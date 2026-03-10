Heeseung deja el grupo de K-pop ENHYPEN para iniciar una nueva etapa como solista

Según la agencia BELIFT LAB, la decisión se tomó tras extensas conversaciones sobre el futuro del grupo.(Créditos: BELIFT:LAB)

Este martes, una noticia abrupta sacudió a los fans del grupo k-pop ENHYPEN. Heeseung, uno de sus integrantes, dejará la boyband después de seis años de trayectoria para iniciar una nueva etapa como solista. La decisión fue confirmada el 10 de marzo por la agencia BELIFT LAB, que explicó que el artista continuará bajo el sello mientras prepara su debut individual.

El anuncio se realizó a través de un comunicado publicado en las plataformas oficiales del grupo y en la comunidad de fans Weverse.

“Tras profundas conversaciones sobre la visión de futuro de cada miembro y la dirección del equipo, confirmamos que Heeseung tiene un camino musical claro que desea seguir”, señaló la agencia en su declaración. “Después de una cuidadosa consideración, decidimos respetar sus aspiraciones”.

La compañía también aclaró que, a partir de ahora, ENHYPEN continuará sus actividades con seis integrantes: Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-ki. Aunque el grupo seguirá promoviendo nueva música y presentaciones, la salida de Heeseung marca el primer cambio de alineación desde su debut.

“Es difícil explicar cada detalle en un comunicado breve”, añadió la empresa. “Queremos enfatizar que esta decisión se tomó después de un largo periodo de deliberación. Entendemos que esta noticia puede ser difícil de aceptar para los fans, pero esperamos que comprendan que se tomó pensando en el futuro tanto de ENHYPEN como de Heeseung”.

ENHYPEN es otro de los grupos bajo el sello de HYBE. (Spotify)

La agencia, que conservará su relación laboral con el artista de 24 años, indicó que este ya trabaja en su primer álbum propio, aunque no se han revelado detalles sobre su lanzamiento.

Una carta para los fans

En paralelo, Heeseung compartió una carta escrita a mano dirigida a los seguidores del grupo, conocidos como ENGENE, en la que abordó directamente la noticia y expresó su gratitud por los años que pasó junto a la banda.

“Sé que muchos ENGENE deben haberse sorprendido mucho al escuchar esta noticia sobre mí, y me imagino que muchos de ustedes tienen preguntas debido a lo repentino del anuncio”, escribió el cantante, según la traducción publicada por el portal Soompi.

“Los seis años que he pasado han estado llenos de momentos tan arrolladores y valiosos que es difícil expresarlos completamente con palabras”, afirmó. “Gracias a los miembros que compartieron innumerables emociones conmigo y a todos vosotros, ENGENE, que siempre llenaron cada espacio vacío con su apoyo, pude avanzar paso a paso hacia un sueño que antes me parecía imposible de alcanzar”.

“Los seis años que he pasado han estado llenos de momentos tan valiosos que es difícil expresarlos con palabras”, escribió Heeseung.(Créditos: BELIFT:LAB)

“Esos momentos permanecerán como algunos de los más brillantes de mi vida. Nunca los olvidaré y quiero seguir siendo alguien que apoya a ENHYPEN más que nadie”, aseguró en la misiva.

El cantante explicó que la decisión de iniciar una nueva etapa fue el resultado de largas conversaciones con la empresa y con distintas personas de su entorno profesional.

“Después de compartir con la compañía los resultados del trabajo que he estado haciendo, pasamos mucho tiempo discutiendo con muchas personas cuál era la mejor forma de presentarlo”, señaló. “Tras pensarlo profundamente durante mucho tiempo, tomé la gran decisión de seguir la dirección que la compañía sugirió para poder regresar ante ENGENE con una versión aún mejor de mí mismo”.

“Como ENGENE sabe, estuve trabajando en mis propios proyectos y he pasado mucho tiempo esperando que algún día pudiera mostrárselos”, escribió. “Había muchas cosas que quería compartir, pero tampoco quería impulsar solamente mis propios deseos dentro del equipo”.

Heeseung aseguró que seguirá apoyando a ENHYPEN incluso después de su salida.(Créditos: BELIFT:LAB)

En la carta, el artista comentó el shock que sus seguidores podrían tener tras conocer esta drástica decisión. “Soy muy consciente de sus preocupaciones y de todas las cosas que se están diciendo. Estoy trabajando duro para prepararme y poder encontrarme con ustedes nuevamente lo antes posible. Mi deseo de regresar y saludarlos con una mejor versión de mí es completamente sincera”, aseguró. “Seguiré avanzando con el gran amor que me han dado grabado en mi corazón”.

Lee Hee-seung, nacido el 15 de octubre de 2001, ocupaba el rol de vocalista principal y bailarín dentro de ENHYPEN. El cantante debutó en oviembre de 2020 tras participar en el programa de supervivencia I-LAND, donde terminó en el quinto puesto con más de un millón de votos. Desde entonces, se consolidó como uno de los pilares musicales del grupo. Durante el programa lo conocían como un “As” por dominar sin problemas la voz y el baile.

El cantante confirmó que está preparando música nueva tras cerrar su etapa en ENHYPEN.(Créditos: BELIFT:LAB)

Dentro de Enhypen, Heeseung también participó en la creación musical: fue el primer miembro en recibir crédito como productor por la canción “Highway 1009”, que coescribió junto a los demás integrantes.

El cantante participó en todos los lanzamientos del grupo hasta la fecha. Su último trabajo con ENHYPEN fue el EP The Sin: Vanish, publicado en enero de 2026, que incluyó 11 canciones y tuvo como sencillo principal “Knife”.