arenas enfrenta nuevas acusaciones luego de que la joven que lo denunció por abuso sexual, Marcela Sánchez, afirmara que recibió ofertas de dinero para no continuar con el proceso legal tras la difusión de videos íntimos.

En entrevista con 'Magaly TV La Firme’, Sánchez, de 19 años, relató que tras la exposición de las imágenes en redes sociales, la contactaron para ofrecerle una suma económica y pedirle que “arreglara las cosas” sin acudir a la justicia.

“Me llamaron ofreciéndome dinero para que no haga la denuncia y no lo perjudique”, sostuvo la denunciante.

La denunciante relató que tras la difusión de imágenes íntimas le ofrecieron dinero, mientras la investigación incluye a otros streamers presentes en la reunión. Magaly TV La Firme/ ATV

Sánchez viajó desde Iquitos a Lima para formalizar la denuncia contra Arenas, exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y streamer, y aseguró que su vida “se arruinó por completo” tras los hechos y la publicación de los videos, que ahora forman parte de la investigación fiscal. El caso también involucra al creador de contenido Kingteka (Abraham Canes), quien fue grabado espiando por la ventana del cuarto donde Arenas y la joven se encontraban.

Las autoridades analizan las grabaciones y los testimonios para determinar las circunstancias del presunto abuso, ocurrido tras una fiesta y consumo de alcohol, cuando la víctima perdió la conciencia y quedó vulnerada.

Hasta el momento, Piero Arenas no ha emitido declaraciones formales sobre la denuncia, manteniendo su actividad habitual en redes sociales.

La Fiscalía, por su parte, ya inició el peritaje de las pruebas audiovisuales y continúa con la investigación para esclarecer responsabilidades y determinar la veracidad de los hechos denunciados.

Cabe recordar que, en días previos, Arenas protagonizó una polémica con Magaly Medina, a quien amenazó con enviar una carta notarial por sus críticas, lo que incrementó la exposición mediática del caso.

Fuerte acusación contra Piero Arenas, investigan presunto abuso sexual y difusión de videos. Esto es Guerra/ América TV