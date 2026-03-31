Perú

Corte de agua para este 02 abril: conoce las zonas afectadas y los horarios

Se recomienda que los vecinos reserven agua previamente en envases higiénicos y cerrados para prevenir dificultades mientras dure la suspensión del suministro

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Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.
Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.

Durante el feriado del jueves 2 de abril, Sedapal anunció que hay un corte programado de agua potable que afectará a diversos sectores de Lima Metropolitana. La restricción, que impactará tanto a viviendas como a comercios, forma parte de un plan de mantenimiento destinado a optimizar la red de distribución y reforzar la seguridad en el abastecimiento para la ciudadanía.

La empresa estatal detalló a través de sus plataformas digitales que la suspensión se llevará a cabo de forma gradual y se extenderá por varias horas en los distritos previamente notificados.

Ante esta situación, Sedapal exhortó a los residentes y responsables de locales ubicados en las zonas involucradas a adoptar medidas preventivas, como almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante el lapso de restricción.

Asimismo, la compañía subrayó la relevancia de utilizar el recurso de manera responsable y evitar el derroche, con el objetivo de minimizar inconvenientes mientras se normaliza el servicio. La reposición del suministro se realizará de acuerdo con el cronograma técnico establecido por la entidad.

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.
Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A. H. Túpac Amaru Mz. L1-K1-LL1-M1-J1-I1-N1-H1

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Horacio Zevallos grupos I, J, L
  • A. H. Dulce Amanecer Esquema Zevallos
  • A. H. Corazón de Jesús - Esquema Zevallos
  • A. H. Cocharcas Esquema Zevallos
  • A. H. Los Jardines Esquema Zevallos
  • A. H. Cruz de Mayo Esquema Zevallos
  • A. H. Inmaculada Concepción Esquema Zevallos
  • A. H. Nuevo Progreso Esq. Zevallos, A.H. Pinos Esquema Zevallos

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

  • A. H. Horacio Zevallos Grupo I
  • Cuadrante: Asoc. Sector Villa Las Praderas
  • Sector norte alta anexo 8
  • Asoc. Prov. Paz y Desarrollo San Pedro y San Pablo
  • Agrup. Viv. Santa Rosa
  • Junta Vecinal sector Señor de los Milagros
  • Sector R2

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Lurigancho

  • Agrup. Familiar San Cristóbal
  • Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio
  • A. H. San Francisco de Jicamarca
  • Asoc. Viv. Esmeralda de Jicamarca Herederos Hernandez Valenzuela
  • Asoc. Valle Sagrado
  • Asoc. Viv. Nuevo Paraíso Nievería
  • Asoc. Nievería
  • Asoc. Criadores de Animales Rinconada de Nievería Jicamarca R-RP01
  • A. H. Casa Huerta La Campiña sector A y B
  • Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna R-RP04
  • A. H. Violeta Correa de Belaúnde

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.

La Molina

  • Coop- Vivienda Musa I, II y III etapa
  • Urb. El Sol de La Molina II y III etapa

Asoc. Los Arbolitos

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Copp. Vivienda Musa IV y V etapa

Asoc. Los Arbolitos

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

La Molina

  • Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa
  • Urb. El Sol de La Molina II y III etapa

Asoc. Los Arbolitos

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

Consejos ante el corte de agua

  • Almacene agua potable en recipientes limpios y bien tapados para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene personal y preparación de alimentos durante el corte.
  • Reserve una cantidad adicional de agua para la limpieza de manos y el uso en inodoros.
  • Evite llenar piscinas, lavar autos o realizar actividades que impliquen un consumo excesivo durante la suspensión del servicio.
  • Mantenga cerradas las llaves de paso para prevenir posibles fugas o ingreso de aire en las tuberías.
  • Desinfecte los recipientes antes de almacenar el agua.
  • Utilice el recurso de forma responsable hasta que se restablezca el suministro.

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